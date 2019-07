Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79a95900-bc66-410c-b486-b7f988c9f6ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csökkenhet a Samsung piaci részesedése a kijelzők piacán, az Apple ugyanis élénken érdeklődik az LG új kijelzői iránt is.","shortLead":"Csökkenhet a Samsung piaci részesedése a kijelzők piacán, az Apple ugyanis élénken érdeklődik az LG új kijelzői iránt...","id":"20190724_apple_iphone_2020_iphone_12_lg_rugalmas_kijelzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79a95900-bc66-410c-b486-b7f988c9f6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4b73b5-fa88-4605-88cf-4f3d60934aad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_apple_iphone_2020_iphone_12_lg_rugalmas_kijelzo","timestamp":"2019. július. 24. 19:03","title":"Olyan kijelzőt kaphat a 2020-as iPhone, amilyet korábban nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd39df7-22b1-4976-88bf-f71829110a29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy írásbeli kérdésre adott válaszában osztotta meg jó tanácsát Nagy István.","shortLead":"Egy írásbeli kérdésre adott válaszában osztotta meg jó tanácsát Nagy István.","id":"20190724_Uzent_az_agrarminiszter_Aki_balatoni_halat_enne_hat_fogjon_maganak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcd39df7-22b1-4976-88bf-f71829110a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c533bd-b35c-426b-b843-ad2853541ac1","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Uzent_az_agrarminiszter_Aki_balatoni_halat_enne_hat_fogjon_maganak","timestamp":"2019. július. 24. 12:23","title":"Üzent az agrárminiszter: Aki balatoni halat enne, hát fogjon magának!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Embertelen szokásnak vetnek véget - magyarázta a kormányzó.","shortLead":"Embertelen szokásnak vetnek véget - magyarázta a kormányzó.","id":"20190723_Mostantol_torveny_vedi_New_York_macskait_szabadon_karmolhatjak_a_butorokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3135df14-49b0-4705-b81b-38cb91e3bc5b","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Mostantol_torveny_vedi_New_York_macskait_szabadon_karmolhatjak_a_butorokat","timestamp":"2019. július. 23. 05:40","title":"Mostantól törvény védi New York macskáit, szabadon karmolhatják a bútorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8191688-880b-4ee3-a891-c95ff38fa78d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Széchenyi-díjas filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja kilencvenéves korában hunyt el.","shortLead":"A Széchenyi-díjas filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja kilencvenéves korában hunyt el.","id":"20190724_Heller_Agnes_temetes_julius_29","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8191688-880b-4ee3-a891-c95ff38fa78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9723e0-e8b3-4c80-934b-80a6295dfcc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Heller_Agnes_temetes_julius_29","timestamp":"2019. július. 24. 17:31","title":"Hétfőn lesz Heller Ágnes temetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf993af5-c1f1-4703-a6f2-3f14688ab47e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez persze csak trükk a nevekkel, ugyanolyan szendvicseket fog a jövőben is kapni bármely gyorsétteremben.","shortLead":"Ez persze csak trükk a nevekkel, ugyanolyan szendvicseket fog a jövőben is kapni bármely gyorsétteremben.","id":"20190724_mcdonalds_progress_scheer_sandor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf993af5-c1f1-4703-a6f2-3f14688ab47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1fe28e-3d54-468e-9852-368acc8c0f96","keywords":null,"link":"/kkv/20190724_mcdonalds_progress_scheer_sandor","timestamp":"2019. július. 24. 09:24","title":"Már nem a McDonald’s készíti a hamburgereket a boltlánc üzleteiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36847bcb-09fa-4d4e-8290-d6c12f397a57","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztivál \"valódi influenszereket\" hívott meg. ","shortLead":"A fesztivál \"valódi influenszereket\" hívott meg. ","id":"20190723_Jane_Goodall_Sziget_Nagyszinpad_Love_Revolution","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36847bcb-09fa-4d4e-8290-d6c12f397a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4abd40-32b4-46ee-9867-d4796d9d66d1","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Jane_Goodall_Sziget_Nagyszinpad_Love_Revolution","timestamp":"2019. július. 23. 15:21","title":"Jane Goodall is fellép a Sziget Nagyszínpadán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fb399a-85e4-479a-be84-bb21cb525f79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokásától eltérően most nem a legújabb készülékekhez ad ki egy lényeges frissítést az Apple. Az ok: a GPS fordulónapja.","shortLead":"Szokásától eltérően most nem a legújabb készülékekhez ad ki egy lényeges frissítést az Apple. Az ok: a GPS fordulónapja.","id":"20190723_apple_iphone_ipad_ios_frissites_gps","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14fb399a-85e4-479a-be84-bb21cb525f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042a93e2-0d86-483d-b33d-b4a7aae235a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_apple_iphone_ipad_ios_frissites_gps","timestamp":"2019. július. 23. 21:03","title":"Ha régebbi iPhone-ja vagy iPadje van, figyelje a kijelzőt, fontos frissítés érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f3d2d1-a5af-4edf-812e-c24098ee9e45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem túl gyakori, hogy egy légitársaság egy esetleges légikatasztrófa túlélési esélyeit latolgassa, márpedig a KLM így tett. A bejegyzés azóta eltűnt, de aligha a tartalma miatt döntöttek úgy, hogy törlik.","shortLead":"Nem túl gyakori, hogy egy légitársaság egy esetleges légikatasztrófa túlélési esélyeit latolgassa, márpedig a KLM...","id":"20190724_klm_legitarsasag_hova_uljunk_a_repulon_hogy_tuleljuk_repules_tanulmany_biztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4f3d2d1-a5af-4edf-812e-c24098ee9e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff58799e-16d8-4904-8f04-2278f91f26f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_klm_legitarsasag_hova_uljunk_a_repulon_hogy_tuleljuk_repules_tanulmany_biztonsag","timestamp":"2019. július. 24. 08:03","title":"Kiírta a KLM, melyik ülésben nem hal meg az utas, ha lezuhan a gép – aztán inkább bocsánatot kértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]