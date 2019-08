Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e7c74f9-344e-4be8-ad63-4babba6dee5a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A női kajaknégyes 500 méteren győzött.","shortLead":"A női kajaknégyes 500 méteren győzött.","id":"20190825_Kajakkenuvb_aranyerem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e7c74f9-344e-4be8-ad63-4babba6dee5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666ef274-1d9d-4d63-8c35-d5a0a9f7558c","keywords":null,"link":"/sport/20190825_Kajakkenuvb_aranyerem","timestamp":"2019. augusztus. 25. 13:25","title":"Aranyérem a kajak-kenu világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839d8aa3-4b31-4053-9bbc-bb001f5c2676","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a kampányidőszak előtt tele volt néhány kerület kampányplakátokkal; Trump lemondta a dániai útját Grönland miatt; újra vitáznak, kell-e bojkottálni a pálmaolajat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Már a kampányidőszak előtt tele volt néhány kerület kampányplakátokkal; Trump lemondta a dániai útját Grönland miatt...","id":"20190825_Es_akkor_Trump_gronland_palmaolaj_kampany_amazonas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=839d8aa3-4b31-4053-9bbc-bb001f5c2676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3225db1-2288-474e-be93-b17a9185814e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Es_akkor_Trump_gronland_palmaolaj_kampany_amazonas","timestamp":"2019. augusztus. 25. 07:00","title":"És akkor Trump megsértődött, mert nem engedik, hogy megvegye Grönlandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lejárt engedélyeket is csak akkor hosszabbítják meg, ha a környezetkímélőbb járműveket vezeti a taxis.","shortLead":"A lejárt engedélyeket is csak akkor hosszabbítják meg, ha a környezetkímélőbb járműveket vezeti a taxis.","id":"20190826_Ha_nem_elektromos_a_taxi_nem_kap_engedelyt_Kolozsvaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1efedae-4816-4d22-aa2c-13460379fff5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_Ha_nem_elektromos_a_taxi_nem_kap_engedelyt_Kolozsvaron","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:44","title":"Csak elektromos taxik kaphatnak engedélyt Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ada82a-1592-49db-9cb5-f8eae81f954d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A birtokhoz helikopter-leszállópálya és magánstrand is tartozik. ","shortLead":"A birtokhoz helikopter-leszállópálya és magánstrand is tartozik. ","id":"20190826_Nadal_Spanyolorszag_legdragabb_berelheto_birtokan_tartja_eskuvojet__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3ada82a-1592-49db-9cb5-f8eae81f954d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a83d7405-9b16-4f5e-867f-08e7d855d1a4","keywords":null,"link":"/elet/20190826_Nadal_Spanyolorszag_legdragabb_berelheto_birtokan_tartja_eskuvojet__video","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:43","title":"Nadal Spanyolország legdrágább bérelhető birtokán tartja esküvőjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a8a664-f548-4084-b4a8-0dc046a75e79","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mars példájából kiindulva a földi élet jövőjét is befolyásolhatja bolygónk mágneses pólusának mozgása – hívta fel a figyelmet Zádori Balázs, az MTA Energiatudományi Kutatóközpontjának fizikusa.","shortLead":"A Mars példájából kiindulva a földi élet jövőjét is befolyásolhatja bolygónk mágneses pólusának mozgása – hívta fel...","id":"20190826_fold_magneses_mezeje_polusvaltas_mars","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19a8a664-f548-4084-b4a8-0dc046a75e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc25e82-18c3-461a-b7f7-9045efab7e54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_fold_magneses_mezeje_polusvaltas_mars","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:03","title":"Nagyon fontos lenne tudnunk, hogy mi hozza létre a Föld mágneses mezejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Láttuk már MSZP-s és DK-s rendezvényen is.","shortLead":"Láttuk már MSZP-s és DK-s rendezvényen is.","id":"20190826_Nagy_Blanka_belepett_a_Momentumba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6478a4ad-6676-4bf4-b6e9-6ffae8685216","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Nagy_Blanka_belepett_a_Momentumba","timestamp":"2019. augusztus. 26. 15:30","title":"Nagy Blanka belépett a Momentumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Marad, ahol eddig is volt a Malév IL-18-as gépe: a ferihegyi repülőmúzeum területén, csak épp új tulajdonoshoz kerül

","shortLead":"Marad, ahol eddig is volt a Malév IL-18-as gépe: a ferihegyi repülőmúzeum területén, csak épp új tulajdonoshoz kerül

","id":"20190825_Nem_lett_ocskavas_a_legendas_Malevgep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ebd770-7c73-4b1a-89ce-7c599ae9e0d7","keywords":null,"link":"/kultura/20190825_Nem_lett_ocskavas_a_legendas_Malevgep","timestamp":"2019. augusztus. 25. 21:48","title":"Nem lett ócskavas a legendás Malév-gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160a23d0-f2bb-4a6a-8d36-3a7532ebc1e0","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"Mindezt természetesen főpolgármester-jelöltként.","shortLead":"Mindezt természetesen főpolgármester-jelöltként.","id":"20190825_Fotozzon_fopolgarmesterjelolt_nelkuli_fopolgarmesterjelolti_kampanypultokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=160a23d0-f2bb-4a6a-8d36-3a7532ebc1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a8abc3-6be4-48e6-a8b4-764ca343731e","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Fotozzon_fopolgarmesterjelolt_nelkuli_fopolgarmesterjelolti_kampanypultokat","timestamp":"2019. augusztus. 25. 15:44","title":"Fotózzon főpolgármester-jelölt nélküli főpolgármester-jelölti kampánypultokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]