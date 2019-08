Szeretik egymást piszkálni a nagy cégek, a másik termékét pocskondiázva próbálják előtérbe állítani saját eszközüket. Nemrég a Microsoft ekézte „Mac Bookkal” a MacBookokat, de most a redmondiak is megkapták a magukét, a Google ugyanis a Windowst tartja lejárt lemeznek a Chromebookkal szemben.

A Google legújabb reklámjában az ismert amerikai színész Bill Nye tart könnyed, ám tudományosnak tűnő előadást az ismeretlennel szembeni félelemről, arról, ami sokakat megakadályoz abban, hogy a Windowsról Chromebookra (azaz a Google Chrome OS-t futtató gépre) váltsanak. Nevetségesnek állítja be az aggodalmat, ami egy régi laptopról való váltást kísér. Nem is érti a félelmet, amikor a Chromebook 6 másodperc alatt elindul (szemben a másik gép „örökkévalóságával”). Nye még a pszichológiát is segítségül hívja, hogy megmagyarázza e döntésképtelenség okát, sőt egy vicces példát is bemutat azzal kapcsolatban, mennyire botor dolog valami számunkra nem jó dologhoz ragaszkodni, csak mert fizettünk érte.

© YouTube/Chromebook

Egy széteső, folyamatosan javításra szoruló, állandóan leálló autó következik ezután, és a gépkocsi rendszámát látva – WNDWS – nem kell atomtudósnak lenni ahhoz, hogy kitaláljuk, mit is szimbolizál. A Chromebook előnyeit is ecseteli Nye: gyors, automatikusan frissül, nem fagy le, és még ha el is veszíti valaki az eszközt, akkor is megtalálható felhőben az összes információ. Még offline állapotban is működik egy ilyen gép, akár a Netflixszel is. Ne hagyja, hogy a félelme nyerjen, váltson Chromebookra – summázható a hirdetés üzenete.

Még konkrét eszközök is feltűnnek a reklám végén, a Dell Insprion Chromebook 2-in-2, a HP Chromebook 15 G1, illetve a Samsung Chromebook Plus. Érdekes viszont, hogy a Google mintha nem akarná, hogy „made by Google” terméket vegyünk, például Pixel Slate-et.