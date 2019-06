Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae5af764-8181-4c7f-be69-84d6eb7138ce","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A svéd válogatott hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte az olimpiai bajnok német csapatot a női labdarúgó-világbajnokság második szombati negyeddöntőjében.\r

","shortLead":"A svéd válogatott hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte az olimpiai bajnok német csapatot a női labdarúgó-világbajnokság...","id":"20190629_Bucsuztak_a_nemetek_a_noi_foci_veberol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae5af764-8181-4c7f-be69-84d6eb7138ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2621fef7-6724-492e-bf69-3729016a19ef","keywords":null,"link":"/sport/20190629_Bucsuztak_a_nemetek_a_noi_foci_veberol","timestamp":"2019. június. 29. 20:46","title":"Búcsúztak a németek a női foci vébéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tíz éve még úszószemüveget sem volt hajlandó felvenni, hogy egyenletesen barnuljon.","shortLead":"Tíz éve még úszószemüveget sem volt hajlandó felvenni, hogy egyenletesen barnuljon.","id":"20190629_Hosszu_Katinka_Annyi_hulyeseget_csinaltam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e99ce0d-24cd-445c-9e1e-69615b4760ab","keywords":null,"link":"/sport/20190629_Hosszu_Katinka_Annyi_hulyeseget_csinaltam","timestamp":"2019. június. 29. 13:17","title":"Hosszú Katinka: Annyi hülyeséget csináltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Negyvennyolc településen folynak még kárelhárítási munkálatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, csaknem négyszáz tűzoltó dolgozik csütörtök óta folyamatosan.","shortLead":"Negyvennyolc településen folynak még kárelhárítási munkálatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, csaknem négyszáz tűzoltó...","id":"20190630_Meg_otezer_lakasban_nincs_aram_a_csutortoki_vihar_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90795925-986b-4d25-9c70-6100ce12b045","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Meg_otezer_lakasban_nincs_aram_a_csutortoki_vihar_miatt","timestamp":"2019. június. 30. 08:44","title":"Még ötezer lakásban nincs áram a csütörtöki vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majd elment fúziós pacallevest főzni.","shortLead":"Majd elment fúziós pacallevest főzni.","id":"20190629_Nemeth_Szilard_felkoszontotte_a_bukott_koztarsasagi_elnokot_Schmitt_Palt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a82add5-dfea-4d16-ae5d-ffd046f45c3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Nemeth_Szilard_felkoszontotte_a_bukott_koztarsasagi_elnokot_Schmitt_Palt","timestamp":"2019. június. 29. 08:16","title":"Németh Szilárd felköszöntötte a bukott köztársasági elnököt, Schmitt Pált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71004b9-c68c-44e5-a523-b9b22747a24a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube-ra szombaton felkerült szegedi Trónok harca-főcím három hónapon át készült. Mindenkinek látnia kell, aki szegedi vagy bármikor is hosszabb időre megfordult az egyetemi városban.","shortLead":"A YouTube-ra szombaton felkerült szegedi Trónok harca-főcím három hónapon át készült. Mindenkinek látnia kell, aki...","id":"20190629_szeged_harca_animacio_tronok_harca_video_youtube","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d71004b9-c68c-44e5-a523-b9b22747a24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8638a08-6586-4483-88b0-71e48c91b8ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_szeged_harca_animacio_tronok_harca_video_youtube","timestamp":"2019. június. 29. 19:43","title":"Szeged Harca: zseniális animáció készült Szegedről a Trónok harca mintájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77e1995-bdb4-42dd-94f0-f51851b37084","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És még egy fővárosi lakást is kiadnak a férjével, amiből évi 4 millió forint bevételük van.

","shortLead":"És még egy fővárosi lakást is kiadnak a férjével, amiből évi 4 millió forint bevételük van.

","id":"20190628_Ugy_kap_az_allamtol_lakhatasi_tamogatast_Varga_Judit_hogy_ferjevel_milliokat_keres_havonta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a77e1995-bdb4-42dd-94f0-f51851b37084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27429ce-0ac6-49eb-94f7-64172c418a56","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Ugy_kap_az_allamtol_lakhatasi_tamogatast_Varga_Judit_hogy_ferjevel_milliokat_keres_havonta","timestamp":"2019. június. 28. 16:46","title":"Úgy kap az államtól lakhatási támogatást Varga Judit, hogy férjével milliókat keres havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64cce248-7593-453f-a8c6-bb4b27921918","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Meg kell állítani Orbánt” – mondta a világhírű angol történész.","shortLead":"„Meg kell állítani Orbánt” – mondta a világhírű angol történész.","id":"20190629_Timothy_Garton_Ash_Magyarorszag_tobbe_nem_demokracia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64cce248-7593-453f-a8c6-bb4b27921918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b09094f-cbea-4871-9548-03ca20c0cebd","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Timothy_Garton_Ash_Magyarorszag_tobbe_nem_demokracia","timestamp":"2019. június. 29. 13:32","title":"Timothy Garton Ash: Magyarország többé nem demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénteken este váratlan törvényjavaslat került a parlamenti honlapra, ami azt célozza, hogy váljanak illetékmentessé a babaváró hitellel és a nagycsaládosok gépkocsitámogatásával kapcsolatos hivatali eljárások. Ugyanis eddig nem voltak azok.","shortLead":"Pénteken este váratlan törvényjavaslat került a parlamenti honlapra, ami azt célozza, hogy váljanak illetékmentessé...","id":"20190629_Elfelejtette_ingyenesse_tenni_a_kormany_a_babavaro_hitel_igenyleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eea5008-ba3b-4bc4-88ae-b6bbd3c00d52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Elfelejtette_ingyenesse_tenni_a_kormany_a_babavaro_hitel_igenyleset","timestamp":"2019. június. 29. 10:42","title":"Elfelejtette ingyenessé tenni a kormány a babaváró hitel igénylését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]