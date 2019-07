Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a699eeff-9432-4699-bf0f-e3d13147fff5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy névtelen levél alapján nyitottak fel egy XIX. századi sírt. ","shortLead":"Egy névtelen levél alapján nyitottak fel egy XIX. századi sírt. ","id":"20190715_Egy_36_eve_eltunt_lanyt_kerestek_rejtett_csontkamrakat_talaltak_egy_vatikani_temetoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a699eeff-9432-4699-bf0f-e3d13147fff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3357ed-312a-4b57-8cf7-2f97b4da46a5","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_Egy_36_eve_eltunt_lanyt_kerestek_rejtett_csontkamrakat_talaltak_egy_vatikani_temetoben","timestamp":"2019. július. 15. 13:30","title":"Egy 36 éve eltűnt lányt kerestek, rejtett csontkamrákat találtak egy vatikáni temetőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pólók, zubbony, bakancs, kesztyű is van a csomagban.","shortLead":"Pólók, zubbony, bakancs, kesztyű is van a csomagban.","id":"20190716_Tizmilliokbol_kap_uj_egyenruhat_Kover_Laszlo_hazorsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c257d681-537b-415c-96eb-6b1bc77cc47f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Tizmilliokbol_kap_uj_egyenruhat_Kover_Laszlo_hazorsege","timestamp":"2019. július. 16. 19:17","title":"Tízmilliókból kap új egyenruhát Kövér László házőrsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275decba-2b8a-498d-8abc-c27ba86101c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a kérdés már az ENSZ előtt van.","shortLead":"Pedig a kérdés már az ENSZ előtt van.","id":"20190715_A_magyar_kormanynak_nincs_velemenye_arrol_hogy_Kinaban_atnevelo_taborokba_zarjak_az_ujgur_kisebbseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=275decba-2b8a-498d-8abc-c27ba86101c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad44dcee-beed-4c16-a04d-e48ab3bbc2e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_A_magyar_kormanynak_nincs_velemenye_arrol_hogy_Kinaban_atnevelo_taborokba_zarjak_az_ujgur_kisebbseget","timestamp":"2019. július. 15. 09:18","title":"A magyar kormánynak nincs véleménye arról, hogy Kínában átnevelő táborokba zárják az ujgur kisebbséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97559d69-a731-46fd-91a0-4d767e234588","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Christine Lagarde szeptember 12-ei hatállyal lemondott az IMF vezérigazgatói posztjáról. Feladatainak ellátását már korábban felfüggesztette.","shortLead":"Christine Lagarde szeptember 12-ei hatállyal lemondott az IMF vezérigazgatói posztjáról. Feladatainak ellátását már...","id":"20190716_Az_IMF_vezerigazgatoja_beadta_lemondasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97559d69-a731-46fd-91a0-4d767e234588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb5aa55-d34a-451e-bff9-a9c4fcbf01b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Az_IMF_vezerigazgatoja_beadta_lemondasat","timestamp":"2019. július. 16. 17:19","title":"Az IMF vezérigazgatója beadta lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57afb94-990c-4c06-904a-70f135a70b83","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lemaradtunk az Európai Unió 28 tagállamához képest.","shortLead":"Lemaradtunk az Európai Unió 28 tagállamához képest.","id":"20190716_Csaknem_negyedevel_csokkent_a_diplomasok_szama_Magyarorszagon_9_ev_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e57afb94-990c-4c06-904a-70f135a70b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07111a5-7bf2-4766-9de6-30fce949f1da","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Csaknem_negyedevel_csokkent_a_diplomasok_szama_Magyarorszagon_9_ev_alatt","timestamp":"2019. július. 16. 05:40","title":"Csaknem negyedével csökkent a felsőoktatásban tanulók száma Magyarországon 9 év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e109c67f-a30c-4973-b741-093db9708a89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"27 éve nem növekedett ilyen lassan a világ második legnagyobb gazdasága, melynek exportja és importja is visszaesett. A GDP negyedéves mutatója, a 6,2 százalékos növekedés mégis optimizmussal töltötte el a befektetőket, akik felhajtották az árfolyamokat a tőzsdéken. ","shortLead":"27 éve nem növekedett ilyen lassan a világ második legnagyobb gazdasága, melynek exportja és importja is visszaesett...","id":"20190715_Lassul_a_kinaiak_gazdasagi_novekedese_a_tozsdek_megis_kedvezoen_reagaltak_a_pekingi_statisztikakra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e109c67f-a30c-4973-b741-093db9708a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9e85fe-7e7e-4061-b36b-cd645d41ee0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Lassul_a_kinaiak_gazdasagi_novekedese_a_tozsdek_megis_kedvezoen_reagaltak_a_pekingi_statisztikakra","timestamp":"2019. július. 15. 13:20","title":"Lassul a kínaiak gazdasági növekedése, a tőzsdék mégis kedvezően reagáltak a pekingi statisztikákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb4d4ed-bf26-4b46-a0c0-96e014b13ea4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A barcelonai reptéren kapták el azt a kolumbiai férfit, aki a saját fejéhez ragasztott, kokainnal megtömött zacskót próbált becsempészni az országba úgy, hogy egy parókával takarta el a fején az árut. A póthaj nem volt elég ügyes álca, a csempész lebukott. ","shortLead":"A barcelonai reptéren kapták el azt a kolumbiai férfit, aki a saját fejéhez ragasztott, kokainnal megtömött zacskót...","id":"20190716_Egy_paroka_alatt_akart_fel_kilo_kokaint_becsempeszni_Spanyolorszagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdb4d4ed-bf26-4b46-a0c0-96e014b13ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12759aeb-2c55-4480-8f36-c9c288f9bc65","keywords":null,"link":"/elet/20190716_Egy_paroka_alatt_akart_fel_kilo_kokaint_becsempeszni_Spanyolorszagba","timestamp":"2019. július. 16. 14:58","title":"Egy béna paróka alatt akart fél kiló kokaint becsempészni Spanyolországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7604919-b813-4102-9823-09a698314cf7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyzet harmadik egymást követő éve folyamatosan romlik. ","shortLead":"A helyzet harmadik egymást követő éve folyamatosan romlik. ","id":"20190715_ehezes_ensz_jelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7604919-b813-4102-9823-09a698314cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bceb34f4-df38-4dc1-8d91-fa4567630f7a","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_ehezes_ensz_jelentes","timestamp":"2019. július. 15. 19:59","title":"Az emberiség 11 százaléka éhezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]