Az biztos, hogy a következő években az Apple is rágyúr majd az 5G-s technológiára, amivel a jelek szerint nemcsak a csúcsváltozatnak szánt iPhone-okat szerelnék fel.

Bár egyelőre még az idei évre szánt iPhone-okat sem mutatta be az Apple, a szakmában már elkezdtek arról pletykálni, milyenek lehetnek majd a 2020-as verziók. Ezen a téren egyelőre érdemes kétkedéssel fogadni az információkat, kivéve, ha a világ legjobb Apple-elemzője adja közli azokat.

Ming-Chi Kuo a napokban ismét megszólalt, hogy elmondja, mire számíthatunk majd a 12-es – vagy XII-es, kinek hogy tetszik – iPhone-októl. Ezek szerint a jövő évben érkező mobilok mindegyikébe kerül majd 5G-s chip, vagyis nemcsak a csúcsmodellek lesznek képesek az újfajta technológiával kommunikálni – írja a MacRumors.

Mindebben az is segítheti őket – véli Kuo –, hogy nemrég bejelentették, 1 milliárd dollárért megveszik az Intel modemchip-üzletágát. Ezzel a lépéssel a korábbinál olcsóbbá válhat számukra az 5G-s modemchip, így pedig már az is lehetségessé válik, hogy az olcsóbbik iPhone-ban is ott legyen a technológia.

Emellett már arról is hallani, hogy a kijelzőméretek az 5,4 colostól a 6,7 colosig tartanak majd. Ehhez kisebb TrueDepth-kamera, kisebb szenzorsziget tartozik majd. Ez utóbbival kapcsolatban viszont már azt is lehetett hallani, hogy 2020 lesz az az év, amikor megjönnek az első, teljes kijelzős iPhone-ok.

