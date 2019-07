Az egészen biztos, hogy a jövő háborúiban nagyon komoly szerepük lesz a dórnoknak, hiszen már most is használ ilyeneket például az Egyesült Államok. Most egy újabb fejlesztésével készültek el, amire jó néhány éve vár már a haditengerészet.

Az amerikai Northrop Grumman repülőgép- és fegyvergyártó cég még 2000-ben készítette el az MQ-8 Fire Scout nevű robothelikoptert, amelynek utódját azóta is fejleszti a cég. Most végre elkészült a keresztségben pedig az MQ-8C Fire Scout nevet kapta. A cég szerint a gép eleget tesz azoknak a minimális követelményeknek, ami alapján szolgálatba lehet állítani.

© Amerikai Haditengerészet

A szerkezet nagyobb mint az elődje, és a fejlesztők szerint kétszer tovább képes a levegőben maradni, valamint háromszor több súlyt képes magával vinni – ami körülbelül 317 kilogrammot jelent. Emellett fejlettebb lett a radarrendszere is: nagyobb területet lát be a gép, és képes akár a levegő-levegő harcra is.

A jelen állás szerint a leghamarabb 2021-ben állhat majd szolgálatba az új fejlesztésű robothelikopter.

