[{"available":true,"c_guid":"88a43c8c-755d-421b-b6f1-d8b927d6be5b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ahogy arról eredetileg is szó volt, a kormány a Magyar Turisztikai Ügynökség vagyonkezelésébe adta a Bálnát, mint turisztikai jelentőségű ingatlant. Ehhez 1. számú melléklettel egészítettek ki egy régebbi rendeletet. Azonban annak a rendeletnek már van 1. számú melléklete, aminek semmi köze a turisztikai jelentőségű ingatlanokhoz.","shortLead":"Ahogy arról eredetileg is szó volt, a kormány a Magyar Turisztikai Ügynökség vagyonkezelésébe adta a Bálnát, mint...","id":"20190710_A_kormany_le_akarta_passzolni_a_Balnat_de_ugy_tunik_elszurtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88a43c8c-755d-421b-b6f1-d8b927d6be5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4911e2fe-7a57-42fd-9afd-db85c44cd20f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_A_kormany_le_akarta_passzolni_a_Balnat_de_ugy_tunik_elszurtak","timestamp":"2019. július. 10. 15:32","title":"A kormány le akarta passzolni a Bálnát, de úgy tűnik, elszúrták a vonatkozó rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3b7346-be60-4e20-8de1-04834b9ce879","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Városi konzultációt indított a helyi kórház önkormányzati forrásból való fejlesztéséről Grezsa István, aki a napokban jelentette be, hogy polgármesterjelöltként elindul Hódmezővásárhelyen.","shortLead":"Városi konzultációt indított a helyi kórház önkormányzati forrásból való fejlesztéséről Grezsa István, aki a napokban...","id":"20190711_Klimatizalt_korhazi_hotelszolgaltatassal_kampanyol_MarkiZay_Peter_kihivoja_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a3b7346-be60-4e20-8de1-04834b9ce879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"065a2150-9e6a-4859-b3c4-0be8590c5abf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Klimatizalt_korhazi_hotelszolgaltatassal_kampanyol_MarkiZay_Peter_kihivoja_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. július. 11. 11:05","title":"Klimatizált kórházi hotelszolgáltatással kampányol Márki-Zay Péter kihívója Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb68fa5-4c05-4cc6-85d8-e331c2b37831","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jacinda Ardern szomszédja egy interjúban mondta el, hogy másfél évvel korábban ő ölte meg Új-Zéland első számú macskáját, Paddle-t. ","shortLead":"Jacinda Ardern szomszédja egy interjúban mondta el, hogy másfél évvel korábban ő ölte meg Új-Zéland első számú...","id":"20190710_megolte_az_ujzelandi_miniszterelnok_macskajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cb68fa5-4c05-4cc6-85d8-e331c2b37831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c67c63-aa43-4315-9f8a-4b43f7d17658","keywords":null,"link":"/elet/20190710_megolte_az_ujzelandi_miniszterelnok_macskajat","timestamp":"2019. július. 10. 17:38","title":"Megszólalt a szomszéd, aki megölte az új-zélandi miniszterelnök világhírű macskáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3846f86e-0e9c-4a51-b98f-b0cd1a4579e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt, Görögországban már korábban menedékkérelmet benyújtott férfit próbált egy kamionsofőr átcsempészni, Prágában fogták el\r

\r

","shortLead":"Öt, Görögországban már korábban menedékkérelmet benyújtott férfit próbált egy kamionsofőr átcsempészni, Prágában fogták...","id":"20190711_Embercsempesz_magyar_sofort_kaptak_el_Pragaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3846f86e-0e9c-4a51-b98f-b0cd1a4579e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a403c0-5413-4c5e-add1-a22bc86b4de9","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Embercsempesz_magyar_sofort_kaptak_el_Pragaban","timestamp":"2019. július. 11. 19:46","title":"Embercsempész magyar sofőrt kaptak el Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60be9a42-3dbe-4f57-b8df-b5c0f4affa31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Honolulun kellett landolnia, mert odafent összerázódtak az utasok.","shortLead":"Honolulun kellett landolnia, mert odafent összerázódtak az utasok.","id":"20190712_Sulytalansag_miatt_kenyszerleszallt_a_Boeing_35_serult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60be9a42-3dbe-4f57-b8df-b5c0f4affa31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2f8112-e480-46c6-9f41-a18fbf0e1321","keywords":null,"link":"/vilag/20190712_Sulytalansag_miatt_kenyszerleszallt_a_Boeing_35_serult","timestamp":"2019. július. 12. 07:52","title":"Súlytalanság miatt kényszerleszállt a Boeing, 35 sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9ed153-3857-4b07-9531-079963afa553","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Azt tudjuk, hogy milyenek: sikerhajhászok, arrogánsak, extrovertáltak és mindenkinél többre tartják önmagukat. De vajon hogyan lehet a narcizmust tudományosan is megállapítani? A korábbi kérdőívek mellé kifejlesztettek egy „villámtesztet”, ami állítólag egy válaszból pontos diagnózist állít fel.","shortLead":"Azt tudjuk, hogy milyenek: sikerhajhászok, arrogánsak, extrovertáltak és mindenkinél többre tartják önmagukat. De vajon...","id":"20190711_Pofonegyszeru_kerdessel_kideritheto_narcisztikuse_valaki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe9ed153-3857-4b07-9531-079963afa553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e786a852-ff14-4cbc-96e1-538f47032297","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190711_Pofonegyszeru_kerdessel_kideritheto_narcisztikuse_valaki","timestamp":"2019. július. 11. 12:15","title":"Most egy pofonegyszerű kérdéssel kideríthető, narcisztikus-e ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Diákhitel Központ vezetője szeretné, ha a hallgatók nem eladósodást látnának a diákhitelben, hanem extra támogatási lehetőséget.","shortLead":"A Diákhitel Központ vezetője szeretné, ha a hallgatók nem eladósodást látnának a diákhitelben, hanem extra támogatási...","id":"20190712_Ketmilliard_forintnal_is_tobb_diakhitelt_engedtek_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f3c80c-110c-4755-bccd-47a66a40bc88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Ketmilliard_forintnal_is_tobb_diakhitelt_engedtek_el","timestamp":"2019. július. 12. 08:42","title":"Kétmilliárd forintnál is több diákhitelt engedtek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még sosem volt ezen a napon ilyen hideg.","shortLead":"Még sosem volt ezen a napon ilyen hideg.","id":"20190712_Pentek_hajnalban_megdolt_a_hidegrekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9bf457c-1d22-4025-923e-7ae2c43728ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Pentek_hajnalban_megdolt_a_hidegrekord","timestamp":"2019. július. 12. 10:51","title":"Péntek hajnalban megdőlt a hidegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]