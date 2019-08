Több YouTube-videós is állítja, az LMBT-témákkal foglalkozó videók alatt nem jelenhetnek meg hirdetések, és a csatorna sem kaphat akkora figyelmet, mint mások.

A videókészítők egy csoportja a YouTube-ot és a Google-t (mint a YouTube tulajdonosát) is beperelte, mert szerintük a két cég diszkriminálja a melegekkel kapcsolatos videókat és azok készítőit. A csoport szerint nemcsak limitálják az LMBT-videók alatt futó reklámokat, de azok elérhetőségét és felfedezhetőségét is korlátozzák – írja a BBC. A YouTube tagad, a vállalat szerint a szexuális irányultság és a nemi identitás semmilyen formában nem befolyásolja azt, hogy a videók részesülhetnek-e a hirdetési bevételekből, vagy megjelenhetnek-e a keresési eredmények között.

A csoport többek között azt sérelmezi, hogy a YouTube

eltávolítja a hirdetéseket az olyan videók alól, amelyek tartalmazzák a meleg vagy a leszbikus szavakat,

az LMBT-videókat gyakran érzékenynek vagy felnőtt tartalomnak címkézi fel, és korlátozza azok megjelenését a keresési eredmények vagy az ajánlások között,

a hozzászólásoknál nem tesznek meg mindent a gyűlöletbeszéd visszaszorításáért.

A keresetet olyan videósok nyújtották be, mint Bria Kam és Chrissy Chambers, Amp Somers, Chase Ross és Lindsay Amer. Somers szexuális felvilágosító videókat készít, Amer LMBT-témájú oktatóvideókat forgat, míg Ross transznemű férfiként számol be a tapasztalatairól. A keresetben emellett azt is állítják, a Google megtagadta a GNews! című műsor reklámozását annak "sokkoló" tartalma miatt.

Amp Somers, Chrissy Chambers és Chase Ross © BBC

A BBC News szerint a Google egyik hirdetéssekkel foglalkozó szakembere a telefonban azt mondta, a "melegekkel kapcsolatos szexuális tartalom" nem reklámozható, mert megszegi a hirdetési szabályzatot.

Alex Joseph, a YouTube szóvivője szerint ugyanakkor szó sincs arról, hogy korlátoznák a melegek jogait a videómegosztón, és a fent említett "címkék" sem befolyásolják a videó megjelenését vagy bevételszerzési lehetőségét. Emellett hangsúlyozta, hogy a platformon tilos a gyűlöletbeszéd terjesztése, és ezellen mindent meg is tesznek.

A szakember szerint 2019 első három hónapjában 220 millió hozzászólást távolítottak el, amelynek 99 százalékát automatikusan ismerte fel a rendszer. Emellett 3000 olyan csatornát is töröltek, ami gyűlöletbeszédet terjesztett.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a szexuális élményekkel, játékokkal és eszközökkel foglalkozó videók alatt nem jelenhetnek meg hirdetések. Hogy melyik videó tartozik a fent említett kategóriába, azt egy automatikus rendszer dönti el, ami ellen a felhasználók bármikor fellebbezhetnek.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.