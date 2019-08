Az amerikai Mike Hughes élete nemcsak játék és mese. Ő az, aki házilag barkácsolt, gőzzel meghajtott rakétát épít, hogy azzal emelkedjen a magasba, majd bebizonyítsa, hogy a Föld lapos. (Illetve legújabb elképzelése szerint frizbi alakja van, de ebbe most ne menjünk bele.) A 62 éves gépkocsivezető több sikertelen start után 2018 márciusában 571 méter magasra jutott, most azonban még ennél is többre vágyik:

1500 méteres magasságig szállna fel.

Mindez azonban a jelek szerint egyelőre csak álom marad: eredetileg vasárnap indult volna útnak, majd a kilövést hétfőre halasztották. A Space.com beszámolója szerint azonban újabb csúszás történt, így a hétfői start is elmaradt, mert

elromlott a gőz képzéséhez szükséges, használtan vásárolt vízmelegítő.

Valószínűleg ez volt az első csúszás oka is, a szerkezetet pedig azóta nem sikerült megjavítani. A 325 dollárért (kb. 95 ezer forint) vásárolt készülék Hughesék szerint nem tudta a vizet 200 Celsius-fokra melegíteni, így repülni sem lehetett volna a szerkezettel – emiatt pedig elhalasztották a startot. Az indulás újabb dátumát már ki is tűzték: augusztus 17-én szállna fel a rakéta.

