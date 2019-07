Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f8f6a8e-b5fc-4444-9ad8-bd84bcd9dc01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán nem véletlenül hozta be a kereszténységet is az illiberális jelző mellé.","shortLead":"Orbán nem véletlenül hozta be a kereszténységet is az illiberális jelző mellé.","id":"20190728_Ot_eve_keresi_Orban_az_autokrata_rendszerenek_pontos_definiciojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f8f6a8e-b5fc-4444-9ad8-bd84bcd9dc01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da80173-bd9f-4dde-9df6-611f095020c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Ot_eve_keresi_Orban_az_autokrata_rendszerenek_pontos_definiciojat","timestamp":"2019. július. 28. 11:08","title":"\"Orbán maga is küzd a saját rendszerének definiálásával\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f9bdfe-3420-4524-9b3e-624b23daa9dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Furcsa kontaktok bukkantak fel a kapcsolattartói adatoknál.","shortLead":"Furcsa kontaktok bukkantak fel a kapcsolattartói adatoknál.","id":"20190727_Valaki_meghekkelhette_a_Tenyek_Facebookoldalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3f9bdfe-3420-4524-9b3e-624b23daa9dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a92f42-8ae9-45b2-b76f-04b3adcad9b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_Valaki_meghekkelhette_a_Tenyek_Facebookoldalat","timestamp":"2019. július. 27. 14:30","title":"Valaki meghekkelhette a TV2 Tények Facebook-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3755c7-9b2e-407d-99c9-0681776fa3fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte 60 helyszínre vonultak ki a tűzoltók, Budapesten is pincéket öntött el a hirtelen jött eső.","shortLead":"Országszerte 60 helyszínre vonultak ki a tűzoltók, Budapesten is pincéket öntött el a hirtelen jött eső.","id":"20190728_Kicsavart_fak_leszakadt_vezetekek__Budapestre_is_lecsapott_a_vihar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c3755c7-9b2e-407d-99c9-0681776fa3fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b970ad-0dc2-4e84-a15d-3987fe2567af","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Kicsavart_fak_leszakadt_vezetekek__Budapestre_is_lecsapott_a_vihar","timestamp":"2019. július. 28. 15:06","title":"Kicsavart fák, leszakadt vezetékek - Budapestre is lecsapott a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c34c138-6a17-4565-a0d9-efff3183d35c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyik úszó megsérült, így került Bernek Péter a 400 méteres vegyesúszás döntőjébe. ","shortLead":"Az egyik úszó megsérült, így került Bernek Péter a 400 méteres vegyesúszás döntőjébe. ","id":"20190728_Bernek_400_meter_vegyes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c34c138-6a17-4565-a0d9-efff3183d35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5396d0-980b-437e-83a7-245ae354f90a","keywords":null,"link":"/sport/20190728_Bernek_400_meter_vegyes","timestamp":"2019. július. 28. 14:16","title":"Bernek ötödik lett 400 méter vegyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30594f46-36b5-4cc6-978b-7845189763ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 50 mm-t meghaladó csapadék is lezúdulhat, és jégesőre is számíthatunk.","shortLead":"Akár 50 mm-t meghaladó csapadék is lezúdulhat, és jégesőre is számíthatunk.","id":"20190727_Ket_hullamban_erkezik_ma_a_felhoszakadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30594f46-36b5-4cc6-978b-7845189763ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50cb8f8b-31cf-4c44-a624-06c8c1838ced","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Ket_hullamban_erkezik_ma_a_felhoszakadas","timestamp":"2019. július. 27. 09:48","title":"Két hullámban érkezik ma a felhőszakadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cb7cdf-e92a-433b-a585-94528f521a13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lélegzetelállító űrfelvételekkel ünnepli a Chandra-küldetés 20 évét a NASA.","shortLead":"Lélegzetelállító űrfelvételekkel ünnepli a Chandra-küldetés 20 évét a NASA.","id":"20190728_Chandra_XRay_Observatory_NASA_rontgenkep_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70cb7cdf-e92a-433b-a585-94528f521a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c58456-b96b-44cf-95f7-5bc45936be3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_Chandra_XRay_Observatory_NASA_rontgenkep_fotok","timestamp":"2019. július. 28. 19:10","title":"Ünnepel a NASA: még a Hubble-t is megszégyenítik a 20 éves Chandra űrfelvételei (képgaléria)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd2c813-345a-48da-913e-24631446c131","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A 3. helyért játszott a kvangdzsui vizes világbajnokságon a horvátokkal a magyar férfi vízilabda-válogatott. Horvátország nyerte a mérkőzést. ","shortLead":"A 3. helyért játszott a kvangdzsui vizes világbajnokságon a horvátokkal a magyar férfi vízilabda-válogatott...","id":"20190727_Lecsuszott_a_bronzeremrol_a_ferfi_vizilabdavalogatottunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fd2c813-345a-48da-913e-24631446c131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef06e27-9862-4763-91e8-168cbd3391e2","keywords":null,"link":"/sport/20190727_Lecsuszott_a_bronzeremrol_a_ferfi_vizilabdavalogatottunk","timestamp":"2019. július. 27. 11:15","title":"Lecsúszott a bronzéremről a férfi vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b33b0be-dbd6-4ef7-a385-b1f840f36ed6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fél napja tart a rajtaütés.","shortLead":"Fél napja tart a rajtaütés.","id":"20190727_Ezernel_is_tobb_tuntetot_allitottak_elo_a_rendorok_Moszkvaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b33b0be-dbd6-4ef7-a385-b1f840f36ed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8c4657-4a46-41d0-b983-9a112e4c136f","keywords":null,"link":"/vilag/20190727_Ezernel_is_tobb_tuntetot_allitottak_elo_a_rendorok_Moszkvaban","timestamp":"2019. július. 27. 21:13","title":"Ezernél is több tüntetőt állítottak elő a rendőrök Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]