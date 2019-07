Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a621c51-f41c-4c56-801f-946e2ca15206","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A véglegesített megállapodás alapján 38 milliárd amerikai dollárba kerül az Amazon alapítójának, Jeff Bezosnak az, hogy 25 évi házasság után elválik feleségétől, MacKenzie Bezostól.","shortLead":"A véglegesített megállapodás alapján 38 milliárd amerikai dollárba kerül az Amazon alapítójának, Jeff Bezosnak az...","id":"20190706_Hivatalossa_valt_minden_idok_legdragabb_valasa_11_ezer_milliard_forint_cserel_gazdat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a621c51-f41c-4c56-801f-946e2ca15206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8d2bb8-e94c-4248-a788-0e9c9ddc1176","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Hivatalossa_valt_minden_idok_legdragabb_valasa_11_ezer_milliard_forint_cserel_gazdat","timestamp":"2019. július. 06. 13:55","title":"Hivatalossá vált minden idők legdrágább válása: 11 ezer milliárd forint cserél gazdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit adatvédelmi hatóság jóval súlyosabb büntetést mérne a brit légitársaságra, mint a Facebookra a Cambridge Analytica-botrány után.","shortLead":"A brit adatvédelmi hatóság jóval súlyosabb büntetést mérne a brit légitársaságra, mint a Facebookra a Cambridge...","id":"20190708_british_airways_gdpr_buntetes_adatvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1090214a-7815-4807-a13b-c6835c8a2406","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_british_airways_gdpr_buntetes_adatvedelem","timestamp":"2019. július. 08. 10:33","title":"66 milliárd forintnyi büntetést kaphat a British Airways, mert kiszivárogtak az utasok adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eva Mozes Kor 85 éves volt.","shortLead":"Eva Mozes Kor 85 éves volt.","id":"20190706_Eves_auschwitzi_turaja_kozben_halt_meg_a_vilag_egyik_legismertebb_holokauszttuleloje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99344df2-0e57-41f5-96dd-a8dfdec6ab0a","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Eves_auschwitzi_turaja_kozben_halt_meg_a_vilag_egyik_legismertebb_holokauszttuleloje","timestamp":"2019. július. 06. 20:26","title":"Éves auschwitzi túrája közben halt meg a világ egyik legismertebb holokauszttúlélője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9c236f-1fad-4560-9a7f-2150550568ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (ESEA) szerint több Airbus A380-as esetében is probléma lehet a szárnyak szerkeszeti integritásával.","shortLead":"A Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (ESEA) szerint több Airbus A380-as esetében is probléma lehet a szárnyak...","id":"20190708_airbus_a380_szarny_repedes_javitas_europai_repulesbiztonsagi_ugynokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be9c236f-1fad-4560-9a7f-2150550568ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b541820-132c-4bff-ad3d-2a97a81e4cb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_airbus_a380_szarny_repedes_javitas_europai_repulesbiztonsagi_ugynokseg","timestamp":"2019. július. 08. 08:33","title":"Gond lehet az Airbusnál, repedések lehetnek az A380-asok szárnyain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fb7cfc-06fb-4aae-9b1a-f3c37dedf904","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi tervezésű téli eszközzel igen egyedi stílusban lehet közlekedni a havon. Ráadásul abszolút kompatibilis a Porsche sportkocsikkal. ","shortLead":"Az egyedi tervezésű téli eszközzel igen egyedi stílusban lehet közlekedni a havon. Ráadásul abszolút kompatibilis...","id":"20190708_ez_az_eppen_elado_regi_porsche_sibob_meg_a_nyar_kozepen_is_nagyon_meno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78fb7cfc-06fb-4aae-9b1a-f3c37dedf904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e40a93-9562-4bf9-8afa-c7ee58d5cd53","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_ez_az_eppen_elado_regi_porsche_sibob_meg_a_nyar_kozepen_is_nagyon_meno","timestamp":"2019. július. 08. 06:41","title":"Ez az éppen eladó régi Porsche síbob még a nyár közepén is nagyon menő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13357f08-0dba-419d-9c16-559c87cac14d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A pamplonai bikafuttatás első napján öten kerültek kórházba, hármukat felöklelték a bikák - közölte a navarrai kórház vasárnap. ","shortLead":"A pamplonai bikafuttatás első napján öten kerültek kórházba, hármukat felöklelték a bikák - közölte a navarrai kórház...","id":"20190707_Nem_sikerult_tul_jol_Pamplonaban_az_elso_bikafuttatasi_nap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13357f08-0dba-419d-9c16-559c87cac14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e14b44-1342-48c1-9be1-8cb90c9b313e","keywords":null,"link":"/elet/20190707_Nem_sikerult_tul_jol_Pamplonaban_az_elso_bikafuttatasi_nap","timestamp":"2019. július. 07. 15:28","title":"Nem sikerült túl jól Pamplonában az első bikafuttatási nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905b45b3-4429-43ce-a4c0-2d5c363f819c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megyei jegyzőt indítja a Fidesz a polgármesterségért Szombathelyen.","shortLead":"A megyei jegyzőt indítja a Fidesz a polgármesterségért Szombathelyen.","id":"20190707_A_nagyberuhazasokat_az_uj_szombathelyi_polgarmesterjelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=905b45b3-4429-43ce-a4c0-2d5c363f819c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648d9575-666c-485f-ae61-bad2be0b35bb","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_A_nagyberuhazasokat_az_uj_szombathelyi_polgarmesterjelolt","timestamp":"2019. július. 07. 20:26","title":"Nem csak \"nagyberuházások\" kellenek az embereknek, mondja Fidesz egyik polgármesterjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0bcb70-81c4-4b70-90d5-81d2e25c7f08","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Balatonhoz 33 milliárd forint jut.","shortLead":"A Balatonhoz 33 milliárd forint jut.","id":"20190706_Szazmilliardokat_kolt_a_kormany_turizmusra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba0bcb70-81c4-4b70-90d5-81d2e25c7f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab4e1c2-dbdf-40cd-99c0-4a63f41d9af4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Szazmilliardokat_kolt_a_kormany_turizmusra","timestamp":"2019. július. 06. 14:25","title":"Százmilliárdokat költ a kormány turizmusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]