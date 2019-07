Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6543de33-c10d-4a56-82ef-a02a3b670d25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szupersztár híres környezetvédő is, ezért gondolják az oroszok, hogy segíthet megmenteni a Bajkál-tavat és élővilágát.","shortLead":"A színész szupersztár híres környezetvédő is, ezért gondolják az oroszok, hogy segíthet megmenteni a Bajkál-tavat és...","id":"20190723_leonardo_dicaprio_bajkalto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6543de33-c10d-4a56-82ef-a02a3b670d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1eea48-3f8d-4857-adb3-1e528300a877","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_leonardo_dicaprio_bajkalto","timestamp":"2019. július. 23. 10:22","title":"Különleges szerep eljátszására kérik Leonardo DiCapriót az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101d56e1-e4f6-476b-a8a7-fd1b7096fd47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mögött álló párt várhatóan nagy arányú győzelmét erősítik meg azok a hivatalos részeredmények, amelyeket hétfőn hajnalban tettek közzé Kijevben az előző nap megtartott előrehozott ukrajnai parlamenti választásokról – jelentette az Unian ukrán hírügynökség.","shortLead":"A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mögött álló párt várhatóan nagy arányú győzelmét erősítik meg azok a hivatalos...","id":"20190722_volodimir_zelenszkij_nep_szolgaja_part_ukrajna_ukran_valasztas_reszeredmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=101d56e1-e4f6-476b-a8a7-fd1b7096fd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98743e5a-116f-4551-b81a-30a0bfa38c4b","keywords":null,"link":"/vilag/20190722_volodimir_zelenszkij_nep_szolgaja_part_ukrajna_ukran_valasztas_reszeredmeny","timestamp":"2019. július. 22. 08:18","title":"A Nép Szolgája nagyot nyert Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dabd078-b08f-4fad-b0ff-1362b976e15e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 444 értesülése szerint a kisfilm elkészítésében részt vevők közül többen még mindig nem kapták meg a munkáért járó pénzüket. Pedig a Schmidt Mária által vezetett közalapítványnak elég nagyszabású büdzsé áll rendelkezésére a rendszerváltás méltó megünneplésére.","shortLead":"A 444 értesülése szerint a kisfilm elkészítésében részt vevők közül többen még mindig nem kapták meg a munkáért járó...","id":"20190723_Schmidt_Mariaek_visszatartjak_az_Orbanvideoert_jaro_penzeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dabd078-b08f-4fad-b0ff-1362b976e15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f4c770-366a-451d-9d61-26f2847e165f","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Schmidt_Mariaek_visszatartjak_az_Orbanvideoert_jaro_penzeket","timestamp":"2019. július. 23. 09:42","title":"Schmidt Máriáék visszatartják az Orbán-videóért járó pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig őket támogatta a tantestület, a szülők és az önkormányzat is. ","shortLead":"Pedig őket támogatta a tantestület, a szülők és az önkormányzat is. ","id":"20190722_EMMI_iskolaigazgato_palyazat_Budaors","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e4808c-32fa-4381-bd5a-0ed6eff97196","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_EMMI_iskolaigazgato_palyazat_Budaors","timestamp":"2019. július. 22. 20:20","title":"Visszadobta az EMMI két iskolaigazgató pályázatát, mert nem \"voltak elég meggyőzőek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2011c0b-2d22-4880-8956-5eacfbd40851","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bella Thorne egy interjúban beszélt arról, hogy eddig nem tudta, de rájött: pánszexuális.","shortLead":"Bella Thorne egy interjúban beszélt arról, hogy eddig nem tudta, de rájött: pánszexuális.","id":"20190723_Panszexualis_nem_biszexualis__a_Disney_sztarja_pontositott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2011c0b-2d22-4880-8956-5eacfbd40851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9229f75e-3567-48dd-853a-69e97de2cc60","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Panszexualis_nem_biszexualis__a_Disney_sztarja_pontositott","timestamp":"2019. július. 23. 13:51","title":"Pánszexuális, nem biszexuális – a Disney sztárja pontosított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6b1fd8-d77f-460f-80ef-ab9e1e840b7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A részeg férfi azért ütött, mert nem engedték felszállni a járatra.","shortLead":"A részeg férfi azért ütött, mert nem engedték felszállni a járatra.","id":"20190722_buszsofor_tamadas_bantalmazas_budapest_viii_kerulet_verseny_utca_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc6b1fd8-d77f-460f-80ef-ab9e1e840b7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987ebd69-5d0b-481f-a77f-ad88ee4c4d06","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_buszsofor_tamadas_bantalmazas_budapest_viii_kerulet_verseny_utca_rendorseg","timestamp":"2019. július. 22. 13:12","title":"Megint buszsofőrt vertek meg Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82654539-0bd3-4cb9-bc29-db614736dccc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő a vízben lett rosszul, a rendőr épp vízimentő polgárőrként volt a strandon szabadidejében. ","shortLead":"A nő a vízben lett rosszul, a rendőr épp vízimentő polgárőrként volt a strandon szabadidejében. ","id":"20190723_Szabadnapos_rendor_mentette_meg_egy_strandolo_eletet_Balatonalmadiban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82654539-0bd3-4cb9-bc29-db614736dccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c51f81-ca83-4d07-995c-2bb08e878cba","keywords":null,"link":"/elet/20190723_Szabadnapos_rendor_mentette_meg_egy_strandolo_eletet_Balatonalmadiban","timestamp":"2019. július. 23. 15:21","title":"Szabadnapos rendőr mentette meg egy strandoló életét Balatonalmádiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d170d8e7-a02f-4eb6-ab0f-5898fcd3e64c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy nő a munkaerőhiány, egyre gyorsabban kell valahol elhelyezni a vendégmunkásokat.","shortLead":"Ahogy nő a munkaerőhiány, egyre gyorsabban kell valahol elhelyezni a vendégmunkásokat.","id":"20190723_Nepszava_Onkormanyzati_irodaba_koltoztettek_be_vendegmunkasokat_Erzsebetvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d170d8e7-a02f-4eb6-ab0f-5898fcd3e64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea06008-db28-4bd1-89e7-2d4e1feea380","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Nepszava_Onkormanyzati_irodaba_koltoztettek_be_vendegmunkasokat_Erzsebetvarosban","timestamp":"2019. július. 23. 05:27","title":"Népszava: Önkormányzati irodába költöztettek be vendégmunkásokat Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]