[{"available":true,"c_guid":"c54c52f2-158e-4454-96e5-62a43595fd8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiszivárgott szabadalmat felhasználva renderelt képek készültek a Sony következő generációs konzoljáról, a PlayStation 5-ről.","shortLead":"Egy kiszivárgott szabadalmat felhasználva renderelt képek készültek a Sony következő generációs konzoljáról...","id":"20190827_sony_playstation_5_formaterv_dizajn_foto_jatekkonzol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c54c52f2-158e-4454-96e5-62a43595fd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0ae8e4-9dd6-4112-9b5a-84a4e0719842","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_sony_playstation_5_formaterv_dizajn_foto_jatekkonzol","timestamp":"2019. augusztus. 27. 16:03","title":"Ez már a PlayStation 5? Érdekes képek kerültek elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f159dd-e643-44e6-914d-973ab2b32bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyakorlatilag halálra éheztette kutyáit a hernádnémeti nő. ","shortLead":"Gyakorlatilag halálra éheztette kutyáit a hernádnémeti nő. ","id":"20190827_Oszlo_agartetemeket_talalt_a_rendorseg_a_no_udvaran_allatkinzas_miatt_emeltek_vadat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11f159dd-e643-44e6-914d-973ab2b32bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da97783d-3334-4570-a532-ad6bacc74451","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Oszlo_agartetemeket_talalt_a_rendorseg_a_no_udvaran_allatkinzas_miatt_emeltek_vadat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 13:09","title":"Oszló agártetemeket talált a rendőrség a nő udvarán, állatkínzás miatt emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37133fdd-c0a4-4623-876f-7587b1cd4eab","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az elmúlt hónapokban a miniszteri bársonyszékek mögött jelentősen átalakult Orbán negyedik kormánya - írja a csütörtökön megjelenő HVG.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban a miniszteri bársonyszékek mögött jelentősen átalakult Orbán negyedik kormánya - írja...","id":"20190828_emmi_kasler_miklos_orban_kormany_palkovics_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37133fdd-c0a4-4623-876f-7587b1cd4eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c765eadb-d0fe-45eb-abcb-d52c0cf76045","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_emmi_kasler_miklos_orban_kormany_palkovics_laszlo","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:40","title":"Foszlik az Emmi, Palkovics erősödik: így alakul át az új Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az e heti HVG-ben több cikk is foglalkozik az Amazonas tüzeivel, több oldalról is megközelítve a kérdést. ","shortLead":"Az e heti HVG-ben több cikk is foglalkozik az Amazonas tüzeivel, több oldalról is megközelítve a kérdést. ","id":"20190828_Amazoniai_tuzek_kinek_van_igaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a287adb-4835-4752-a448-b8c07c7d82ab","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Amazoniai_tuzek_kinek_van_igaza","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:36","title":"Amazóniai tüzek: kinek van igaza?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2893857-115f-4197-aca8-8c93719694b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mintha csak egy Guy Ritchie-filmet látnánk, olyan ez a felvétel egy New York-i ékszerüzlet kirablásáról. A kár több mint egymilliárd forint.



","shortLead":"Mintha csak egy Guy Ritchie-filmet látnánk, olyan ez a felvétel egy New York-i ékszerüzlet kirablásáról. A kár több...","id":"20190827_Vasarlonak_alcazott_rablok_kedelyesen_kiraboltak_egy_ekszeruzletet_New_Yorkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2893857-115f-4197-aca8-8c93719694b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845f402e-5549-44be-9257-57592e63b626","keywords":null,"link":"/elet/20190827_Vasarlonak_alcazott_rablok_kedelyesen_kiraboltak_egy_ekszeruzletet_New_Yorkban","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:59","title":"Vásárlónak álcázott rablók kedélyesen kiraboltak egy ékszerüzletet New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b332e5bd-4664-4330-a572-9659f9478c97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sallai Róbert Benedeket rengetegen győzködték Túrkevén.","shortLead":"Sallai Róbert Benedeket rengetegen győzködték Túrkevén.","id":"20190826_Polgarmesterjeloltkent_indul_a_balhes_exLPMs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b332e5bd-4664-4330-a572-9659f9478c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a7e782-3f5c-4498-ab9a-8dedf995beda","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Polgarmesterjeloltkent_indul_a_balhes_exLPMs","timestamp":"2019. augusztus. 26. 14:38","title":"Polgármester lenne a balhés ex-LMP-s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789496c9-922e-49d9-90c4-58eff66fa58f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Engedéllyel tartotta a puskáját, amivel elkövette a gyilkosságokat. ","shortLead":"Engedéllyel tartotta a puskáját, amivel elkövette a gyilkosságokat. ","id":"20190827_Beismero_vallomast_tett_az_apat_es_fiat_agyonlovo_nyiregyhazi_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=789496c9-922e-49d9-90c4-58eff66fa58f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743ff423-4ac6-48b5-b02b-d7dae147d221","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Beismero_vallomast_tett_az_apat_es_fiat_agyonlovo_nyiregyhazi_ferfi","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:11","title":"Beismerő vallomást tett az apát és fiát agyonlövő nyíregyházi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6265ec29-1788-469a-8443-5ac2c920752f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Csele-patak csak legenda, a király valójában a Duna mellékágában lelte halálát.","shortLead":"A Csele-patak csak legenda, a király valójában a Duna mellékágában lelte halálát.","id":"20190828_A_kutatok_biztosak_benne_hogy_II_Lajos_kiraly_nem_a_Cselepatakba_fulladt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6265ec29-1788-469a-8443-5ac2c920752f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2de078-79e0-4cfa-957c-5b871e0f600c","keywords":null,"link":"/kultura/20190828_A_kutatok_biztosak_benne_hogy_II_Lajos_kiraly_nem_a_Cselepatakba_fulladt","timestamp":"2019. augusztus. 28. 09:47","title":"A kutatók biztosak benne, hogy II. Lajos király nem a Csele-patakba fulladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]