[{"available":true,"c_guid":"0b32f85a-ca77-416a-9e43-b0b9854413e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis most úgy tűnik. ","shortLead":"Legalábbis most úgy tűnik. ","id":"20190814_Nincs_ok_panikra_a_hosszu_hetvegen_kegyes_lesz_hozzank_az_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b32f85a-ca77-416a-9e43-b0b9854413e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3824bd-5c08-468d-9372-ea7390e1c65c","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Nincs_ok_panikra_a_hosszu_hetvegen_kegyes_lesz_hozzank_az_idojaras","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:56","title":"Nincs ok pánikra: a hosszú hétvégén kegyes lesz hozzánk az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael nem ad beutazási vízumot két amerikai képviselőnek, akik nyíltan ellenzik palesztin területek Izrael általi megszállását. Donald Trump elnök a Twitteren szólalt fel a képviselők beutazásának engedélyezése ellen. Azokról a színes bőrű nő képviselőkről van szó, akiket korábban \"haza\" küldött, amiért kritizálták.","shortLead":"Izrael nem ad beutazási vízumot két amerikai képviselőnek, akik nyíltan ellenzik palesztin területek Izrael általi...","id":"20190815_Izrael_nem_enged_be_ket_amerikai_kepviselot_miutan_Trump_ellenuk_tweetelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebc70d9-f28b-43c0-bd82-b91bf37d969d","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_Izrael_nem_enged_be_ket_amerikai_kepviselot_miutan_Trump_ellenuk_tweetelt","timestamp":"2019. augusztus. 15. 18:40","title":"Izrael nem enged be két amerikai képviselőt, miután Trump ellenük tweetelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430f495b-1a14-472d-bcd2-985f55a714c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bejelentette az őszi műsorterveit az RTL Klub. A legnagyobb hír, hogy érkezik a korábban már belengetett Love Island, a balfék rendőrökről szóló Jófiúk, folytatódnak a közönségkedvenc sorozatok, de új évaddal indul az X-Faktor is. ","shortLead":"Bejelentette az őszi műsorterveit az RTL Klub. A legnagyobb hír, hogy érkezik a korábban már belengetett Love Island...","id":"20190814_Rtl_klub_love_island_jofiuk_x_faktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=430f495b-1a14-472d-bcd2-985f55a714c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1012a1e-56d1-4640-88f9-2bbfa1032b63","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Rtl_klub_love_island_jofiuk_x_faktor","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:25","title":"Ez jobb, mint a csok: ősszel indul az RTL-en a világ egyik legnépszerűbb párkereső show-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84288ce6-0cb0-4930-9ef6-623b55550efb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kék és úszik, az eredetit Rubik Ernő alkotta.","shortLead":"Kék és úszik, az eredetit Rubik Ernő alkotta.","id":"20190814_Egy_kockaember_Cubeman_lett_a_budapesti_junior_vizesvb_kabalaja__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84288ce6-0cb0-4930-9ef6-623b55550efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a82e8d-87b9-4c77-81b0-9a0be2c3199c","keywords":null,"link":"/sport/20190814_Egy_kockaember_Cubeman_lett_a_budapesti_junior_vizesvb_kabalaja__fotok","timestamp":"2019. augusztus. 14. 15:26","title":"Egy kockaember, Cubeman lett a budapesti junior vizes-vb kabalája – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b313b683-3979-45c0-b00a-dc9baf526b79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aktivisták két hete mérik a Duna-parti levegő minőségét Budapesten.","shortLead":"Aktivisták két hete mérik a Duna-parti levegő minőségét Budapesten.","id":"20190815_Ugyanolyan_rossz_a_levego_a_Dunaparton_mint_a_belvarosi_Blaha_Lujza_teren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b313b683-3979-45c0-b00a-dc9baf526b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825c5346-aaf4-44af-bf77-0fab5dc1de19","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Ugyanolyan_rossz_a_levego_a_Dunaparton_mint_a_belvarosi_Blaha_Lujza_teren","timestamp":"2019. augusztus. 15. 12:05","title":"Ugyanolyan rossz a levegő a Duna-parton, mint a belvárosi Blaha Lujza téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8abcf5-6542-4364-8d4e-e73660c1023b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ráhel, a kormányfő lánya mellett a vő, Tiborcz István is felsejlik a háttérben.","shortLead":"Ráhel, a kormányfő lánya mellett a vő, Tiborcz István is felsejlik a háttérben.","id":"20190814_OsztrksajtazOrbncsaldisrdekeltaFerttkrliberuhzsban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa8abcf5-6542-4364-8d4e-e73660c1023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217a41f1-2d1d-492d-b979-e58c8c809011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_OsztrksajtazOrbncsaldisrdekeltaFerttkrliberuhzsban","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:59","title":"Osztrák sajtó: az Orbán család is érdekelt a Fertő tó körüli beruházásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d605b044-097b-4634-ba78-ed94d60961b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyelvész, költő, műfordító Orbán Viktor tusnádfürdői beszédéről, illetve arról, hogy az illiberalizmus azt jelenti, hogy keresztény szabadság, azt mondta, „ez síkhülyeség”.","shortLead":"A nyelvész, költő, műfordító Orbán Viktor tusnádfürdői beszédéről, illetve arról, hogy az illiberalizmus azt jelenti...","id":"20190814_Nadasdy_Adam_a_CocaCola_plakatjairol_Ezt_csak_a_barom_erzi_provokativnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d605b044-097b-4634-ba78-ed94d60961b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86796c66-9b63-4a28-9d3c-e7d42328fd8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Nadasdy_Adam_a_CocaCola_plakatjairol_Ezt_csak_a_barom_erzi_provokativnak","timestamp":"2019. augusztus. 14. 16:59","title":"Nádasdy Ádám a Coca-Cola plakátjairól: Ezt csak a barom érzi provokatívnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ac87db-106c-455b-8f9e-1401c50c0176","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201933_ljubov_szobolj_azorosz_ellenzek_uj_arca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65ac87db-106c-455b-8f9e-1401c50c0176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14967563-0fed-40d2-8223-d16d3f5a8398","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.33/201933_ljubov_szobolj_azorosz_ellenzek_uj_arca","timestamp":"2019. augusztus. 14. 00:00","title":"Ljubov Szobolj: az orosz ellenzék új arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]