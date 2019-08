Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ae08881-a76c-469b-92b4-bf948f48e798","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötödik napja zajlik az ülőtüntetés, így több mint háromszáz járatot törölt a hongkongi nemzetközi repülőtér vezetése helyi idő szerint kedden reggel. A kormányzó továbbra sem mond le.","shortLead":"Ötödik napja zajlik az ülőtüntetés, így több mint háromszáz járatot törölt a hongkongi nemzetközi repülőtér vezetése...","id":"20190813_Kedden_is_tobb_szaz_repulojaratot_toroltek_a_tuntetesek_miatt_Hongkongban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ae08881-a76c-469b-92b4-bf948f48e798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6df5101-efcb-4a6c-bcbf-492fdd07e662","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Kedden_is_tobb_szaz_repulojaratot_toroltek_a_tuntetesek_miatt_Hongkongban","timestamp":"2019. augusztus. 13. 06:01","title":"Kedden is több száz repülőjáratot töröltek a tüntetések miatt Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60ba5cc5-5b5a-49c4-b0f7-14a737b446fb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"1991-től minden polgár és minden cég szolidaritási adót fizetett Németországban azért, hogy segítsék az egykori NDK felzárkózását a nyugati színvonalra. A célt nem érték el, de a berlini kormány búcsút akar venni a szolidaritási adótól.","shortLead":"1991-től minden polgár és minden cég szolidaritási adót fizetett Németországban azért, hogy segítsék az egykori NDK...","id":"20190812_Bucsut_mondhatnak_a_nemetek_lassan_a_volt_NDK_miatt_kivetett_adonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60ba5cc5-5b5a-49c4-b0f7-14a737b446fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6b0243-be2f-4291-9527-5b6e2d974f5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_Bucsut_mondhatnak_a_nemetek_lassan_a_volt_NDK_miatt_kivetett_adonak","timestamp":"2019. augusztus. 13. 06:50","title":"Búcsút mondhatnak a németek lassan a volt NDK miatt kivetett adónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Finnország tölti be az EU soros elnökségét, úgy vélik, eljött az ideje annak, hogy közel egy évvel a hetes cikkelyről szóló európai parlamenti szavazás után végre meghallgassák Magyarországot. Közben Orbán és Kovács Zoltán államtitkár verbálisan támadja a finneket.","shortLead":"Finnország tölti be az EU soros elnökségét, úgy vélik, eljött az ideje annak, hogy közel egy évvel a hetes cikkelyről...","id":"20190813_Nagyon_meghallgatnak_a_finnek_Magyarorszagot_a_jogallamisagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f873fc03-f0de-4362-89f6-c40ec483bdd2","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Nagyon_meghallgatnak_a_finnek_Magyarorszagot_a_jogallamisagrol","timestamp":"2019. augusztus. 13. 15:46","title":"Nagyon meghallgatnák a finnek Magyarországot a jogállamiságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb55951c-4a93-4a8d-9e28-db991be94e69","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190813_Marabu_FekNyuz_Mindenki_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb55951c-4a93-4a8d-9e28-db991be94e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662910df-7e5a-4a9d-8fab-6861fb45624b","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Marabu_FekNyuz_Mindenki_elnoke","timestamp":"2019. augusztus. 13. 17:00","title":"Marabu FékNyúz: Mindenki elnöke...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A luxusautót a producer vagyonkezeléssel foglalkozó cége, az AV Investments Kft. lízingeli a 24.hu információi szerint.","shortLead":"A luxusautót a producer vagyonkezeléssel foglalkozó cége, az AV Investments Kft. lízingeli a 24.hu információi szerint.","id":"20190814_Egy_alaparon_40_millios_Mercedes_is_a_Vajnahagyatek_resze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f37547-a295-498e-85a8-ffd629ebfa2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_Egy_alaparon_40_millios_Mercedes_is_a_Vajnahagyatek_resze","timestamp":"2019. augusztus. 14. 07:58","title":"Egy alapáron 40 milliós Mercedes is a Vajna-hagyaték része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alkalmazások újdonságait elsőként kiszúró Jane Manchun Wong szerint az androidos Facebook-alkalmazásba hamarosan megérkezhet a sötét mód.","shortLead":"Az alkalmazások újdonságait elsőként kiszúró Jane Manchun Wong szerint az androidos Facebook-alkalmazásba hamarosan...","id":"20190813_facebook_androidos_alkalmazas_sotet_mod_jane_manchun_wong","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f650a0bf-de27-4211-9e62-8c052a5209df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_facebook_androidos_alkalmazas_sotet_mod_jane_manchun_wong","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:33","title":"Hamarosan \"elsötétülhet\" a Facebook, és ennek csak örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tanulságos történet.","shortLead":"Tanulságos történet.","id":"20190813_Levelben_adta_fel_egy_ferfi_azt_a_huszezrest_amivel_le_akarta_fizetni_a_katasztrofavedelmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e48cdf76-b675-47f8-9d4e-9ea3ce286d39","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Levelben_adta_fel_egy_ferfi_azt_a_huszezrest_amivel_le_akarta_fizetni_a_katasztrofavedelmet","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:02","title":"Levélben adta fel egy férfi azt a húszezrest, amivel le akarta fizetni a katasztrófavédelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8145c3c7-1793-4b45-8b3e-61448b0cb869","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokat változott az előző héthez képest a magyar orvoscsapata által szétválasztott hároméves kislányok állapota: Rabeya egész mondatokban beszél már, Rukaya viszont speciális vírusos lázzal küzd, így állapota kritikus.","shortLead":"Sokat változott az előző héthez képest a magyar orvoscsapata által szétválasztott hároméves kislányok állapota: Rabeya...","id":"20190814_Szetvalasztott_sziami_ikrek_az_egyikojuk_mar_beszel_a_masik_gyereknek_viszont_kritikus_az_allapota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8145c3c7-1793-4b45-8b3e-61448b0cb869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d210ab4-cd1b-4484-ac2b-a20709499f35","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Szetvalasztott_sziami_ikrek_az_egyikojuk_mar_beszel_a_masik_gyereknek_viszont_kritikus_az_allapota","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:13","title":"Szétválasztott sziámi ikrek: az egyikőjük már beszél, a másik gyerek viszont életveszélyben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]