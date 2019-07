Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden automatát be kell jelenteni augusztustól.","shortLead":"Minden automatát be kell jelenteni augusztustól.","id":"20190729_Figyelmeztet_a_NAV_lejar_a_hatarido_az_automatak_bejelentesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cb6c19-e622-465e-b0f4-92c760cb8969","keywords":null,"link":"/kkv/20190729_Figyelmeztet_a_NAV_lejar_a_hatarido_az_automatak_bejelentesere","timestamp":"2019. július. 29. 10:36","title":"Figyelmeztet a NAV: lejár a határidő az automaták bejelentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a676a7-924d-4e7f-8ee9-02e3a365baa0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Hungaroring felé tartott a Német Nagydíj után a kamion, amikor az árokba borult.","shortLead":"A Hungaroring felé tartott a Német Nagydíj után a kamion, amikor az árokba borult.","id":"20190729_Forma1es_csapat_kamionja_szenvedett_balesetet_az_M1es_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77a676a7-924d-4e7f-8ee9-02e3a365baa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c66e64c-688c-4ba0-8002-4198c9ebb106","keywords":null,"link":"/sport/20190729_Forma1es_csapat_kamionja_szenvedett_balesetet_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2019. július. 29. 13:42","title":"Forma-1-es csapat kamionja szenvedett balesetet az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2715e50-7d49-4f0f-a3cf-e90ce8c44dbb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mármint nem akármelyik Kirk kapitány, hanem William Shatner.","shortLead":"Mármint nem akármelyik Kirk kapitány, hanem William Shatner.","id":"20190729_Ha_Tarantino_Star_Treket_akar_forgatni_Kirk_kapitany_szivesen_beugrik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2715e50-7d49-4f0f-a3cf-e90ce8c44dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe901d51-1055-4f3e-ac2b-6b9db2a5aa01","keywords":null,"link":"/kultura/20190729_Ha_Tarantino_Star_Treket_akar_forgatni_Kirk_kapitany_szivesen_beugrik","timestamp":"2019. július. 29. 11:14","title":"Ha Tarantino Star Treket akar forgatni, Kirk kapitány szívesen beugrik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Sokfelé annyi eső hullott vasárnap, mint a júliusi havi átlag, de nem volt olyan mérőállomás, ahonnan ne jelentettek volna csapadékot. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint tovább tart a zivataros időjárás.","shortLead":"Sokfelé annyi eső hullott vasárnap, mint a júliusi havi átlag, de nem volt olyan mérőállomás, ahonnan ne jelentettek...","id":"20190729_szelrekord_eso_felhoszakadas_meteorologiai_szolgalat_idojaras_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0884c946-ad6f-40f5-b781-73547afde557","keywords":null,"link":"/elet/20190729_szelrekord_eso_felhoszakadas_meteorologiai_szolgalat_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2019. július. 29. 17:39","title":"Szélrekord dőlt, mindenhol esett, és még nincs vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5650705a-9399-4bbc-849a-27541d7ffe43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók libegővel érkeztek a nő segítségére, akit utána a libegővel vittek biztonságos helyre. ","shortLead":"A tűzoltók libegővel érkeztek a nő segítségére, akit utána a libegővel vittek biztonságos helyre. ","id":"20190729_Video_Libegovel_mentettek_meg_egy_bajba_jutott_kirandulot_a_tuzoltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5650705a-9399-4bbc-849a-27541d7ffe43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2637c9-a9c9-4dc9-8fae-798f22104522","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Video_Libegovel_mentettek_meg_egy_bajba_jutott_kirandulot_a_tuzoltok","timestamp":"2019. július. 29. 10:11","title":"Videó: Libegővel mentettek meg egy bajba jutott kirándulót a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hivatali visszaélésekkel kapcsolatos esetekről számolt be, de a Tienanmen téri mészárlással is foglalkozott.","shortLead":"Hivatali visszaélésekkel kapcsolatos esetekről számolt be, de a Tienanmen téri mészárlással is foglalkozott.","id":"20190729_12_ev_bortont_kapott_egy_kormanykritikus_aktivista_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125c2cf2-c88f-433a-82f6-4003856e438b","keywords":null,"link":"/vilag/20190729_12_ev_bortont_kapott_egy_kormanykritikus_aktivista_Kinaban","timestamp":"2019. július. 29. 18:17","title":"12 év börtönt kapott egy kormánykritikus aktivista Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miért? A Külügyminisztérium szerint azért, mert „a közfeladatok ellátása ezt indokolta.”","shortLead":"Miért? A Külügyminisztérium szerint azért, mert „a közfeladatok ellátása ezt indokolta.”","id":"20190729_Rendorsegi_helikopterrel_ment_gyarlatogatoba_Szijjarto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7c259f-61ed-4035-8c54-3a394e62f3cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Rendorsegi_helikopterrel_ment_gyarlatogatoba_Szijjarto","timestamp":"2019. július. 29. 16:00","title":"Rendőrségi helikopterrel ment gyárlátogatóba Szijjártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új módszert eszelt ki a Duolingo, hogy (még jobban) ösztönözze a nyelvtanulást, de a folyamat közben továbbra is játékos maradjon.","shortLead":"Új módszert eszelt ki a Duolingo, hogy (még jobban) ösztönözze a nyelvtanulást, de a folyamat közben továbbra is...","id":"20190728_duolingo_twitch_videos_streamer_nyelvtanulas_egyedul_ingyen_online","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54838955-4fa9-4793-ba49-633754b6811f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_duolingo_twitch_videos_streamer_nyelvtanulas_egyedul_ingyen_online","timestamp":"2019. július. 28. 19:03","title":"Összeborult a Duolingo és a Twitch, 12 ismert videóssal lehet nyelveket tanulni – ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]