[{"available":true,"c_guid":"13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jogi ellentmondás támadt.","shortLead":"Jogi ellentmondás támadt.","id":"20190810_Az_MTVA_lefujta_felmilliardos_taxis_tenderet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55686c49-1893-4805-b990-8c2ff7652153","keywords":null,"link":"/kkv/20190810_Az_MTVA_lefujta_felmilliardos_taxis_tenderet","timestamp":"2019. augusztus. 10. 15:29","title":"Az MTVA lefújta félmilliárdos taxis tenderét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa643683-a9eb-4c85-998c-7ea28a324539","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészségi okokra hivatkozva nem vállal még egy önkormányzati ciklust.","shortLead":"Egészségi okokra hivatkozva nem vállal még egy önkormányzati ciklust.","id":"20190809_Kriza_Akos_nem_indul_Miskolcon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa643683-a9eb-4c85-998c-7ea28a324539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b1928d-c2a2-43e4-9eb2-d842e6fbbc55","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Kriza_Akos_nem_indul_Miskolcon","timestamp":"2019. augusztus. 09. 12:36","title":"Kriza Ákos nem indul Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most végképp nem érdemes taposni a gázt.","shortLead":"Most végképp nem érdemes taposni a gázt.","id":"20190809_Jovo_heten_vadaszik_a_rendorseg_a_gyorshajtokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d194dd4-ca06-46c2-af14-c7c8e3e51ab9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190809_Jovo_heten_vadaszik_a_rendorseg_a_gyorshajtokra","timestamp":"2019. augusztus. 09. 18:26","title":"Jövő héten vadászik a rendőrség a gyorshajtókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b681dd-bab6-4267-8bcd-a2b4de287ffd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ember legyen a talpán, aki elkészíti a beosztást. ","shortLead":"Ember legyen a talpán, aki elkészíti a beosztást. ","id":"20190810_Kansasi_korhaz_36_nover_szules_baba_gyerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78b681dd-bab6-4267-8bcd-a2b4de287ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb28da2c-31ca-4ea0-af2b-4a211eb7aefd","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Kansasi_korhaz_36_nover_szules_baba_gyerek","timestamp":"2019. augusztus. 10. 13:47","title":"Egy kansasi kórházi osztály 36 nővére szül gyereket idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39dfff0-a49f-4596-8f6a-7d6c09d66375","c_author":"ALDI Magyarország","category":"brandcontent","description":"Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen megfontolások vezérlik a nagyérdeműt a Sziget Fesztiválon, amikor a helyszínen ételre vadászik. Döntő szempont-e a frissesség, magasról tesznek-e az egészséges táplálkozásra, illetve fontos-e nekik, hogy a nap végén ne csak energiájuk, de pénzük is maradjon a kiadós szórakozásra? Videónkból kiderül, hogy van-e lehetőség jól, bőségesen és olcsón enni a nyári fesztiválszezon csúcseseményén.","shortLead":"Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen megfontolások vezérlik a nagyérdeműt a Sziget Fesztiválon, amikor a helyszínen...","id":"20190809_Mit_es_mennyiert_eszik_a_Sziget_Fesztival_kozonsege__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a39dfff0-a49f-4596-8f6a-7d6c09d66375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c81211-7ff7-4de0-a24e-0b8fd905d079","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190809_Mit_es_mennyiert_eszik_a_Sziget_Fesztival_kozonsege__video","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:17","title":"Mit és mennyiért eszik a Sziget Fesztivál közönsége? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df38a3a-a60c-4fc7-8113-27ed603876df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Engedélyt kaptak a tudományos minisztérium illetékes bizottságától japán kutatók arra, hogy emberi szerveket növesszenek állatokban. Kutatásukban az emberi őssejteket állati embriókba ültetik be, amelyeket kihordanak az állatok – közölte Maeszava Ajako, a tokiói minisztérium igazgatója.","shortLead":"Engedélyt kaptak a tudományos minisztérium illetékes bizottságától japán kutatók arra, hogy emberi szerveket...","id":"20190810_japan_allatkiserlet_emberi_szervek_novesztese_allatokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5df38a3a-a60c-4fc7-8113-27ed603876df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b8441e-4ffe-4216-aaa9-1c3e481ba903","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_japan_allatkiserlet_emberi_szervek_novesztese_allatokban","timestamp":"2019. augusztus. 10. 18:03","title":"Röviddel a születés előtt elpusztítják az emberi sejtekkel kezelt állatokat a japánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú levelet írt Ferenc pápa a világ papjainak, és ebben többek közt arról is írt, milyen nehéz, fájdalmas, de szükséges az egyházi szexuális visszaélésekkel való szembenézés, ez egy tisztulási folyamat része.\r

\r

","shortLead":"Hosszú levelet írt Ferenc pápa a világ papjainak, és ebben többek közt arról is írt, milyen nehéz, fájdalmas, de...","id":"20190808_Ferenc_papa_az_egyhazi_szexualis_visszaelesekrol_Most_a_tisztulas_ideje_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2eb735-ae57-4eae-99f4-dce25c146c14","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Ferenc_papa_az_egyhazi_szexualis_visszaelesekrol_Most_a_tisztulas_ideje_van","timestamp":"2019. augusztus. 08. 21:57","title":"Ferenc pápa az egyházi szexuális visszaélésekről: Most a tisztulás ideje van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e7aabe-b89e-4ffc-b442-84a3afafc24c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Akár 20 évvel is eltolhatja a menopauza kezdetét egy úttörő brit beavatkozás, amely elsősorban a súlyos egészségi problémákkal küzdő nőknek jelenthet segítséget.","shortLead":"Akár 20 évvel is eltolhatja a menopauza kezdetét egy úttörő brit beavatkozás, amely elsősorban a súlyos egészségi...","id":"20190810_menopauza_kezdetenek_kitolasa_profam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4e7aabe-b89e-4ffc-b442-84a3afafc24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728fd176-17e5-4a6a-84dc-37eb6a125346","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_menopauza_kezdetenek_kitolasa_profam","timestamp":"2019. augusztus. 10. 13:03","title":"Az orvosok kitalálták, hogyan lehet 20 évvel elhalasztani a menopauza kezdetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]