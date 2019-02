Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"569d2f0a-5612-4565-82ca-8d5d5f3360b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A davosi világgazdasági fórumon intimpistáskodott egy tévéstáb, de legalább kiderült, milyen egyszerű az olasz politika.","shortLead":"A davosi világgazdasági fórumon intimpistáskodott egy tévéstáb, de legalább kiderült, milyen egyszerű az olasz politika.","id":"20190201_Lehallgattak_mit_mondott_Salvinirol_Merkelnek_az_olasz_kormanyfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=569d2f0a-5612-4565-82ca-8d5d5f3360b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9181247-7245-4f12-9006-4142c1aa04bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190201_Lehallgattak_mit_mondott_Salvinirol_Merkelnek_az_olasz_kormanyfo","timestamp":"2019. február. 01. 08:07","title":"Merkel és Conte kibeszélték Salvinit, egy tévéstáb meg felvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szervezet kitart amellett, hogy a két párt tiltott támogatást használt fel a kampányához. ","shortLead":"A szervezet kitart amellett, hogy a két párt tiltott támogatást használt fel a kampányához. ","id":"20190131_Visszaszolt_az_ASZ_a_DKnak_es_a_Jobbiknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de1fd97e-aff8-46ce-8598-6b9900d9624a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Visszaszolt_az_ASZ_a_DKnak_es_a_Jobbiknak","timestamp":"2019. január. 31. 18:39","title":"Visszaszólt az ÁSZ a DK-nak és a Jobbiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91de042d-1d1b-4b97-85c3-be23f22dfc90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke gyarapodott az előző vagyonbevallásához képest: nőtt értékpapírjainak árfolyamértéke, 12 milliót adott kölcsön magánszemélynek, de főként azért, mert 298 millió forintot vett ki egyedül tulajdonolt cégéből, az Altus-ból.","shortLead":"A DK elnöke gyarapodott az előző vagyonbevallásához képest: nőtt értékpapírjainak árfolyamértéke, 12 milliót adott...","id":"20190201_Gyurcsany_Ferenc_vagyonnyilatkozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91de042d-1d1b-4b97-85c3-be23f22dfc90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e50d56-2f7d-4538-a8b0-38e960610487","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Gyurcsany_Ferenc_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2019. február. 01. 01:25","title":"Gyurcsány Ferenc 298 millió forintot vett ki cégéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0598b72-3aa0-487e-a2c4-02e1d09f7ce8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ettől persze még igaz a gyártó Forma-1-ben is használt szlogenje „Don’t drink and drive.”","shortLead":"Ettől persze még igaz a gyártó Forma-1-ben is használt szlogenje „Don’t drink and drive.”","id":"20190130_bmw_heineken_635CSi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0598b72-3aa0-487e-a2c4-02e1d09f7ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b618f0b8-58b7-4ebd-ae89-1070c1901a5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_bmw_heineken_635CSi","timestamp":"2019. január. 31. 11:09","title":"Két ritkaság egy csapásra: ez a BMW egy Heinekené volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e9cc00-291e-403a-8281-9023cacd1ccc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A való élet akcióhősei.","shortLead":"A való élet akcióhősei.","id":"20190131_autos_video_nyuzsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97e9cc00-291e-403a-8281-9023cacd1ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c006af56-ab76-4dcb-826b-75a645cc56d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_autos_video_nyuzsi","timestamp":"2019. február. 01. 04:04","title":"Videó: amikor 1 másodperced van elugrani két egymásnak csapódó kamion elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetség szerint a kiküldéskor összekeverték az ingyen- és a fizetős jegyeket, amiért elnézést kérnek.","shortLead":"A szövetség szerint a kiküldéskor összekeverték az ingyen- és a fizetős jegyeket, amiért elnézést kérnek.","id":"20190131_132_ezret_fizetett_negy_ingyenjegyert_a_teniszszovetseg_megmagyarazza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98307b4-d74b-4696-9820-3379016992bf","keywords":null,"link":"/sport/20190131_132_ezret_fizetett_negy_ingyenjegyert_a_teniszszovetseg_megmagyarazza","timestamp":"2019. január. 31. 11:16","title":"132 ezret fizetett négy ingyenjegyért, a teniszszövetség megmagyarázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d90c44-1670-4b55-901e-52c92c06fe68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az inforrmatikai szektor egyik legkeresettebb pozíciója a felhasználói felületek tervezésével foglalkozó UI designer, ennek ellenére minimális a képzési lehetőségek száma a szakemberhiánnyal küzdő iparágban – ezzel indokolja a Magyar Képzőművészeti Egyetem márciusban kezdődő új, gyakorlatorientált képzését. A 12 hét során a hallgatók többek között az IBM Labs (volt Ustream), Prezi, Mastercard, Prezi és Frontíra szakembereitől sajátíthatják el a terület alapjait.","shortLead":"Az inforrmatikai szektor egyik legkeresettebb pozíciója a felhasználói felületek tervezésével foglalkozó UI designer...","id":"20190131_magyar_kepzomuveszeti_egyetem_ui_kepzes_uiacademy_felhasznaloi_felulet_tervezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04d90c44-1670-4b55-901e-52c92c06fe68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417afb66-d550-49ae-9d36-459ca1f5340c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_magyar_kepzomuveszeti_egyetem_ui_kepzes_uiacademy_felhasznaloi_felulet_tervezes","timestamp":"2019. január. 31. 12:03","title":"Ez is hiányszakma: kreatív informatikai képzést indít a Képzőművészeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70c868ab-c797-4b8a-b54f-b55ce8baa697","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kormányhatározat jelent meg a Magyar Közlönyben, aminek értelmében döntöttek a Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság sportcélú működéséhez szükséges források átcsoportosításáról.","shortLead":"Kormányhatározat jelent meg a Magyar Közlönyben, aminek értelmében döntöttek a Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő...","id":"20190131_A_rendkivuli_tartalekbol_fizet_a_kormany_890_milliot_a_pecsi_focira","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70c868ab-c797-4b8a-b54f-b55ce8baa697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e83701-a646-4bbf-9c1b-52555c5155fe","keywords":null,"link":"/sport/20190131_A_rendkivuli_tartalekbol_fizet_a_kormany_890_milliot_a_pecsi_focira","timestamp":"2019. január. 31. 10:30","title":"A rendkívüli tartalékból fizet a kormány 890 milliót a pécsi focira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]