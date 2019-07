Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d4f7393-b44a-4429-818a-857e4d9b32d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon jó állapotban lévő, embernagyságú combcsontra leltek.","shortLead":"Nagyon jó állapotban lévő, embernagyságú combcsontra leltek.","id":"20190728_dinoszaurusz_sauropod_combcsont_paleontologus_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d4f7393-b44a-4429-818a-857e4d9b32d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d60d7f8-3e8c-4bdc-bba8-7bd5f2142908","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_dinoszaurusz_sauropod_combcsont_paleontologus_video","timestamp":"2019. július. 28. 09:46","title":"Az egyik legnagyobb dinó combcsontját találták meg Franciországban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0381fd-ef94-46ce-8c4b-af8399111ad7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terrortámadás történt az afgán fővárosban, legkevesebb két áldozattal.","shortLead":"Terrortámadás történt az afgán fővárosban, legkevesebb két áldozattal.","id":"20190728_Egesz_Kabul_beleremegett_a_vasarnapi_robbantasba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d0381fd-ef94-46ce-8c4b-af8399111ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebb710f-683d-485c-9dc8-af33e95771ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Egesz_Kabul_beleremegett_a_vasarnapi_robbantasba","timestamp":"2019. július. 28. 18:10","title":"Egész Kabul beleremegett a vasárnapi robbantás-sorozatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"980c3bf9-88fe-407b-af81-ac159f767286","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Milliárdokat fizet a Microsoft, hogy elsikálják a magyarországi korrupciós ügyét; még nincs szabály az augusztusra ígért éjjeli repülési tilalomról; elindult az újabb roham az albérletekért. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Milliárdokat fizet a Microsoft, hogy elsikálják a magyarországi korrupciós ügyét; még nincs szabály az augusztusra...","id":"20190728_Es_akkor_Microsoft_korrupcio_repules_alberlet_johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=980c3bf9-88fe-407b-af81-ac159f767286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7a6391-e129-4063-84fd-18cbca0ae1e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190728_Es_akkor_Microsoft_korrupcio_repules_alberlet_johnson","timestamp":"2019. július. 28. 07:00","title":"És akkor írásba adták, hogyan működik a magyarországi korrupció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"849709d5-698f-4eb5-a42d-2b2f31705104","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Állt a forgalom Budapest felé.","shortLead":"Állt a forgalom Budapest felé.","id":"20190727_Baleset_miatt_bedugult_az_M1es_autopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=849709d5-698f-4eb5-a42d-2b2f31705104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9f1fb9-2b55-4421-a487-cd91f98f2f3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Baleset_miatt_bedugult_az_M1es_autopalya","timestamp":"2019. július. 27. 10:05","title":"Baleset miatt bedugult az M1-es autópálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d1344e-193e-43b8-94a6-5288b1a26bfd","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"tudomany","description":"Megvan az első kéthektáros terület, amin évtizedek múlva 2000 felnőtt tölgy áll majd a tervek szerint. A MyForest mozgalom októberben már meg is indítaná az ültetést, egy fa nagyjából egy euróba fog kerülni. A gyarapodó faültető-Föld-hűtő mozgalmak most azt tervezik, hogy összefognak, egyesítik erejüket, a cél ugyanis az, hogy megduplázzák a Föld erdejeit.","shortLead":"Megvan az első kéthektáros terület, amin évtizedek múlva 2000 felnőtt tölgy áll majd a tervek szerint. A MyForest...","id":"20190727_Megszerezte_az_elso_foldteruletet_a_faulteto_mozgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4d1344e-193e-43b8-94a6-5288b1a26bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8d6dc7-161f-44a4-8d38-bc564d831fef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_Megszerezte_az_elso_foldteruletet_a_faulteto_mozgalom","timestamp":"2019. július. 27. 20:00","title":"A Földet megmentő magyar faültetők megtették az első fontos lépést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e899e26b-0237-489c-a489-76c6c95226b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szerencsétlenség Kazincbarcikán történt.","shortLead":"A szerencsétlenség Kazincbarcikán történt.","id":"20190727_Idobe_telt_mire_azonositani_tudtak_a_ferfit_akin_ejjel_athajtott_egy_kisteherauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e899e26b-0237-489c-a489-76c6c95226b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a11471-9524-4e99-beb8-af1266e5123f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Idobe_telt_mire_azonositani_tudtak_a_ferfit_akin_ejjel_athajtott_egy_kisteherauto","timestamp":"2019. július. 27. 17:56","title":"Időbe telt, mire azonosítani tudták a férfit, akin éjjel áthajtott egy kisteherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8f6a8e-b5fc-4444-9ad8-bd84bcd9dc01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán nem véletlenül hozta be a kereszténységet is az illiberális jelző mellé.","shortLead":"Orbán nem véletlenül hozta be a kereszténységet is az illiberális jelző mellé.","id":"20190728_Ot_eve_keresi_Orban_az_autokrata_rendszerenek_pontos_definiciojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f8f6a8e-b5fc-4444-9ad8-bd84bcd9dc01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da80173-bd9f-4dde-9df6-611f095020c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Ot_eve_keresi_Orban_az_autokrata_rendszerenek_pontos_definiciojat","timestamp":"2019. július. 28. 11:08","title":"\"Orbán maga is küzd a saját rendszerének definiálásával\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47766abe-6d53-4ffa-b30e-219813a015f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 66 éves caracali férfi egy 15 és egy 18 éves lánnyal végzett, az eset sokkolta Romániát.","shortLead":"A 66 éves caracali férfi egy 15 és egy 18 éves lánnyal végzett, az eset sokkolta Romániát.","id":"20190728_Ket_lany_megoleset_ismerte_be_a_roman_stoppos_gyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47766abe-6d53-4ffa-b30e-219813a015f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879c7950-af7a-4a50-960c-727036572f2a","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Ket_lany_megoleset_ismerte_be_a_roman_stoppos_gyilkos","timestamp":"2019. július. 28. 15:55","title":"Két lány megölését ismerte be a román stopposgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]