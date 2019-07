Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"541eeafc-59d1-4955-a965-663d6e23e31c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit az utolsó pillanatban húzták be a peremről. ","shortLead":"A férfit az utolsó pillanatban húzták be a peremről. ","id":"20190722_Videon_ahogy_a_rendorok_megmentik_a_kecskemeti_plazarol_leugrani_keszulo_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=541eeafc-59d1-4955-a965-663d6e23e31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ad9406-2f7e-4357-8a18-782ee99afb39","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Videon_ahogy_a_rendorok_megmentik_a_kecskemeti_plazarol_leugrani_keszulo_ferfit","timestamp":"2019. július. 22. 11:10","title":"Videón, ahogy a rendőrök megmentik a kecskeméti plázáról leugrani készülő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"264b534c-38d7-4f19-80d6-a73e7ed08d82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tasbi néven mutatta be a Facebook Reality Labs annak a karkötőnek a prototípusát, ami a jövőben kényelmesebbé teheti a virtuális valóság \"élvezetét\".","shortLead":"Tasbi néven mutatta be a Facebook Reality Labs annak a karkötőnek a prototípusát, ami a jövőben kényelmesebbé teheti...","id":"20190722_facebook_vr_karkoto_tasbi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=264b534c-38d7-4f19-80d6-a73e7ed08d82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe65fec3-32c8-4515-869e-c62381f200de","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_facebook_vr_karkoto_tasbi","timestamp":"2019. július. 22. 16:03","title":"Csinált egy furcsa karkötőt a Facebook, mindent érezhetünk vele a virtuális valóságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a88507-3959-44ef-8b3e-d4a5032917b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen öten sérültek meg egy balesetben Szombathelynél.","shortLead":"Összesen öten sérültek meg egy balesetben Szombathelynél.","id":"20190722_Elaludt_a_sofor_a_Skodaban_frontalis_utkozes_lett_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a88507-3959-44ef-8b3e-d4a5032917b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac958120-e890-45f4-970b-ec6f57be31f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_Elaludt_a_sofor_a_Skodaban_frontalis_utkozes_lett_belole","timestamp":"2019. július. 22. 08:53","title":"Elaludt a sofőr a Skodában, frontális ütközés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95e42b5a-0917-46fa-b7cc-7129471aa745","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Gyorsabban terjednek a nagyvárosi környezetben az elektromos rollerek, mint ahogy a szabályozás le tudná követni a jelenséget. Szabályok híján kötelező biztonsági elemek sincsenek, így már csak egy tájékozatlan vagy túlzottan magabiztos felhasználó kell ahhoz, hogy kész legyen a baj.","shortLead":"Gyorsabban terjednek a nagyvárosi környezetben az elektromos rollerek, mint ahogy a szabályozás le tudná követni...","id":"20190723_eroller_elektromos_roller_scooter_balesetveszey","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95e42b5a-0917-46fa-b7cc-7129471aa745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb700e5-5c70-408d-8f04-d505585960d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_eroller_elektromos_roller_scooter_balesetveszey","timestamp":"2019. július. 23. 11:00","title":"Praktikus a városi e-rollerezés, de tisztában kell lenni a veszélyeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286ff07a-062a-40c6-8cb4-31b2f0c5b05b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napokon belül mindenkihez megérkezik az új Chrome-verzió, melyben egy fontos beállítást változtatott meg a Google.","shortLead":"Napokon belül mindenkihez megérkezik az új Chrome-verzió, melyben egy fontos beállítást változtatott meg a Google.","id":"20190723_google_chrome_76_bongeszo_frissites_inkognito_mod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=286ff07a-062a-40c6-8cb4-31b2f0c5b05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c3004d-4891-4e5b-a3e4-0e6ac557e9ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_google_chrome_76_bongeszo_frissites_inkognito_mod","timestamp":"2019. július. 23. 08:03","title":"A Chrome böngésző most már tényleg betesz a leskelődő weboldalaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy helyi lakos feljelentette a fakivágásokra engedélyt adó óbudai önkormányzatot az ügyészségen. ","shortLead":"Egy helyi lakos feljelentette a fakivágásokra engedélyt adó óbudai önkormányzatot az ügyészségen. ","id":"20190722_Tarlos_Istvan_leallitotta_a_Szentendrei_ut_felujitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053428c0-648c-4e3c-9498-1f8c8a71641e","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Tarlos_Istvan_leallitotta_a_Szentendrei_ut_felujitasat","timestamp":"2019. július. 22. 19:20","title":"Tarlós István leállította a Szentendrei út felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Embertelen szokásnak vetnek véget - magyarázta a kormányzó.","shortLead":"Embertelen szokásnak vetnek véget - magyarázta a kormányzó.","id":"20190723_Mostantol_torveny_vedi_New_York_macskait_szabadon_karmolhatjak_a_butorokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3135df14-49b0-4705-b81b-38cb91e3bc5b","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Mostantol_torveny_vedi_New_York_macskait_szabadon_karmolhatjak_a_butorokat","timestamp":"2019. július. 23. 05:40","title":"Mostantól törvény védi New York macskáit, szabadon karmolhatják a bútorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány letett arról, hogy megszüntesse a lakossági átutalásoknál, pedig igény lenne rá.","shortLead":"A kormány letett arról, hogy megszüntesse a lakossági átutalásoknál, pedig igény lenne rá.","id":"20190722_A_Bankszovetsegnek_is_elege_van_a_tranzakcios_illetekbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99967e3b-55ae-4f87-9a3a-97b00e92fa78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_A_Bankszovetsegnek_is_elege_van_a_tranzakcios_illetekbol","timestamp":"2019. július. 22. 15:17","title":"A Bankszövetségnek is elege van a tranzakciós illetékből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]