A jövőben az Instagram mindenkinek egy külön, személyes felületre gyűjti össze a szabályszegéseket, ahol az is látszik majd, mennyi van még hátra a teljes tiltásig.

Az Instagram eddig sem bánt kesztyűs kézzel a szabályszegőkkel, hiszen valahogy mindig korlátozta a tevékenységüket. Hol azzal, hogy törölte a problémás fotót vagy a videót, hol pedig a vásárolt követőket nullázta le gombnyomásra. A szigor a jövőben is megmarad, de a szankciók máshogy lépnek majd életbe.

A képmegosztó az elkövetett szabályszegéseket mindeddig nem listázta, a felhasználó csupán egy figyelmeztetésben részesült, kivéve, ha olyan dolgot követett el, ami azonnali törlést vont maga után. A szolgáltatás azonban hisz a jó útra térés erejében, ezért a profil megszüntetése előtt egyértelmű jelzést küld majd. Mindehhez "bűnügyi nyilvántartást" vezetnek be,

ahol a korábbi szabályszegéseket fogják listázni:

Az új felület csak akkor villan majd fel, ha a felhasználó a közösségre nézve sértő képet, videót vagy történetet osztott meg. Az oldal ilyenkor egy külön ablakban jelzi majd, milyen szabályt hágott át a felhasználó a feltöltött tartalommal, és miért kellett azt eltávolítani.

A frissítéssel bekerülő felület a felhasználó bűnlajstromát is mutatni fogja: visszamenőleg látszik majd, milyen posztokat, mire hivatkozva tüntetett el rendszeréből az Instagram, és az is, hogy a törlésre mikor került sor. Ha a felhasználó túl sok fekete pontot gyűjt be, az ablak tetején egy figyelmeztető szöveg jelenik meg, amely szerint közel jár hozzá, hogy a fiókját örökre kitiltsák.

Az Instagram szerint a változtatás segít féken tartani a tilosban járókat, emellett remélhetőleg sokkal kevesebb szabálysértéssel kell majd szembenézniük a a tisztességes felhasználóknak. A rendszer ahhoz ugyanis nem elég gyors, hogy a sértő képeket azelőtt letörölje, hogy valaki meglátta volna.

