Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32e0e7a6-af63-497a-927a-680aeacef3dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb sebezhetőséget találtak az igen népszerű médialejátszó programban, a VLC-ben, és a hibajavítás egyelőre még várat magára.","shortLead":"Újabb sebezhetőséget találtak az igen népszerű médialejátszó programban, a VLC-ben, és a hibajavítás egyelőre még várat...","id":"20190724_vlc_tavoli_kodfuttatas_sulyos_sebezhetoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32e0e7a6-af63-497a-927a-680aeacef3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b94cbd-f5db-4625-80bb-466660108112","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_vlc_tavoli_kodfuttatas_sulyos_sebezhetoseg","timestamp":"2019. július. 24. 09:03","title":"Lehet, hogy egy darabig nem kellene használnia a VLC lejátszót, súlyos gond van vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7801813c-6b2a-4401-bff6-37f1ed0089ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most nyilvánosságra hozott programhiba miatt idegenek is kapcsolatba léphettek a gyerekekkel a Facebook Messenger Kids nevű alkalmazásában. Állítólag több ezer szülőnek ment bocsánatkérő levél.","shortLead":"Egy most nyilvánosságra hozott programhiba miatt idegenek is kapcsolatba léphettek a gyerekekkel a Facebook Messenger...","id":"20190723_facebook_messenger_kids_hiba_uzenetkuldes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7801813c-6b2a-4401-bff6-37f1ed0089ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b633edb4-8bf9-4c2b-a1ab-2f1c98f24b0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_facebook_messenger_kids_hiba_uzenetkuldes","timestamp":"2019. július. 23. 19:33","title":"Volt egy \"kis\" gond a Facebook gyerekeknek szánt alkalmazásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6faf96-7d75-488d-af75-b0b43f77b8e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 18-40 évesek online sokkal szókimondóbbak, sokszor az arcuk vállalása nélkül nyilvánítanak erőteljes véleményt a digitális térben, ezzel akár megbántva, megalázva másokat – olvasható a Lounge Group megbízásából a Századvég által készített felmérésben. A reprezentatív adatok szerint a válaszadók 70 százaléka nem ismeri személyesen minden online ismerősét.","shortLead":"A 18-40 évesek online sokkal szókimondóbbak, sokszor az arcuk vállalása nélkül nyilvánítanak erőteljes véleményt...","id":"20190725_internethasznalati_szokasok_18_40_eves_magyarok_kommenteles_szemelyes_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f6faf96-7d75-488d-af75-b0b43f77b8e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234499d4-bd7b-4e79-82b9-9da918fe325b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_internethasznalati_szokasok_18_40_eves_magyarok_kommenteles_szemelyes_adatok","timestamp":"2019. július. 25. 10:33","title":"Kommentháború dúl a magyar interneten, és sokan még a nevüket sem vállalják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40561264-7380-49b0-b269-eb6e303ef82c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt embert ölt meg a kilencvenes években Balogh Lajos. A százhalombattai rémként elhíresült férfi - akit négy nő kegyetlen kivégzése miatt ítéltek életfogytiglani börtönbüntetésre, de állítása szerint az apját is megölte – az RTL Klub Fókusz című műsorának adott interjút, amelyben elmondta: az összes gyilkosságra pontosan emlékszik, nincs olyan nap, hogy ne gondolna rájuk.\r

\r

","shortLead":"Öt embert ölt meg a kilencvenes években Balogh Lajos. A százhalombattai rémként elhíresült férfi - akit négy nő...","id":"20190724_balogh_lajos_szazhalombattai_rem_fokusz_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40561264-7380-49b0-b269-eb6e303ef82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665e08a6-e4b1-4ec8-a4b9-db980dc8423f","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_balogh_lajos_szazhalombattai_rem_fokusz_interju","timestamp":"2019. július. 24. 20:02","title":"Százhalombattai rém: Bocsánatot nem kérek, és nem azért, mert nem sajnálom, amit tettem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3259d6-c788-47ea-b5d5-79618efdc398","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annak tűnhet, valójában azonban nem kegyetlen bosszú vagy baráti szívatás eredménye, hogy post-itekkel ragasztottak össze egy Mazdát a Ráday utcában.","shortLead":"Annak tűnhet, valójában azonban nem kegyetlen bosszú vagy baráti szívatás eredménye, hogy post-itekkel ragasztottak...","id":"20190724_post_it_cetli_ragasztas_auto_budapest_raday_utca_szuletesnapi_ajandek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c3259d6-c788-47ea-b5d5-79618efdc398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0e22e8-f603-4269-a794-7b427b2dff42","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_post_it_cetli_ragasztas_auto_budapest_raday_utca_szuletesnapi_ajandek","timestamp":"2019. július. 24. 10:20","title":"Szülinapi ajándékként 3000 színes cetlivel borítottak be egy egész autót Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b58b529-3053-4802-b6e3-bc1cfef433e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig sem iparkodott Donald Trump és kormánya, hogy lépéseket tegyen a klímaváltozás ellen, ami az amerikai elnök meggyőződésével ellentétben valóban itt van. Egy új jelentés arról árulkodik, hogy Trumpék még csak tudomást sem akarnak venni a folyamatról.","shortLead":"Eddig sem iparkodott Donald Trump és kormánya, hogy lépéseket tegyen a klímaváltozás ellen, ami az amerikai elnök...","id":"20190725_donald_trump_amerikai_kormyany_weboldal_gov_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b58b529-3053-4802-b6e3-bc1cfef433e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ead7c1-da4c-419d-87c5-33d62084ea50","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_donald_trump_amerikai_kormyany_weboldal_gov_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. július. 25. 11:33","title":"Itt az újabb bizonyíték, hogy Trump és kormánya szemében csak mese a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aztán elosztották egymás között.","shortLead":"Aztán elosztották egymás között.","id":"20190723_Visszaadtak_a_biztonsagi_orok_a_talalt_taskat_csak_elobb_kivettek_belole_900_ezer_forintot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd1dbd0-fdf7-430f-bea4-7ea23d06cadf","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Visszaadtak_a_biztonsagi_orok_a_talalt_taskat_csak_elobb_kivettek_belole_900_ezer_forintot","timestamp":"2019. július. 23. 15:26","title":"Visszaadták a biztonsági őrök a talált táskát, csak előbb kivettek belőle 900 ezer forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem érti Wittinghoff Tamás polgármester, ha egy iskoláknak jók az eredményei, és mindenki támogatja az igazgatókat, miért nem meggyőző azok pályázata az Emmi miniszterének.","shortLead":"Nem érti Wittinghoff Tamás polgármester, ha egy iskoláknak jók az eredményei, és mindenki támogatja az igazgatókat...","id":"20190724_Budaorsi_polgarmester_A_fideszesek_sem_orulnek_az_iskolaigazgatok_csicskaztatasanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45cb1c1-382b-42f4-808a-aa86845a8d6f","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Budaorsi_polgarmester_A_fideszesek_sem_orulnek_az_iskolaigazgatok_csicskaztatasanak","timestamp":"2019. július. 24. 07:02","title":"Budaörsi polgármester: A fideszesek sem örülnek az iskolaigazgatók csicskáztatásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]