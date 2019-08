Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d79306fb-b2fc-4750-9fa5-48402b087ea2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A washingtoni szenátus külügyi bizottsága megszavazta, hogy alkalmazzanak szankciókat azok ellen a cégek ellen, melyek részt vesznek az Északi Áramlat 2 tenger alatti földgázvezeték építésében.","shortLead":"A washingtoni szenátus külügyi bizottsága megszavazta, hogy alkalmazzanak szankciókat azok ellen a cégek ellen, melyek...","id":"20190802_Foldgazhaboru_keszul_Europa_es_az_USA_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d79306fb-b2fc-4750-9fa5-48402b087ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5436c536-9212-415a-9f55-61a55dd032e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Foldgazhaboru_keszul_Europa_es_az_USA_kozott","timestamp":"2019. augusztus. 02. 07:15","title":"Földgázháború készül Európa és az USA között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dunavarsányi vasútállomáson senki nem sérült meg, de a vonat nem tudta folytatni útját.\r

","shortLead":"A dunavarsányi vasútállomáson senki nem sérült meg, de a vonat nem tudta folytatni útját.\r

","id":"20190802_Szemelyonat_mellett_dolt_egy_fa_a_vasuti_sinre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621a36db-e7ff-4b3b-9cb8-2c9cce92446e","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Szemelyonat_mellett_dolt_egy_fa_a_vasuti_sinre","timestamp":"2019. augusztus. 02. 17:26","title":"Személyonat mellett dőlt egy fa a vasúti sínre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9cc0f22-1123-4fde-baa9-fa75644f4156","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Jancsó Andrea nyeri az előválasztást, antikorrupciós alpolgármestert csinálna riválisából, Baranyi Krisztinából, jelentette be a Facebookon.\r

\r

","shortLead":"Ha Jancsó Andrea nyeri az előválasztást, antikorrupciós alpolgármestert csinálna riválisából, Baranyi Krisztinából...","id":"20190801_Ferencvaros_Jancso_Andrea_alpolgarmestert_csinalna_Baranyi_Krisztinabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9cc0f22-1123-4fde-baa9-fa75644f4156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58c59f9-4dae-476c-b117-2a008d2b0a69","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Ferencvaros_Jancso_Andrea_alpolgarmestert_csinalna_Baranyi_Krisztinabol","timestamp":"2019. augusztus. 01. 18:09","title":"Ferencváros: Jancsó Andrea alpolgármestert csinálna Baranyi Krisztinából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231b23bd-fcca-45ef-ab50-8df9b87fe4ae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jövőre már csaknem 200 milliárdos lesz a Liget Budapest számlája – mondja Baán László, a projekt miniszteri biztosa, cserébe idén már látunk is belőle valamit. A Szépművészeti főigazgatója azt is elárulta, hogyan kell megszerezni a pénzt nagy értékű műalkotásokra. Baánnal a csütörtökön megjelenő HVG-ben olvashat interjút.","shortLead":"Jövőre már csaknem 200 milliárdos lesz a Liget Budapest számlája – mondja Baán László, a projekt miniszteri biztosa...","id":"20190801_Baan_Laszlo_Szo_sincs_a_Ligetprojekt_leallitasanak_igenyerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=231b23bd-fcca-45ef-ab50-8df9b87fe4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8563cba-23d7-4fb6-8f0b-5bd2c803ff3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Baan_Laszlo_Szo_sincs_a_Ligetprojekt_leallitasanak_igenyerol","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:20","title":"Baán László: Szó sincs a Liget-projekt leállításának igényéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2228b00f-9989-4da0-955a-0ff85992a93a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Androidos készülékeket érint egy nemrég feltárt sebezhetőség, amelynek kihasználásához elég, ha a felhasználó lejátszik egy átalakított videót.","shortLead":"Androidos készülékeket érint egy nemrég feltárt sebezhetőség, amelynek kihasználásához elég, ha a felhasználó lejátszik...","id":"20190801_android_sebezhetoseg_rce_videolejatszas_tavoli_kodfuttatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2228b00f-9989-4da0-955a-0ff85992a93a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0254f751-5b4e-441a-8aba-db7673411544","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_android_sebezhetoseg_rce_videolejatszas_tavoli_kodfuttatas","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:03","title":"Legyen óvatos, egyetlen videó lejátszásával nagy veszélybe sodorhatja androidos telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231b23bd-fcca-45ef-ab50-8df9b87fe4ae","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201931_megvettek_maguknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=231b23bd-fcca-45ef-ab50-8df9b87fe4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850ec7aa-5a04-429d-9640-5e02d8b01d9c","keywords":null,"link":"/itthon/201931_megvettek_maguknak","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:10","title":"Nagy Gábor: Megvették maguknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102d438b-4d97-4fc5-bc5b-c3c3eace5522","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újságíróknak csak annyit mondott: reméli, hogy ez az Európai Bizottság más lesz. ","shortLead":"Újságíróknak csak annyit mondott: reméli, hogy ez az Európai Bizottság más lesz. ","id":"20190801_Festmenyszeru_foton_pozol_Ursula_von_der_Leyen_mellett_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=102d438b-4d97-4fc5-bc5b-c3c3eace5522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006faff7-8484-48a4-afec-4fe4d5884fbe","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Festmenyszeru_foton_pozol_Ursula_von_der_Leyen_mellett_Orban_Viktor","timestamp":"2019. augusztus. 01. 12:30","title":"Festményszerű fotón pózol Ursula von der Leyen mellett Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc747878-cb48-49cd-abe9-66d142a96b68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hát nehogy olcsóbb legyen már!","shortLead":"Hát nehogy olcsóbb legyen már!","id":"20190802_Modositani_kell_a_szerzodest_3_milliarddal_dragul_a_szegedi_stadion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc747878-cb48-49cd-abe9-66d142a96b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8da877-fd62-48c8-abcc-d4a5afe9fa5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Modositani_kell_a_szerzodest_3_milliarddal_dragul_a_szegedi_stadion","timestamp":"2019. augusztus. 02. 11:58","title":"Módosítani kell a szerződést, 3 milliárddal drágul a szegedi stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]