Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae76aad0-5d02-4a73-bc8b-a2beec8a2993","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendelet adott ki, amelyben egyebek mellett szerepel egy úgynevezett \"zöldfolyosó\" létesítése a csernobili övezetben, hogy mindenki zavartalanul látogathassa a területet. Az ukrán államfő azt ígéri, vége a belépési kérelmek váratlan megtagadásának és a videózás tiltásának, kinyitják a tiltott zónát a látogatók és a kutatók előtt.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendelet adott ki, amelyben egyebek mellett szerepel egy úgynevezett \"zöldfolyosó\"...","id":"20190712_csernobil_atomeromu_turistak_zoldfolyoso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae76aad0-5d02-4a73-bc8b-a2beec8a2993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dafdfc3-7b3d-45f2-8529-af7d575be41b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_csernobil_atomeromu_turistak_zoldfolyoso","timestamp":"2019. július. 12. 08:33","title":"Kinyitják a csernobili tiltott zónát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak az Apple-rajongók, az iparág is kíváncsian várja, mikor rukkol elő az Apple a teljes előlapot elfoglaló, notch-mentes kijelzővel felszerelt iPhone-okkal. A világ legjobb Apple-elemzője már sejti.","shortLead":"Nemcsak az Apple-rajongók, az iparág is kíváncsian várja, mikor rukkol elő az Apple a teljes előlapot elfoglaló...","id":"20190711_apple_iphone_okostelefon_kijelzo_ming_chi_kuo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aeac294-34be-4204-a196-2349acd21757","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_apple_iphone_okostelefon_kijelzo_ming_chi_kuo","timestamp":"2019. július. 11. 15:33","title":"Megvan, mikor jöhetnek a szenzorsziget nélküli csupakijelzős iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a cég tavaly majdnem megtriplázta az árbevételét.","shortLead":"Pedig a cég tavaly majdnem megtriplázta az árbevételét.","id":"20190712_Megszunteti_13_eve_mukodo_ceget_Orban_apja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bed8ab0-b28c-42d9-a59a-006224f50fab","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Megszunteti_13_eve_mukodo_ceget_Orban_apja","timestamp":"2019. július. 12. 08:30","title":"Megszünteti 13 éve működő cégét Orbán apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45cd0811-d85e-4b48-8a71-95ddb5861f9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Adódik a kérdés: tényleg így kell szakszerűen kivinni egy magatehetetlen embert a szerelvényből?","shortLead":"Adódik a kérdés: tényleg így kell szakszerűen kivinni egy magatehetetlen embert a szerelvényből?","id":"20190711_3as_metro_biztonsagi_or_ajult_utas_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45cd0811-d85e-4b48-8a71-95ddb5861f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194880e8-88a9-4ce0-ad26-47d6aebce01a","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_3as_metro_biztonsagi_or_ajult_utas_video","timestamp":"2019. július. 11. 14:05","title":"Karjánál fogva vonszoltak ki egy ájult utast a 3-as metróból a biztonságiak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89244ba1-2886-481a-84c2-6b65902685ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bejelentésekkel bombázták napokig Gyomaendrőd lakói a rendőrséget, és a kormányhivatalt, mert idegeneket láttak egy városszéli elhagyott gyártelepen. Kiderült, hogy idénymunkások, akiket egy környékbeli gazdálkodó fogadott fel kukoricát címerezni. A polgármester kínosan magyarázkodik.","shortLead":"Bejelentésekkel bombázták napokig Gyomaendrőd lakói a rendőrséget, és a kormányhivatalt, mert idegeneket láttak...","id":"20190711_idenymunkas_gyomaendrod_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89244ba1-2886-481a-84c2-6b65902685ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231a3cc7-a9b3-4ae7-a1f1-b53bbc1e78f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_idenymunkas_gyomaendrod_polgarmester","timestamp":"2019. július. 11. 15:10","title":"Megijedtek az idénymunkásoktól, a polgármesternek kellett nyugtatnia a helyieket, hogy nem migránsokról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c71121-d72b-4f65-a399-da93a607387e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"20 ezer diák állt munkába a Nyári diákmunkaprogram keretében, 18 ezren az önkormányzatoknál.","shortLead":"20 ezer diák állt munkába a Nyári diákmunkaprogram keretében, 18 ezren az önkormányzatoknál.","id":"20190711_Varga_Mihaly_18_ezer_gyerek_dolgozik_az_onkormanyzatoknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89c71121-d72b-4f65-a399-da93a607387e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed72720c-73d2-4a44-a70a-ba850ad1860b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Varga_Mihaly_18_ezer_gyerek_dolgozik_az_onkormanyzatoknal","timestamp":"2019. július. 11. 10:13","title":"Varga Mihály: 18 ezer gyerek dolgozik az önkormányzatoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcb460c-5992-4a39-bda7-7387fea32e1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Budapesten, Sopronban és Zamárdiban, valamint a ferihegyi repülőtér környékén ellenőrizték a taxisokat a közlekedési hatósági szakemberei az elmúlt hetekben. ","shortLead":"Budapesten, Sopronban és Zamárdiban, valamint a ferihegyi repülőtér környékén ellenőrizték a taxisokat a közlekedési...","id":"20190710_taxi_ellenorzes_itm_rendszam_bevonas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbcb460c-5992-4a39-bda7-7387fea32e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe2a35c-bc47-4b52-8a2e-c3244a6be0d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_taxi_ellenorzes_itm_rendszam_bevonas","timestamp":"2019. július. 10. 11:44","title":"Több tucat taxishiéna rendszámát vonták be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7987ad1-9bf5-4b12-9852-f243bf6262fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Feltehetően az iráni Forradalmi Gárdához tartozó őrhajók próbáltak elfogni egy brit olajszállító hajót. Az irániak tagadják a dolgot, bár éppen egy napja jelezték, hogy válaszlépésre számíthatnak a britek egy iráni hajó korábbi feltartóztatásáért. (Borítóképünkön is ez utóbbi felvétel látható.)","shortLead":"Feltehetően az iráni Forradalmi Gárdához tartozó őrhajók próbáltak elfogni egy brit olajszállító hajót. Az irániak...","id":"20190711_Ujabb_incidens_a_Perzsaobolben_brit_tankert_akartak_elfogni_irani_hajok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7987ad1-9bf5-4b12-9852-f243bf6262fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c8af32-6eca-47d0-9bd0-bf9e8ffc4d48","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_Ujabb_incidens_a_Perzsaobolben_brit_tankert_akartak_elfogni_irani_hajok","timestamp":"2019. július. 11. 08:30","title":"Újabb incidens a Perzsa-öbölben, brit tankert akartak elfogni iráni hajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]