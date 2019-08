Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb298734-ab9a-4ea4-8e9e-5a706bb0bf67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy új hibavadász program keretében azokat jutalmazza, akik az újgenerációs böngészőben, azaz a Chromium-alapú Edge-ben találnak hibát. Minél nagyobbat, annál több pénz ütheti a markukat.","shortLead":"A Microsoft egy új hibavadász program keretében azokat jutalmazza, akik az újgenerációs böngészőben, azaz...","id":"20190828_microsoft_bug_bounty_program_chromium_alapu_edge_bongeszo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb298734-ab9a-4ea4-8e9e-5a706bb0bf67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded338af-bc44-4eac-84e9-87072b4414db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_microsoft_bug_bounty_program_chromium_alapu_edge_bongeszo","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:03","title":"Aki ügyes, az most sok pénzt kaphat a Microsofttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76147464-937f-4b05-a019-08de4f91a696","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német közlekedési miniszter új fegyvereket tervez bevetni a tilosban parkoló autósok ellen. ","shortLead":"A német közlekedési miniszter új fegyvereket tervez bevetni a tilosban parkoló autósok ellen. ","id":"20190829_buntetopontok_es_emelt_birsag_a_tilosban_parkoloknak__a_nemetek_bekemenyitenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76147464-937f-4b05-a019-08de4f91a696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc530d51-189a-4b32-b26d-484d5eb25bd1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190829_buntetopontok_es_emelt_birsag_a_tilosban_parkoloknak__a_nemetek_bekemenyitenek","timestamp":"2019. augusztus. 29. 06:41","title":"Büntetőpontok és emelt bírság a tilosban parkolóknak – a németek bekeményítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b726fd8-8d5a-4c48-aca7-cef3ca720a5b","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Pilisvörösvár polgármestere attól tart, csak csel az, hogy a bányanyitást kezdeményező cég váratlanul bejelentette: az engedélyeztetési eljárás szüneteltetését kéri. Így a társaság nem ment el a kedd este rendezett közmeghallgatásra sem, pedig azt éppen azért hívták össze, hogy a szándékait megismerhessék a bánya újranyitása miatt jelentős környezetterheléstől tartó helyiek. Riport.","shortLead":"Pilisvörösvár polgármestere attól tart, csak csel az, hogy a bányanyitást kezdeményező cég váratlanul bejelentette...","id":"20190828_pilis_banya_ugydonto_nepszavazas_fidesz_szivcsakra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b726fd8-8d5a-4c48-aca7-cef3ca720a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf6e842-4e2c-44f1-b0e7-ab7a48be6362","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_pilis_banya_ugydonto_nepszavazas_fidesz_szivcsakra","timestamp":"2019. augusztus. 28. 12:00","title":"Háromszáz dühös ember Pilisvörösváron, a Fidesz népszavazást akar a bánya miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2571cb-483c-4f6f-a94d-760fcfca7454","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök levélben köszönte meg Salvini munkáját.","shortLead":"A miniszterelnök levélben köszönte meg Salvini munkáját.","id":"20190829_orban_viktor_matteo_salvini_olasz_kormanyvalsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e2571cb-483c-4f6f-a94d-760fcfca7454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91abd24-caa3-478f-87a9-87777b087702","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_orban_viktor_matteo_salvini_olasz_kormanyvalsag","timestamp":"2019. augusztus. 29. 12:41","title":"Orbán Salvininek: Harcostársként tekintünk önre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A végéhez közeledik az olasz kormányválság.","shortLead":"A végéhez közeledik az olasz kormányválság.","id":"20190829_Uj_kormanyt_alakithat_Conte_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c800c5-fbf7-4f0b-a6a5-dae9bf005995","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Uj_kormanyt_alakithat_Conte_Olaszorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 29. 11:27","title":"Új kormányt alakíthat Conte Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973cdff0-d471-45d6-8acc-9b45ce4302e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, prémium szolgáltatást indít a viselhető okoseszközeiről ismert Fitbit. A cég azoknak készíti újdonságát, akik úgy érzik, rájuk férne egy kis extra figyelem.","shortLead":"Új, prémium szolgáltatást indít a viselhető okoseszközeiről ismert Fitbit. A cég azoknak készíti újdonságát, akik...","id":"20190829_fitbit_premium_versa_2_okosora_egeszseges_eletmod_alvastippek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=973cdff0-d471-45d6-8acc-9b45ce4302e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d65ff1f3-96cd-4bbf-86e8-241756669e74","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_fitbit_premium_versa_2_okosora_egeszseges_eletmod_alvastippek","timestamp":"2019. augusztus. 29. 12:23","title":"Ha Fitbit van a csuklóján, hamarosan prémium szolgáltatást kérhet hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két magániskola is elindul, új korszakba lép a Magyar Posta, munkába áll Andy Vajna utóda – csak néhány dolog, ami most szeptembertől esedékes.","shortLead":"Két magániskola is elindul, új korszakba lép a Magyar Posta, munkába áll Andy Vajna utóda – csak néhány dolog, ami most...","id":"20190829_Tobb_jogszabaly_is_valtozik_mas_lesz_az_elet_szeptember_1tol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db268a55-f3c3-4f35-8ee6-de4a09827613","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Tobb_jogszabaly_is_valtozik_mas_lesz_az_elet_szeptember_1tol","timestamp":"2019. augusztus. 29. 10:55","title":"Több jogszabály is változik, más lesz az élet szeptember 1-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormányzat korlátozásai miatt valószínűleg több Google-szolgáltatástól is elesik a Huawei Mate 30-as zászlóshajója.","shortLead":"Az amerikai kormányzat korlátozásai miatt valószínűleg több Google-szolgáltatástól is elesik a Huawei Mate 30-as...","id":"20190829_huawei_google_amerikai_szankciok_gmail_play_aruhaz_mate30_mate30pro_harmonyos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3e7a10-c43c-4c82-9ef9-b21d3ab999d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_huawei_google_amerikai_szankciok_gmail_play_aruhaz_mate30_mate30pro_harmonyos","timestamp":"2019. augusztus. 29. 09:03","title":"Google: nem kerülhet rá a Gmail és a Play áruház a Huawei új telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]