[{"available":true,"c_guid":"88d5cea5-3833-440a-8832-a5aedd6b6ada","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy teória szerint az okozta a Lyme-kór robbanásszerű elterjedését, hogy más rovarokkal együtt a kullancsokból is biológiai fegyvert akart csinálni a Pentagon. Az amerikai képviselőház most mindenesetre megszavazta, hogy vizsgálják ki ezt a lehetőséget.","shortLead":"Egy teória szerint az okozta a Lyme-kór robbanásszerű elterjedését, hogy más rovarokkal együtt a kullancsokból is...","id":"20190717_A_Pentagont_vallatjak_biologiai_fegyverkent_hasznaltake_a_kullancsokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d5cea5-3833-440a-8832-a5aedd6b6ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bea45c-1db6-4a46-afcf-8a9a4b806594","keywords":null,"link":"/elet/20190717_A_Pentagont_vallatjak_biologiai_fegyverkent_hasznaltake_a_kullancsokat","timestamp":"2019. július. 17. 12:35","title":"A Pentagont vallatják, biológiai fegyverként használták-e a kullancsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d34a2fb-de10-4440-9ad8-10225ab702dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye emlékeztet, az eset tavaly júliusban történt.","shortLead":"A Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye emlékeztet, az eset tavaly júliusban történt.","id":"20190718_Negy_es_fel_ev_bortont_kapott_a_ferfi_akit_leszallitottak_a_trolirol_erre_megszurta_a_sofort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d34a2fb-de10-4440-9ad8-10225ab702dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45297c92-5ba1-45a2-ac98-d2e4e28d44f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Negy_es_fel_ev_bortont_kapott_a_ferfi_akit_leszallitottak_a_trolirol_erre_megszurta_a_sofort","timestamp":"2019. július. 18. 09:15","title":"Négy és fél év börtönt kapott a férfi, akit leszállítottak a troliról, erre megszúrta a sofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97559d69-a731-46fd-91a0-4d767e234588","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Christine Lagarde szeptember 12-ei hatállyal lemondott az IMF vezérigazgatói posztjáról. Feladatainak ellátását már korábban felfüggesztette.","shortLead":"Christine Lagarde szeptember 12-ei hatállyal lemondott az IMF vezérigazgatói posztjáról. Feladatainak ellátását már...","id":"20190716_Az_IMF_vezerigazgatoja_beadta_lemondasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97559d69-a731-46fd-91a0-4d767e234588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb5aa55-d34a-451e-bff9-a9c4fcbf01b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Az_IMF_vezerigazgatoja_beadta_lemondasat","timestamp":"2019. július. 16. 17:19","title":"Az IMF vezérigazgatója beadta lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2089c43-f316-4ca7-b6c2-485dd7bb96a4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ludogorec elleni 3-2-es győzelem után a máltai Valletta vár a zöld-fehérekre.","shortLead":"A Ludogorec elleni 3-2-es győzelem után a máltai Valletta vár a zöld-fehérekre.","id":"20190717_Idegenben_is_nyert_a_Fradi_tovabbjutott_a_BLselejtezon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2089c43-f316-4ca7-b6c2-485dd7bb96a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21552f1a-9dfd-45ff-ba2c-458403ae52f8","keywords":null,"link":"/sport/20190717_Idegenben_is_nyert_a_Fradi_tovabbjutott_a_BLselejtezon","timestamp":"2019. július. 17. 22:27","title":"Idegenben is nyert a Fradi, továbbjutott a BL-selejtezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704ebce9-3bfa-4a67-bc32-e378c6577696","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy korábban nem ismert gyíkfajt azonosítottak kínai kutatók a kréta időszak hajnalán élő repülő dinoszaurusz megkövesedett példányának gyomrában.","shortLead":"Egy korábban nem ismert gyíkfajt azonosítottak kínai kutatók a kréta időszak hajnalán élő repülő dinoszaurusz...","id":"20190718_gyikfaj_microraptor_dinoszaurusz_kina_paleontologia_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=704ebce9-3bfa-4a67-bc32-e378c6577696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6ac586-42a1-453e-b1de-3e923c9163f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_gyikfaj_microraptor_dinoszaurusz_kina_paleontologia_kutatas","timestamp":"2019. július. 18. 15:03","title":"Ismeretlen gyík került elő egy Microraptor gyomrából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff226464-4025-4701-b602-32bc47d52df8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A napokban feltárt több ezer éves lelet, egy ceremoniális ruha előkerült bronz tartozékai azt bizonyítják, hogy a Baradla-barlang újkőkori kultuszhely lehetett.","shortLead":"A napokban feltárt több ezer éves lelet, egy ceremoniális ruha előkerült bronz tartozékai azt bizonyítják...","id":"20190717_Mar_kulfoldon_is_hire_ment_az_aggteleki_cseppkobarlangban_felfedezett_kincseknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff226464-4025-4701-b602-32bc47d52df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77d3b68-93ae-4c16-8aec-8ec9e7c7dc2c","keywords":null,"link":"/kultura/20190717_Mar_kulfoldon_is_hire_ment_az_aggteleki_cseppkobarlangban_felfedezett_kincseknek","timestamp":"2019. július. 17. 16:22","title":"Már külföldön is híre ment az Aggteleki-cseppkőbarlangban felfedezett kincseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41346862-3786-4cf5-b3de-a88c274a58b9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia államfő Elisabeth Borne közlekedési minisztert nevezte ki kedd este új környezetvédelmi miniszternek a délután lemondott Francois de Rugy (képünkön) helyére - jelentette be a francia elnöki hivatal.","shortLead":"Emmanuel Macron francia államfő Elisabeth Borne közlekedési minisztert nevezte ki kedd este új környezetvédelmi...","id":"20190717_Mar_meg_is_van_a_francia_kornyezetvedelmi_miniszter_utodja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41346862-3786-4cf5-b3de-a88c274a58b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48422cc6-9f6f-45ac-ac5e-d8c5b95dff3b","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Mar_meg_is_van_a_francia_kornyezetvedelmi_miniszter_utodja","timestamp":"2019. július. 17. 05:25","title":"Már meg is van a francia környezetvédelmi miniszter utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf775f0-78d6-4758-a405-1845f2788078","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szerint több ország államilag támogatott hackercsoportjai próbáltak hozzáférni a felhasználói fiókokhoz.","shortLead":"A Microsoft szerint több ország államilag támogatott hackercsoportjai próbáltak hozzáférni a felhasználói fiókokhoz.","id":"20190718_microsoft_hacker_felhasznaloi_fiok_felhasznaloi_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cf775f0-78d6-4758-a405-1845f2788078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c58930-84c4-4e88-914d-fcf26481fcde","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_microsoft_hacker_felhasznaloi_fiok_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2019. július. 18. 12:35","title":"Közel 10 000 Microsoft-fiókot akartak feltörni a hackerek, az öné is köztük lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]