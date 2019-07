Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc6c641c-3d26-49e3-a24d-ba82c07fd05a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínre mentők is érkeztek.","shortLead":"A helyszínre mentők is érkeztek.","id":"20190709_Haz_udvaraba_csapodott_egy_kamionnal_utkozo_auto_Szombathelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc6c641c-3d26-49e3-a24d-ba82c07fd05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a12746-9e0d-4024-a541-205d3b109cf0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_Haz_udvaraba_csapodott_egy_kamionnal_utkozo_auto_Szombathelyen","timestamp":"2019. július. 09. 17:53","title":"Ház udvarába csapódott egy kamionnal ütköző autó Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhalasztották a szavazást Bocskor Andrea, Trócsányi László és Hidvéghi Balázs jelöléséről. Gál Kinga alelnök lett a biztonságpolitikai albizottságban. ","shortLead":"Elhalasztották a szavazást Bocskor Andrea, Trócsányi László és Hidvéghi Balázs jelöléséről. Gál Kinga alelnök lett...","id":"20190710_Alelnoknek_valasztottak_Deutsch_Tamast_az_EP_szakbizottsagaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904aacf8-be25-4b99-8098-503a81e6a2b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Alelnoknek_valasztottak_Deutsch_Tamast_az_EP_szakbizottsagaban","timestamp":"2019. július. 10. 17:25","title":"Alelnöknek választották Deutsch Tamást az EP szakbizottságában, más fideszesek elsőre elbuktak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Négy év után utasította el az Alkotmánybíróság Szél Bernadett független képviselő – 2015-ben még az LMP társelnöke – panaszát: nem sértette meg az Alaptörvényt a bíróság, amikor elfogadta, hogy a paksi atomerőmű-bővítéssel kapcsolatos ütemterveket („term sheet”-eket) a cég nem adta ki a képviselőnőnek. ","shortLead":"Négy év után utasította el az Alkotmánybíróság Szél Bernadett független képviselő – 2015-ben még az LMP társelnöke –...","id":"20190710_paksi_iratok_alaptorveny_alkotmanybirosag_szel_bernadett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288389ad-d340-400e-adea-1566cd40bfd5","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_paksi_iratok_alaptorveny_alkotmanybirosag_szel_bernadett","timestamp":"2019. július. 10. 17:18","title":"Nem sérti az Alaptörvényt egyes paksi iratok eltitkolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d0e564-5c4a-43f5-881b-d3a7cd9a9280","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiterjedt algavirágzás óriási ökológiai és gazdasági terhet jelent, az így keletkező hatalmas mennyiségű biomassza azonban a jövőben bioműanyagok, biogáz vagy bioetanol nyersanyagforrásaként is hasznosítható.","shortLead":"A kiterjedt algavirágzás óriási ökológiai és gazdasági terhet jelent, az így keletkező hatalmas mennyiségű biomassza...","id":"20190709_alga_biomassza_biogaz_bioetanol_kornyezetvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6d0e564-5c4a-43f5-881b-d3a7cd9a9280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef6f4c4-bf37-4e10-b515-7d61e15e0deb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_alga_biomassza_biogaz_bioetanol_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. július. 09. 20:03","title":"Kitalálták a kutatók, hogyan lehet \"kezelni\" az algákat, és ezzel duplán jól járhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46681808-a26f-4b20-b197-e870e08e8111","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még van remény, de ahhoz végre cselekedni kell – nyilatkozta a Greenpeace nemzetközi ügyvezető igazgatója a HVG-nek.","shortLead":"Még van remény, de ahhoz végre cselekedni kell – nyilatkozta a Greenpeace nemzetközi ügyvezető igazgatója a HVG-nek.","id":"20190711_Greenpeaceigazgato_A_magyar_kormany_nem_szolgalja_polgarai_erdekeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46681808-a26f-4b20-b197-e870e08e8111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa4c0f6-3f8d-489c-b7d3-f674194cb10e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Greenpeaceigazgato_A_magyar_kormany_nem_szolgalja_polgarai_erdekeit","timestamp":"2019. július. 11. 16:21","title":"Greenpeace-igazgató: \"A magyar kormány nem szolgálja polgárai érdekeit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c53cfb-00cb-4553-ae6a-1d86201aa0c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét a néhány tízezer forintos telefonok számára készített processzort a Qualcomm: bemutatkozott a Snapdragon 215.","shortLead":"Ismét a néhány tízezer forintos telefonok számára készített processzort a Qualcomm: bemutatkozott a Snapdragon 215.","id":"20190709_okostelefon_processzor_qualcomm_snapdragon_215","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60c53cfb-00cb-4553-ae6a-1d86201aa0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49325a53-2259-4369-9a9c-0870f3df815a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_okostelefon_processzor_qualcomm_snapdragon_215","timestamp":"2019. július. 09. 18:03","title":"Itt a Qualcomm új processzora, menő funkciók jöhetnek az olcsó telefonokba is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecec3f77-4da9-4b35-b879-2908686e1049","c_author":"Zelki Benjámin","category":"itthon","description":"Korábban a BKV és Tarlós is rendre azt mondta, technikai okokból nem megoldható a légkondi az orosz metrókon. A vállalat kérdésünkre most azonban azt írta, egyeztettek az oroszokkal és rájöttek, mégis lehetséges. A légkondit akár jövőre beszerelhetik Tarlós szerint.","shortLead":"Korábban a BKV és Tarlós is rendre azt mondta, technikai okokból nem megoldható a légkondi az orosz metrókon...","id":"20190709_A_BKV_es_az_oroszok_ujra_megvizsgaltak_es_rajottek_megis_lehet_klimas_a_3as_metro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecec3f77-4da9-4b35-b879-2908686e1049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97edc663-d7e1-4519-92e4-b9417ee3bf6e","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_A_BKV_es_az_oroszok_ujra_megvizsgaltak_es_rajottek_megis_lehet_klimas_a_3as_metro","timestamp":"2019. július. 09. 18:33","title":"Tarlósék azt mondták, nem bírja el a klímát a metró, most azt ígérik, jövőre beszerelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cb8160-59aa-46a6-87b1-b3c8b0344547","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hónapon belül ez a harmadik alkalom, hogy a német kancellár nyilvános eseményen rosszul lett.","shortLead":"Egy hónapon belül ez a harmadik alkalom, hogy a német kancellár nyilvános eseményen rosszul lett.","id":"20190710_angela_merkel_nemet_kancellar_remeges_rosszullet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73cb8160-59aa-46a6-87b1-b3c8b0344547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774e3257-ad24-4438-a863-3b69a818929e","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_angela_merkel_nemet_kancellar_remeges_rosszullet","timestamp":"2019. július. 10. 13:21","title":"Megint teljes testében remegett Angela Merkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]