[{"available":true,"c_guid":"383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több százan tiltakoztak békésen vasárnap - két nap alatt a harmadik alkalommal - a G7-es országcsoportnak a délnyugat-franciaországi Biarritzban rendezett csúcsértekezlete ellen a szomszédos Bayonne-ban.

","shortLead":"Több százan tiltakoztak békésen vasárnap - két nap alatt a harmadik alkalommal - a G7-es országcsoportnak...","id":"20190825_Macron_fejjel_lefele_forditott_portrejaval_tuntettek_kornyezetvedok_es_antikapitalistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758cac69-e04d-4803-8d86-2dd8303b894a","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_Macron_fejjel_lefele_forditott_portrejaval_tuntettek_kornyezetvedok_es_antikapitalistak","timestamp":"2019. augusztus. 25. 19:30","title":"Macron fejjel lefelé fordított portréjával tüntettek környezetvédők és antikapitalisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16375aac-29b6-499e-8884-f32e495f8eaf","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy texasi ifjú pár autójába kamion rohant bele.","shortLead":"Egy texasi ifjú pár autójába kamion rohant bele.","id":"20190825_Halalos_baleset_percekkel_az_eskuvo_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16375aac-29b6-499e-8884-f32e495f8eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994b2bbd-1d0c-45ee-987f-b4120fa2f600","keywords":null,"link":"/cegauto/20190825_Halalos_baleset_percekkel_az_eskuvo_utan","timestamp":"2019. augusztus. 25. 09:30","title":"Halálos baleset percekkel az esküvő után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A választási irodák összesen 318 ezer ajánlóívet adtak ki a kampány első napján az önkormányzati választásokon indulni kívánó jelölteknek és jelölőszervezeteknek.","shortLead":"A választási irodák összesen 318 ezer ajánlóívet adtak ki a kampány első napján az önkormányzati választásokon indulni...","id":"20190824_Csaknem_320_ezer_ajanloivet_adtak_ki_a_valasztasi_irodak_az_elso_nap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d935b8-a41e-404c-9eef-0ded5f5c429e","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Csaknem_320_ezer_ajanloivet_adtak_ki_a_valasztasi_irodak_az_elso_nap","timestamp":"2019. augusztus. 24. 18:05","title":"Csaknem 320 ezer ajánlóívet adtak ki a választási irodák az első nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyikük figyelmeztető lövést adott le. A hétvégi megmozdulások alatt egy 12 évest is letartóztattak a hatóságok.","shortLead":"Egyikük figyelmeztető lövést adott le. A hétvégi megmozdulások alatt egy 12 évest is letartóztattak a hatóságok.","id":"20190826_Tobb_rendor_is_fegyvert_rantott_a_hetvegi_hongkongi_tunteteseken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6a18e9-2960-4668-b2b3-8971b20dbcbc","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_Tobb_rendor_is_fegyvert_rantott_a_hetvegi_hongkongi_tunteteseken","timestamp":"2019. augusztus. 26. 07:12","title":"Több rendőr is fegyvert rántott a hétvégi hongkongi tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfca3017-0c9d-4c3e-9a92-93037fee6b7d","c_author":"Balavány György","category":"elet","description":"A társadalmunk egy perverz, zoofil és egyben önpusztító ideológia rabja. Pedig az emberi faj addig fog fennmaradni, amíg képes „leigázni a természetet.”","shortLead":"A társadalmunk egy perverz, zoofil és egyben önpusztító ideológia rabja. Pedig az emberi faj addig fog fennmaradni...","id":"20190825_Embergyulolo_allatbaratok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfca3017-0c9d-4c3e-9a92-93037fee6b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759acbec-c694-47dc-91bb-2137a857d5fb","keywords":null,"link":"/elet/20190825_Embergyulolo_allatbaratok","timestamp":"2019. augusztus. 25. 08:30","title":"Balavány: Embergyűlölő állatbarátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A kecskeméti nyomozók két román állampolgárt vettek őrizetbe, akik a gyanú szerint fiatal lányokat támadtak meg.","shortLead":" A kecskeméti nyomozók két román állampolgárt vettek őrizetbe, akik a gyanú szerint fiatal lányokat támadtak meg.","id":"20190825_17_eves_lanyokat_tamadtak_meg_Kecskemeten_akik_elzavartak_a_tolvajokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f35072-da37-4fb7-adda-a2bc48ed5ca1","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_17_eves_lanyokat_tamadtak_meg_Kecskemeten_akik_elzavartak_a_tolvajokat","timestamp":"2019. augusztus. 25. 16:30","title":"17 éves lányokat támadtak meg Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318582b2-7356-447a-b871-893e0f23bbc6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Panasonic fényképezős portfóliójának zászlóshajója a profiknak szánt Lumix S1R-t, benne sok olyan fejlesztéssel, melyet ez a szegmens megkövetel. Leteszteltük, mire képes.","shortLead":"A Panasonic fényképezős portfóliójának zászlóshajója a profiknak szánt Lumix S1R-t, benne sok olyan fejlesztéssel...","id":"20190825_lumix_s1r_teszt_milc_fenykepezogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=318582b2-7356-447a-b871-893e0f23bbc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab574ca-58f6-4f88-a09c-546efee07f5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190825_lumix_s1r_teszt_milc_fenykepezogep","timestamp":"2019. augusztus. 25. 20:00","title":"Teszten az abszolút profi fényképező, a Lumix S1R – nem pehelysúlyú versenyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44cee47-151e-4939-bc7c-2998d9ef67f5","c_author":"Keresztes Imre","category":"kkv","description":"Ismét egymásra talált a Redstone család ellenőrzése alatt álló két amerikai szórakoztatóipari cég, a Viacom és a CBS. De az új, összevont vállalat is eltörpül a rivális médiaóriások mellett.","shortLead":"Ismét egymásra talált a Redstone család ellenőrzése alatt álló két amerikai szórakoztatóipari cég, a Viacom és a CBS...","id":"201934__viacom_es_cbs__kihivasok__vadasz_vagy_preda__jobb_keson_mintsoha","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a44cee47-151e-4939-bc7c-2998d9ef67f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ebde8f-155c-4cb5-97ad-528384a7b229","keywords":null,"link":"/kkv/201934__viacom_es_cbs__kihivasok__vadasz_vagy_preda__jobb_keson_mintsoha","timestamp":"2019. augusztus. 24. 15:00","title":"Nőként ment nagyot egy férfiuralta iparban, most a Disney és az Apple ellen indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]