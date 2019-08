Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76e1255c-2e95-415e-b481-af1deff3283e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tavalyi hőség és a nagy termés is megterhelte a fákat. ","shortLead":"A tavalyi hőség és a nagy termés is megterhelte a fákat. ","id":"20190822_Europaszerte_keves_lesz_a_korte_iden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76e1255c-2e95-415e-b481-af1deff3283e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bd9623-fab2-436d-8b36-19d43eb16e14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190822_Europaszerte_keves_lesz_a_korte_iden","timestamp":"2019. augusztus. 22. 09:49","title":"Európa-szerte kevés lesz a körte idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A francia elnök azt akarja, hogy a világ vezetői erről elfogadjanak egy dokumentumot a szombaton kezdődő G7-es csúcson.","shortLead":"A francia elnök azt akarja, hogy a világ vezetői erről elfogadjanak egy dokumentumot a szombaton kezdődő G7-es csúcson.","id":"20190823_Macron_Biodiverzitasi_alapokmany_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9fba56-b5fa-4d5c-a116-b304eaa05268","keywords":null,"link":"/elet/20190823_Macron_Biodiverzitasi_alapokmany_kell","timestamp":"2019. augusztus. 23. 21:57","title":"Macron: Biodiverzitási alapokmány kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd5575a-caff-44c0-a99e-9634b4c8feef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamar kiderült, hogy az 54 éves férfi halálát bántalmazás okozta. Az elkövetőt már el is fogták. ","shortLead":"Hamar kiderült, hogy az 54 éves férfi halálát bántalmazás okozta. Az elkövetőt már el is fogták. ","id":"20190822_Holttestet_talaltak_egy_balatonfuzfoi_haz_udvaran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fd5575a-caff-44c0-a99e-9634b4c8feef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfadb6b3-0746-44d1-bbc3-9fc62a4e395b","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Holttestet_talaltak_egy_balatonfuzfoi_haz_udvaran","timestamp":"2019. augusztus. 22. 18:29","title":"Holttestet találtak egy balatonfűzfői ház udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84d2cea-4c24-47f8-95b0-d383e5d7a168","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beolvad az MMG és a Ripost Média a Mediaworksbe.","shortLead":"Beolvad az MMG és a Ripost Média a Mediaworksbe.","id":"20190822_Megszunik_a_Lokal_es_a_Ripost_kiadoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f84d2cea-4c24-47f8-95b0-d383e5d7a168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d9466c-425d-4907-a5cc-d0ab8619dc48","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Megszunik_a_Lokal_es_a_Ripost_kiadoja","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:42","title":"Megszűnik a Lokál és a Ripost kiadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771e1184-47a1-42f5-ac0b-6f3ef20e274a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ég és csak ég a bolygó tüdejének is nevezett brazil esőerdő, a tűz pedig már nagyon messziről is jól kivehető. Mi lesz ennek a vége?","shortLead":"Ég és csak ég a bolygó tüdejének is nevezett brazil esőerdő, a tűz pedig már nagyon messziről is jól kivehető. Mi lesz...","id":"20190823_brazilia_erdotuzek_amazonas_urfoto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=771e1184-47a1-42f5-ac0b-6f3ef20e274a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e9274f-fcc3-4705-a84e-5e22d2033992","keywords":null,"link":"/tudomany/20190823_brazilia_erdotuzek_amazonas_urfoto","timestamp":"2019. augusztus. 23. 10:03","title":"Nagy a baj: már az űrből is látni az amazonasi erdőtüzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehezen veszik fel a versenyt a magánoktatással. ","shortLead":"Nehezen veszik fel a versenyt a magánoktatással. ","id":"20190823_A_nyelviskolak_is_kuzdenek_a_tanarhiannyal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6703fc8f-122b-4d5b-88bf-75e51a24938e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_A_nyelviskolak_is_kuzdenek_a_tanarhiannyal","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:22","title":"A nyelviskolák is küzdenek a tanárhiánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a869dc2-ca14-4527-a923-d5cbe26c6eeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város az eredeti elképzelések szerint ingyen kapott volna egy uszodát 2017 végére, de az máig nincs kész, 3-4-szer annyiba fog kerülni, mint az eredeti ár, a városnak is mélyen a zsebébe kell majd nyúlnia. A polgármester szerint több olyan döntés is született, ami kárt okozott Balmazújvárosnak.","shortLead":"A város az eredeti elképzelések szerint ingyen kapott volna egy uszodát 2017 végére, de az máig nincs kész, 3-4-szer...","id":"20190823_Feljelentest_tett_a_polgarmester_a_felbehagyott_balmazujvarosi_uszoda_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a869dc2-ca14-4527-a923-d5cbe26c6eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6551526a-daea-4eee-abb6-e426290ac5b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Feljelentest_tett_a_polgarmester_a_felbehagyott_balmazujvarosi_uszoda_ugyeben","timestamp":"2019. augusztus. 23. 19:17","title":"Feljelentést tett a polgármester a félbehagyott balmazújvárosi uszoda ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7568eafe-1352-43e3-9a9a-20b00e4d3df5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karbantartási munkálatok miatt a hétvégére lezárják a Liget sor - Ferihegyi úti vasúti átjárót, ez egy sor autóbusz útvonalában hoz majd változást.\r

\r

","shortLead":"Karbantartási munkálatok miatt a hétvégére lezárják a Liget sor - Ferihegyi úti vasúti átjárót, ez egy sor autóbusz...","id":"20190823_Lezarnak_egy_keresztezodest_a_XVII_keruletben_ket_napra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7568eafe-1352-43e3-9a9a-20b00e4d3df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab72e556-e17e-46ef-a1c0-71f778755ed8","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Lezarnak_egy_keresztezodest_a_XVII_keruletben_ket_napra","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:35","title":"Lezárnak egy vasúti átjárót a XVII. kerületben két napra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]