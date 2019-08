Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecf948c1-ebd2-4364-afa6-dbec1e5f4925","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az oligarcha autóba nálunk is 60 millió felett lehet újonnan beszállni.","shortLead":"Az oligarcha autóba nálunk is 60 millió felett lehet újonnan beszállni.","id":"20190808_g_mercedes_katon_autos_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecf948c1-ebd2-4364-afa6-dbec1e5f4925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e49746d-1872-45a9-92f6-74997aaedb1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_g_mercedes_katon_autos_video","timestamp":"2019. augusztus. 09. 04:34","title":"Kartondobozból csinált magának gengszter G-Mercit egy orosz blogger – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4efe87-7329-4ece-a015-6350d9d05e36","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A legtöbb meteor ezen az éjszakán lép be a légkörbe, és ég el fényes csíkot húzva. Egy probléma van: a telehold túl erősen fog ragyogni. Hajnali 1-től indul a show.\r

\r

","shortLead":"A legtöbb meteor ezen az éjszakán lép be a légkörbe, és ég el fényes csíkot húzva. Egy probléma van: a telehold túl...","id":"20190808_Hetfo_ejjel_erdemes_fennmaradni_akkor_lesz_az_ev_csillaghullasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c4efe87-7329-4ece-a015-6350d9d05e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f080df-3202-453d-a5c1-bfd960dbe508","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Hetfo_ejjel_erdemes_fennmaradni_akkor_lesz_az_ev_csillaghullasa","timestamp":"2019. augusztus. 08. 17:37","title":"Hétfő éjjel érdemes fennmaradni, akkor lesz az év csillaghullása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce93e8d-e75f-4b69-b4b2-1a1afac87185","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"120 ezer résztvevőt vizsgáltak.



","shortLead":"120 ezer résztvevőt vizsgáltak.



","id":"20190808_Ot_szokas_es_akar_egy_evtizeddel_tobbet_elhetunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fce93e8d-e75f-4b69-b4b2-1a1afac87185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068501c5-9d55-445b-b3c7-5f7b2d8a1210","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190808_Ot_szokas_es_akar_egy_evtizeddel_tobbet_elhetunk","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:15","title":"Öt szokás, és akár egy évtizeddel többet élhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Könnyen új választások lehetnek, bár augusztusban a bezárt parlamenttel és a nyaraló olaszok tömegeivel nem szokás az országban politikai válságot szítani.



","shortLead":"Könnyen új választások lehetnek, bár augusztusban a bezárt parlamenttel és a nyaraló olaszok tömegeivel nem szokás...","id":"20190808_Osszeomlas_szelen_az_olasz_kormanykoalicio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d8d9fc-5bbf-4daa-9570-4a9124bb6b52","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_Osszeomlas_szelen_az_olasz_kormanykoalicio","timestamp":"2019. augusztus. 08. 17:28","title":"Összeomlás szélén az olasz kormánykoalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9457dae7-3207-4260-bd17-b1090dddcc75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az a pont is eljött, amikor egy 85 éves nő a Sziget programjának egyik csúcselőadója – de azért várhatóak jó bulik is, és még ékszert is készíthetünk. Ez is lesz a Szigeten csütörtökön. ","shortLead":"Az a pont is eljött, amikor egy 85 éves nő a Sziget programjának egyik csúcselőadója – de azért várhatóak jó bulik is...","id":"20190808_Szupersztarok_a_csutortoki_Szigeten_Jane_Goodall_es_a_Franz_Ferdinand__napi_programajanlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9457dae7-3207-4260-bd17-b1090dddcc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19817e1c-08b9-41fa-917f-7e6bfa614c49","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Szupersztarok_a_csutortoki_Szigeten_Jane_Goodall_es_a_Franz_Ferdinand__napi_programajanlo","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:20","title":"Jane Goodall és a Franz Ferdinand a csütörtöki Sziget szupersztárjai – napi programajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca13f17d-4590-4f6f-8b3c-826d86d5d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190808_Ezt_tenyleg_nem_lattuk_jonni_vizagyus_fotoval_biztat_a_rendorseg_locsolasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca13f17d-4590-4f6f-8b3c-826d86d5d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654bf2ba-20df-4eb4-9ade-39fd94b8c0c7","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Ezt_tenyleg_nem_lattuk_jonni_vizagyus_fotoval_biztat_a_rendorseg_locsolasra","timestamp":"2019. augusztus. 08. 11:21","title":"Ezt tényleg nem láttuk jönni: vízágyús fotóval biztat a rendőrség locsolásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"344d8f15-a997-4997-aae6-0a628792039b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy buszmegállóban szólította meg az egyik ügyintézőt, de balszerencséjére nem a korruptat. ","shortLead":"Egy buszmegállóban szólította meg az egyik ügyintézőt, de balszerencséjére nem a korruptat. ","id":"20190809_Osszekeverte_a_korrupt_ugyintezot_a_tisztessegessel_le_is_bukott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=344d8f15-a997-4997-aae6-0a628792039b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4271636e-cc3d-4881-8f6d-d258deb59c5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Osszekeverte_a_korrupt_ugyintezot_a_tisztessegessel_le_is_bukott","timestamp":"2019. augusztus. 09. 10:36","title":"Összekeverte a korrupt ügyintézőt a tisztességessel, le is bukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a3870d-f29c-406f-b42e-2979ca177d5a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Három év alatt átlagosan 35 százalékkal drágultak a lakások Magyarországon, Európában messze a leggyorsabb ütemben. 2018-ban 7 évnyi átlagkeresetnek megfelelő összegért lehetett venni egy 70 négyzetméteres lakást.","shortLead":"Három év alatt átlagosan 35 százalékkal drágultak a lakások Magyarországon, Európában messze a leggyorsabb ütemben...","id":"20190807_Magyarorszag_nagyon_kilog_a_sorbol_ami_a_lakasok_dragulasat_illeti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5a3870d-f29c-406f-b42e-2979ca177d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e9b2fc-bff2-4c27-b2f9-e5a42571b2de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Magyarorszag_nagyon_kilog_a_sorbol_ami_a_lakasok_dragulasat_illeti","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:37","title":"Magyarország nagyon kilóg a sorból, ami a lakások drágulását illeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]