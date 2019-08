Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1018a35d-5eb0-4abc-af65-3013b0acf97a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Az okos anyagoké és az okos formáké a jövő az egyik legígéretesebb magyar dizájner, a Kavics néven futó kültéri padjával rangos nemzetközi díjakat nyert Fülöp Fruzsina szerint.","shortLead":"Az okos anyagoké és az okos formáké a jövő az egyik legígéretesebb magyar dizájner, a Kavics néven futó kültéri...","id":"201931__kavics_ateren__fulop_fruzsina__beton_es_desszert__maszhato_feluletek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1018a35d-5eb0-4abc-af65-3013b0acf97a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f925ae-1ece-4e5e-96e3-afc309da4605","keywords":null,"link":"/elet/201931__kavics_ateren__fulop_fruzsina__beton_es_desszert__maszhato_feluletek","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:30","title":"Négyéves koráig nem beszélt, és ma is egy különös formavilággal kommunikál a világgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"216 ezer forintnyi lej volt a nettó átlagfizetés Romániában júniusban, közel 16 százalékkal több, mint egy évvel korábban.","shortLead":"216 ezer forintnyi lej volt a nettó átlagfizetés Romániában júniusban, közel 16 százalékkal több, mint egy évvel...","id":"20190807_A_roman_atlagfizetes_16_szazalekkal_nott_mar_csak_hajszalnyira_van_a_magyartol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43200b1-c396-431e-8938-05fe38e8e8f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_A_roman_atlagfizetes_16_szazalekkal_nott_mar_csak_hajszalnyira_van_a_magyartol","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:18","title":"A román átlagfizetés 16 százalékkal nőtt, már csak hajszálnyira van a magyartól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21f79cb-e122-4520-b8eb-a672f4a95b64","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hatalmas, 16-19 millió évvel ezelőtt élt madár akár hét kilót is nyomhatott.\r

\r

","shortLead":"A hatalmas, 16-19 millió évvel ezelőtt élt madár akár hét kilót is nyomhatott.\r

\r

","id":"20190807_Egymeteres_osoriaspapagaj_maradvanyait_talaltak_meg_UjZelandon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f21f79cb-e122-4520-b8eb-a672f4a95b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31959f61-8ac7-4194-9047-9274ee3096f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_Egymeteres_osoriaspapagaj_maradvanyait_talaltak_meg_UjZelandon","timestamp":"2019. augusztus. 07. 05:36","title":"Egyméteres ős-óriáspapagáj maradványait találták meg Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d2fb9f-dcc5-4755-b009-e05f5d338d88","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"Augusztus 20-a után indulnak a legtöbben vásárolni.","shortLead":"Augusztus 20-a után indulnak a legtöbben vásárolni.","id":"20190806_Hamarabb_erkezik_a_csaladi_potlek_az_iskolakezdes_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31d2fb9f-dcc5-4755-b009-e05f5d338d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832dadf2-4dab-483a-bcce-8d10e4a146ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_Hamarabb_erkezik_a_csaladi_potlek_az_iskolakezdes_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 06. 19:45","title":"Hamarabb érkezik a családi pótlék az iskolakezdés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4787aae6-a33a-4340-9e77-6073639b13b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A következő években fel akarták számolni ezt a lőszerraktárt.","shortLead":"A következő években fel akarták számolni ezt a lőszerraktárt.","id":"20190806_Eloltottak_a_tuzet_a_felrobbant_sziberiai_hadianyagraktarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4787aae6-a33a-4340-9e77-6073639b13b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb548df6-167e-46ea-aece-0b7f871dd0ae","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Eloltottak_a_tuzet_a_felrobbant_sziberiai_hadianyagraktarban","timestamp":"2019. augusztus. 06. 16:50","title":"Eloltották a tüzet a felrobbant szibériai hadianyagraktárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926881e4-987b-43ef-9468-c5718f80e650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság egy hónapja elítélte jogerősen, így ahogy hazahozták Németországból, ment is a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe.\r

\r

","shortLead":"A bíróság egy hónapja elítélte jogerősen, így ahogy hazahozták Németországból, ment is a Fővárosi Büntetés-végrehajtási...","id":"20190807_Az_egyik_vittulas_verekedo_mar_ment_is_a_bortonbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=926881e4-987b-43ef-9468-c5718f80e650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf61a0a7-ab8e-45bc-8a80-70e6b9b55d90","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Az_egyik_vittulas_verekedo_mar_ment_is_a_bortonbe","timestamp":"2019. augusztus. 07. 13:28","title":"Az egyik vittulás verekedő már ment is a börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49dc5e5f-5aa7-4c46-9b78-fe1f43bd2cd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt budapesti finn nagykövet véleménycikkére rímelve írt olvasói levelet Kertész János hálózatkutató, akadémikus, CEU-oktató. ","shortLead":"A volt budapesti finn nagykövet véleménycikkére rímelve írt olvasói levelet Kertész János hálózatkutató, akadémikus...","id":"20190806_MTAkutato_Fejezze_be_az_EU_a_korrupt_es_autoriter_magyar_kormany_penzeleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49dc5e5f-5aa7-4c46-9b78-fe1f43bd2cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1660b9fa-7bab-4bc7-95f2-e3a8f76faf67","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_MTAkutato_Fejezze_be_az_EU_a_korrupt_es_autoriter_magyar_kormany_penzeleset","timestamp":"2019. augusztus. 06. 14:59","title":"MTA-kutató: Fejezze be az EU a korrupt és autoriter magyar kormány pénzelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy hongkongi és egy szingapúri fejlesztőt perelt be, mert az androidos alkalmazásukkal kárt okoztak.","shortLead":"A Facebook egy hongkongi és egy szingapúri fejlesztőt perelt be, mert az androidos alkalmazásukkal kárt okoztak.","id":"20190807_facebook_android_alkalmazas_lionmobi_jedimobi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8aca40-e82c-4703-b22c-cb4dcf463a96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_facebook_android_alkalmazas_lionmobi_jedimobi","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:03","title":"Pert indított a Facebook két fejlesztő ellen, és ez nagyon fontos lépés a jövőre nézve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]