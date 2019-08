Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"28-34 fok lesz, de többfelé alakulht ki egy kis eső. ","shortLead":"28-34 fok lesz, de többfelé alakulht ki egy kis eső. ","id":"20190826_Futo_zaporok_enyhitik_ma_a_meleget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c43225-c6ed-4688-8e43-717efc53b72c","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Futo_zaporok_enyhitik_ma_a_meleget","timestamp":"2019. augusztus. 26. 05:25","title":"Futó záporok enyhítik ma a meleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19130c9-f3e7-4ba5-9519-d41ed6d69dd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nők elleni erőszakkal is foglalkozó Patent jogásza szerint még mindig gyakran előfordul, hogy nem hallják meg a segítségkérést.","shortLead":"A nők elleni erőszakkal is foglalkozó Patent jogásza szerint még mindig gyakran előfordul, hogy nem hallják meg...","id":"20190824_Nem_veszik_komolyan_Magyarorszagon_a_nok_segitsegkereset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a19130c9-f3e7-4ba5-9519-d41ed6d69dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aaa6079-a929-4ace-828d-c30ee540a0ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Nem_veszik_komolyan_Magyarorszagon_a_nok_segitsegkereset","timestamp":"2019. augusztus. 24. 22:05","title":"Nem veszik komolyan Magyarországon a nők segítségkérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944583c6-57d3-4e12-8461-09a93ea771ae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csapat döntőbe jutott a poprádi Tátra Kupán, de a meccset el kellett halasztani, mert a játékosok rosszul lettek a vacsora után. ","shortLead":"A csapat döntőbe jutott a poprádi Tátra Kupán, de a meccset el kellett halasztani, mert a játékosok rosszul lettek...","id":"20190826_Egy_torna_dontoje_elott_kaptak_etelmergezest_a_miskolci_hokisok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=944583c6-57d3-4e12-8461-09a93ea771ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba36fe2-9afc-4a55-b0ca-0e0e2ff1ef4d","keywords":null,"link":"/sport/20190826_Egy_torna_dontoje_elott_kaptak_etelmergezest_a_miskolci_hokisok","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:33","title":"Egy torna döntője előtt kaptak ételmérgezést a miskolci hokisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c26bbe6-c22b-47eb-91b6-b48973c64d6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Twitter-oldalán üzent az amerikai elnök: az Axios cikke szerinte hazugság, ő soha nem mondott olyat, hogy a viharfelhőket nukleáris fegyverekkel bombázzák meg.\r

","shortLead":"Twitter-oldalán üzent az amerikai elnök: az Axios cikke szerinte hazugság, ő soha nem mondott olyat...","id":"20190826_donald_trump_atombomba_nuklearis_fegyverek_hurrikan_viharfelho","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c26bbe6-c22b-47eb-91b6-b48973c64d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e60126-077f-4080-85b5-b913dd8a4e58","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_donald_trump_atombomba_nuklearis_fegyverek_hurrikan_viharfelho","timestamp":"2019. augusztus. 26. 12:33","title":"Trump szerint nem igaz, hogy atombombával fékezné meg a hurrikánokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hongkongi rendőrség 29 tüntetőt vett őrizetbe szombat este a legutóbbi kormányellenes demonstráció feloszlatása során - jelentették a hatóságok vasárnap.","shortLead":"A hongkongi rendőrség 29 tüntetőt vett őrizetbe szombat este a legutóbbi kormányellenes demonstráció feloszlatása során...","id":"20190825_folytatodo_hongkongituntetesek_29embert_orizetbevettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3932811c-23a7-4d03-9bf6-1863ed18a4ac","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_folytatodo_hongkongituntetesek_29embert_orizetbevettek","timestamp":"2019. augusztus. 25. 13:45","title":"Folytatódó hongkongi tüntetések: 29 embert őrizetbe vettek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ca1235-95d7-4064-979b-b0641553aae6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fizető jogosult, vagy a nyugdíjas?","shortLead":"A fizető jogosult, vagy a nyugdíjas?","id":"20190825_rezsiutalvany_rendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14ca1235-95d7-4064-979b-b0641553aae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843584a9-a674-498c-a3a5-6b295a9ccce2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_rezsiutalvany_rendelet","timestamp":"2019. augusztus. 25. 09:28","title":"Újabb kérdés a rezsiutalvánnyal kapcsolatban: mi van, ha nincs a nevünkön rezsiszámla?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit kományfő szerint nem fizetnek az EU-nak, ha nincs megállapodás. Ez az uniós támogatásokat is veszélybe sodorhatja.","shortLead":"A brit kományfő szerint nem fizetnek az EU-nak, ha nincs megállapodás. Ez az uniós támogatásokat is veszélybe...","id":"20190825_Boris_Johnson_az_utolso_pillanatig_bizonytalan_mi_lesz_a_Brexittel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6f20c4-de82-41b1-a426-4bc42871e17a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Boris_Johnson_az_utolso_pillanatig_bizonytalan_mi_lesz_a_Brexittel","timestamp":"2019. augusztus. 25. 15:55","title":"Boris Johnson: Az utolsó pillanatig bizonytalan, mi lesz a Brexittel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e827bf-3fc3-4167-b32b-406dbe592a45","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Boris Johnson brit kormányfő szombaton elrendelte, hogy az összes brit repülőtér szerelkezzen fel a legújabb, 3D-s csomag átvilágító berendezéssel 2022 decemberéig.","shortLead":"Boris Johnson brit kormányfő szombaton elrendelte, hogy az összes brit repülőtér szerelkezzen fel a legújabb, 3D-s...","id":"20190825_Boris_Johnson_a_3Dben_vizsgaltatna_a_csomagokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71e827bf-3fc3-4167-b32b-406dbe592a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe078b8-c4db-4239-815a-b87ed7dccb64","keywords":null,"link":"/tudomany/20190825_Boris_Johnson_a_3Dben_vizsgaltatna_a_csomagokat","timestamp":"2019. augusztus. 25. 09:11","title":"Boris Johnson 3D-ben vizsgáltatná a reptéri csomagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]