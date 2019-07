Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Megvalósítható közelségbe került a 3-as metró klimatizálása, mivel egy hete újabb 6 milliárd forintot szerzett vissza a fővárosnak peres úton a jelenlegi vezetés – közölte a Főpolgármesteri Hivatal hétfőn ellenzéki nyilatkozatokra reagálva.","shortLead":"Megvalósítható közelségbe került a 3-as metró klimatizálása, mivel egy hete újabb 6 milliárd forintot szerzett vissza...","id":"20190708_3_as_metro_tarlos_istvan_karacsony_gergely_klimaberendezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036f9dde-1995-4ce4-8e5e-bd3905b665da","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_3_as_metro_tarlos_istvan_karacsony_gergely_klimaberendezes","timestamp":"2019. július. 08. 17:01","title":"Még a végén tényleg klímás lesz a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0661e5c-3d12-4385-95a2-a4677ebc7aff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos működésű autók egy új váltónak köszönhetően hamarosan sokkal jobbá válhatnak.","shortLead":"A tisztán elektromos működésű autók egy új váltónak köszönhetően hamarosan sokkal jobbá válhatnak.","id":"20190709_nagyobb_vegsebessegu_kisebb_fogyasztasu_villanyautok_jonnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0661e5c-3d12-4385-95a2-a4677ebc7aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a508452-8dc5-4ed7-ac2b-5c21304b3068","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_nagyobb_vegsebessegu_kisebb_fogyasztasu_villanyautok_jonnek","timestamp":"2019. július. 09. 06:41","title":"Váltóláz: nagyobb végsebességű, kisebb fogyasztású villanyautók jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a9a75f-2c62-4cb1-9403-03b9fa6a9b37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A YouTube-os terhességbejelentés után most Instagramon szólt a humorista, hogy túl van a szülésen.","shortLead":"A YouTube-os terhességbejelentés után most Instagramon szólt a humorista, hogy túl van a szülésen.","id":"20190709_Rasko_Eszternek_gyereke_szuletett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1a9a75f-2c62-4cb1-9403-03b9fa6a9b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"200a5455-2682-4937-8244-5c120d334754","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Rasko_Eszternek_gyereke_szuletett","timestamp":"2019. július. 09. 12:50","title":"Megszületett Ráskó Eszter gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b011e4b5-a4cc-48f4-8570-f80da00e39d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Filippo Magnini is azon a strandon volt, ahol egy másik ember bajba került.","shortLead":"Filippo Magnini is azon a strandon volt, ahol egy másik ember bajba került.","id":"20190709_filippo_magnini_szardinia_eletmentes_fuldoklo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b011e4b5-a4cc-48f4-8570-f80da00e39d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf13020-1cd6-4210-9e47-8d1cf623dc03","keywords":null,"link":"/elet/20190709_filippo_magnini_szardinia_eletmentes_fuldoklo","timestamp":"2019. július. 09. 11:45","title":"Világbajnok úszó mentett meg egy fuldokló férfit Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Idén rendezik meg a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet Tusnádfürdőn.","shortLead":"Idén rendezik meg a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet Tusnádfürdőn.","id":"20190708_Julius_vegen_beszel_Orban_Tusvanyoson_ujra_fellep_a_Quimby_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46cae215-5406-474b-83aa-c157b031dea5","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Julius_vegen_beszel_Orban_Tusvanyoson_ujra_fellep_a_Quimby_is","timestamp":"2019. július. 08. 14:14","title":"Július végén beszél Orbán Tusványoson, újra fellép a Quimby is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pert nyert a TASZ az Origóval szemben.","shortLead":"Pert nyert a TASZ az Origóval szemben.","id":"20190709_Tobb_szazezer_forintot_fizethet_az_Origo_ket_tuntetonek_a_jo_hirnevuk_megsertese_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e64ae5-3c50-4050-ab09-49b4adb4ff5b","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Tobb_szazezer_forintot_fizethet_az_Origo_ket_tuntetonek_a_jo_hirnevuk_megsertese_miatt","timestamp":"2019. július. 09. 11:02","title":"Több százezer forintot fizethet az Origo két tüntetőnek a jó hírnevük megsértése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országszerte kidőlt fákhoz, leszakadt ágakhoz, villanyvezetékekhez riasztották a tűzoltókat, a Somogy megyei Lakócsán kidőlt villanyoszlopok miatt szünetel az áramszolgáltatás - közölte Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Országszerte kidőlt fákhoz, leszakadt ágakhoz, villanyvezetékekhez riasztották a tűzoltókat, a Somogy megyei Lakócsán...","id":"20190707_Letarolta_az_orszagot_a_vihar__van_ahol_aram_sincs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4583c4-2698-4cec-a030-e37421c94e8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190707_Letarolta_az_orszagot_a_vihar__van_ahol_aram_sincs","timestamp":"2019. július. 07. 19:05","title":"Letarolta az országot a vihar – van, ahol áram sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a552cccb-5405-4bd6-bcfc-8da88aa672b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Használhatatlan a szobi vonal szlovákiai szakasza.","shortLead":"Használhatatlan a szobi vonal szlovákiai szakasza.","id":"20190709_Orakat_kesnek_a_Szlovakiat_erinto_vonatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a552cccb-5405-4bd6-bcfc-8da88aa672b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4163f8f-7ecb-42a5-badd-2e78f3f8bf29","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Orakat_kesnek_a_Szlovakiat_erinto_vonatok","timestamp":"2019. július. 09. 10:53","title":"Órákat késnek a Szlovákiát érintő vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]