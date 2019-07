Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A cég 800 millió dollár adózott veszteséget jelentett az amerikai Boeing repülőgépgyártó az első fél évben.","shortLead":"A cég 800 millió dollár adózott veszteséget jelentett az amerikai Boeing repülőgépgyártó az első fél évben.","id":"20190724_boeing_737_max_eredemenykimutatas_veszteseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591c7db4-918b-4ce1-85dd-09e44c076876","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_boeing_737_max_eredemenykimutatas_veszteseg","timestamp":"2019. július. 24. 15:28","title":"Óriásit bukott a Boeing a MAX-ok hibái miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem érti Wittinghoff Tamás polgármester, ha egy iskoláknak jók az eredményei, és mindenki támogatja az igazgatókat, miért nem meggyőző azok pályázata az Emmi miniszterének.","shortLead":"Nem érti Wittinghoff Tamás polgármester, ha egy iskoláknak jók az eredményei, és mindenki támogatja az igazgatókat...","id":"20190724_Budaorsi_polgarmester_A_fideszesek_sem_orulnek_az_iskolaigazgatok_csicskaztatasanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45cb1c1-382b-42f4-808a-aa86845a8d6f","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Budaorsi_polgarmester_A_fideszesek_sem_orulnek_az_iskolaigazgatok_csicskaztatasanak","timestamp":"2019. július. 24. 07:02","title":"Budaörsi polgármester: A fideszesek sem örülnek az iskolaigazgatók csicskáztatásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kísérletképpen több országban is kikapcsolta a fotók alatti lájkokat az Instagram, mondván, így majd nyugodtabbak lesznek az emberek. Úgy tűnik, igazuk lett, felháborodásnak nyoma sincs.","shortLead":"Kísérletképpen több országban is kikapcsolta a fotók alatti lájkokat az Instagram, mondván, így majd nyugodtabbak...","id":"20190723_instagram_lajkolas_like_gomb_fotomegosztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a60aae3-f35c-4dc7-942b-cd48b60d6a69","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_instagram_lajkolas_like_gomb_fotomegosztas","timestamp":"2019. július. 23. 18:03","title":"Eltüntette a lájkokat az Instagram – az emberek pedig imádják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb538e89-e54b-45c3-a86c-354e2d513d4a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Magyarországon építi meg 13,3 milliárd forintból az első külföldi gyárát a dél-koreai Bumchun Precision.","shortLead":"Magyarországon építi meg 13,3 milliárd forintból az első külföldi gyárát a dél-koreai Bumchun Precision.","id":"20190724_Ujabb_tizmilliardos_autoipari_beruhazas_indul_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb538e89-e54b-45c3-a86c-354e2d513d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137476b1-e7ec-40b0-819a-8780004a80e0","keywords":null,"link":"/kkv/20190724_Ujabb_tizmilliardos_autoipari_beruhazas_indul_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 24. 13:30","title":"Újabb tízmilliárdos autóipari beruházás indul Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d572e62b-3a1c-406c-a75b-28e35ef12120","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olcsóbb, mint beülni valahova egy órára. ","shortLead":"Olcsóbb, mint beülni valahova egy órára. ","id":"20190723_Japanban_sokan_nem_is_mennek_sehova_a_kozossegi_autokkal_inkabb_alszanak_ebedelnek_vagy_csomagmegorzonek_hasznaljak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d572e62b-3a1c-406c-a75b-28e35ef12120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89207ce-0df3-4406-8cff-04c8555b4050","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Japanban_sokan_nem_is_mennek_sehova_a_kozossegi_autokkal_inkabb_alszanak_ebedelnek_vagy_csomagmegorzonek_hasznaljak","timestamp":"2019. július. 23. 13:13","title":"Japánban sokan nem mennek sehova a közösségi autókkal, inkább alvásra, ebédre vagy csomagmegőrzőnek használják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d15c721-7b3c-4aa8-8191-6eeeef3bc33b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A versenyhivatal 5 nap alatt lezavarta a teljes vizsgálatot. ","shortLead":"A versenyhivatal 5 nap alatt lezavarta a teljes vizsgálatot. ","id":"20190724_A_GVH_aldasat_adta_ra_Szijj_Laszloe_a_Kozgep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d15c721-7b3c-4aa8-8191-6eeeef3bc33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4792c20a-70b9-4504-9faa-126b3cab0fcb","keywords":null,"link":"/kkv/20190724_A_GVH_aldasat_adta_ra_Szijj_Laszloe_a_Kozgep","timestamp":"2019. július. 24. 09:14","title":"A GVH áldását adta rá, Szíjj Lászlóé a Közgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az előrejelzések szerint Európa több városában is rekordok dőlhetnek meg az elkövetkező napokban egy, a térségbe érkezett újabb hőhullám miatt. Méghogy a klímaváltozás smafu – a szemünk előtt zajlik.","shortLead":"Az előrejelzések szerint Európa több városában is rekordok dőlhetnek meg az elkövetkező napokban egy, a térségbe...","id":"20190724_hohullam_nyugat_europa_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_voros_riasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71dafd88-3cc7-4e92-888e-31c5c7246376","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_hohullam_nyugat_europa_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_voros_riasztas","timestamp":"2019. július. 24. 09:33","title":"Megérkezett az idei második nagy hőhullám Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e9c645-6b0f-4a53-b59b-495804667fe7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utolsó farmerját rituálisan elégette, azóta pedig saját szabóságot is alapított.","shortLead":"Az utolsó farmerját rituálisan elégette, azóta pedig saját szabóságot is alapított.","id":"20190724_Egy_angol_srac_tul_unalmasnak_tartotta_a_mai_divatot_ezert_19_szazadi_szerelesre_valtott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30e9c645-6b0f-4a53-b59b-495804667fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358c60cf-ee3c-4128-b920-c1c8706b4c0a","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Egy_angol_srac_tul_unalmasnak_tartotta_a_mai_divatot_ezert_19_szazadi_szerelesre_valtott","timestamp":"2019. július. 24. 12:50","title":"Egy angol srác túl unalmasnak tartotta a mai divatot, ezért 19. századi szerelésre váltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]