Már a Samsung Galaxy Fold, illetve a Huawei Mate X bejelentése előtt bemutatták a legelső összehajtható telefont, a kínai Royole FlexPait. Bár egy valóban összehajtható telefonról volt szó, túl nagy renoméra nem tett szert, olyannyira nem, hogy a világ számára még az a kérdés, hogy vajon a Samsung vagy a Huawei nevéhez köthető majd az „első” összehajtható telefon piacra kerülése.

Ez viszont nem zavarta a telefonok megkínzásában jeleskedő Zack Nelsont (alias JerryRigEverythinget) abban, hogy feltegye YouTube-csatornájára a FlexPai tartóssági tesztjét.

© YouTube/Zack Nelson

A 7,8”-es, 1920 x 1440 pixeles AMOLED kijelző rugalmas, optikailag tiszta műanyagból készült, miután hajlítható megjelenítőről van szó. Azonban ennek a keménysége enyhén szólva is kívánnivalókat hagy maga után, a karcolás nyomai már a Mohs 3 keménységi szintnél megjelentek. A körömmel ejtett karcolások is láthatók voltak a kijelzőn, ami egyúttal arra a nem feltétlenül jó konstrukciós megoldásra is felhívta a figyelmet, hogy a kijelző kívül van, így akár a zsebben is ki van téve a sérüléseknek, hiszen mindkét oldala dörzsölődik. Vannak üveggel védett részek is a kijelzőn, ezek keménysége már elfogadható.

Az égésteszt is elég siralmas eredménnyel zárult, a lángnak kitett rész mindössze 5 másodperc alatt véglegesen tönkrement, de ez érthető, ugyanis a műanyagkijelzők vékonyak és nem nyelik el a hőt.

© YouTube/Zack Nelson

Végül a legizgalmasabb rész, a hajlításteszt következett, különös tekintettel arra, hogy a Galaxy Fold késleltetését éppen a hajlításával kapcsolatos problémák okozták. A tesztelő persze csak néhányszor hajlította meg, sőt kifejezetten összenyomta a telefont, azonban a kijelzőn ennek semmi nyoma nem látszott. Még azzal is kísérletezett, hogy ellenkező irányban eőrltette a készülék nyitását, egészen addig, míg a csuklópánt két helyen szét nem tört. Viszont a FlexPai ezután is működött.

© YouTube/Zack Nelson

A Royole FlexPai Snapdragon 855-ös lapkakészletet tartalmaz, és a legjobb konfigurációban 8 GB RAM-mal és 256 GB natív, de bővíthető tárhellyel gazdálkodhat. Duplakamerás megoldása egy 20 MP-es telefotó egységet és egy 16 MP-es széles látószögű kamerát tartalmaz, a szelfi is ezzel készíthető. Az ára (nagyjából 387 ezer forintnak megfelelő összeg) kedvezőbb, mint a Samsung Galaxy Foldé, nem is beszélve a Huawei Mate X-ről.

