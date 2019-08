Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aafa1005-f6e6-4877-a662-97c149efb2e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros bejutott a labdarúgó Európa-liga csoportkörébe, mivel a selejtező utolsó, negyedik fordulójában az idegenbeli gól nélküli döntetlent követően a csütörtöki visszavágón 4-2-re legyőzte a litván Suduva együttesét.","shortLead":"A Ferencváros bejutott a labdarúgó Európa-liga csoportkörébe, mivel a selejtező utolsó, negyedik fordulójában...","id":"20190830_ELfotablara_jutott_a_Fradi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aafa1005-f6e6-4877-a662-97c149efb2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4baf8e-9ff3-42c1-83ca-f074afb20827","keywords":null,"link":"/sport/20190830_ELfotablara_jutott_a_Fradi","timestamp":"2019. augusztus. 30. 05:51","title":"EL-főtáblára jutott a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40abc8aa-e5d0-49be-9401-18f20510f1f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyfajta internetes tornádóként söpört végig a minap, hogy Siófokon önkormányzati képviselő – és újra az lenne – Safar Ahmed.","shortLead":"Egyfajta internetes tornádóként söpört végig a minap, hogy Siófokon önkormányzati képviselő – és újra az lenne – Safar...","id":"20190828_Safar_Ahmed_a_Fidesz_politikusa_Az_illegalis_bevandorlassal_kapcsolatban_osztom_a_kormany_allaspontjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40abc8aa-e5d0-49be-9401-18f20510f1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d593b2-7df8-4eb1-a846-eac69ea5f1b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Safar_Ahmed_a_Fidesz_politikusa_Az_illegalis_bevandorlassal_kapcsolatban_osztom_a_kormany_allaspontjat","timestamp":"2019. augusztus. 28. 14:57","title":"Safar Ahmed, a Fidesz politikusa: Az illegális bevándorlással kapcsolatban osztom a kormány álláspontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hajszálra vagyunk a 330-as eurótól, és a történelmi mélypont sincs messze.","shortLead":"Hajszálra vagyunk a 330-as eurótól, és a történelmi mélypont sincs messze.","id":"20190828_Idei_melypontjara_ert_a_forintarfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3726257-6fdb-486f-913e-931e2159f431","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Idei_melypontjara_ert_a_forintarfolyam","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:00","title":"Idei mélypontjára ért a forintárfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae258a7-41c6-4701-9bea-07fc4b3656b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Disney új, floridai parkjában olyan kóláspalackok is kaphatók, amiket a Csillagok háborújában látott gránátokról mintáztak. Most úgy tűnik, ez annyira nem volt jó ötlet.","shortLead":"A Disney új, floridai parkjában olyan kóláspalackok is kaphatók, amiket a Csillagok háborújában látott gránátokról...","id":"20190829_coca_cola_star_wars_udito_galaxy_edge_disneyland_tsa_repulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ae258a7-41c6-4701-9bea-07fc4b3656b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf1e48f-d927-4304-acff-7dd35fc5b332","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_coca_cola_star_wars_udito_galaxy_edge_disneyland_tsa_repulo","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:03","title":"Tilos repülőre vinni a Coca-Cola új, Star Wars-os üdítőit, mert úgy néznek ki, mint a gránátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De ez az őszi önkormányzati választás eredményétől nagyban függ.","shortLead":"De ez az őszi önkormányzati választás eredményétől nagyban függ.","id":"20190828_Latvanyintezmenyekke_silanyitana_a_kormany_az_onkormanyzatokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25dc07a2-12ca-4f74-8cc7-b2b53002f16f","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Latvanyintezmenyekke_silanyitana_a_kormany_az_onkormanyzatokat","timestamp":"2019. augusztus. 28. 15:33","title":"Látványintézményekké silányítaná a kormány az önkormányzatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7833e221-c6a4-46c9-97ff-b6860fdcfddc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség korlátozott terjesztésű minősített adattal visszaélés vétsége miatt vádat emelt egy 41 éves lajosmizsei férfi ellen, aki egy lajosmizsei nyomda alkalmazottjaként a 2019-es magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika írásbeli érettségi feladatsorok egy részét, illetve a történelem érettségi teljes feladatsorát „kilopta” a munkahelyéről, majd ismerőseinek kiszivárogtatta.","shortLead":"A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség korlátozott terjesztésű minősített adattal visszaélés vétsége miatt vádat emelt egy 41...","id":"20190830_Vadat_emeltek_az_erettsegit_kiszivarogtato_nyomdasz_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7833e221-c6a4-46c9-97ff-b6860fdcfddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417ebf60-99a1-420e-8856-80aee5462c93","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Vadat_emeltek_az_erettsegit_kiszivarogtato_nyomdasz_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 30. 08:38","title":"Vádat emeltek az érettségit kiszivárogtató nyomdász ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986c3db1-4d18-4b0f-b20c-c5af7cc9d0d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy marosvásárnyival fogyott Románia népessége 2018-ban, aminek a rossz születésszámok után a kivándorlás a második oka.\r

\r

","shortLead":"Egy marosvásárnyival fogyott Románia népessége 2018-ban, aminek a rossz születésszámok után a kivándorlás a második...","id":"20190829_Romaniaban_is_gond_a_nepessegfogyas_rengeteg_a_kivandorlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=986c3db1-4d18-4b0f-b20c-c5af7cc9d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2772ca55-efb7-46c7-a30f-7ef82e7432a4","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Romaniaban_is_gond_a_nepessegfogyas_rengeteg_a_kivandorlo","timestamp":"2019. augusztus. 29. 13:38","title":"Romániában is gond a népességfogyás, rengeteg a kivándorló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3dc9f-a937-42da-8211-6e9f16ee2fd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amazon Watch nem is a tűzoltásra gyűjt, pedig sokan adakoznak neki Magyarországról. ","shortLead":"Az Amazon Watch nem is a tűzoltásra gyűjt, pedig sokan adakoznak neki Magyarországról. ","id":"20190829_Egy_fillert_sem_kaptak_meg_a_Facebookon_gyujtott_penzbol_az_Amazoniaert_kiaullo_szervezetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60c3dc9f-a937-42da-8211-6e9f16ee2fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197fab3f-10a1-4470-a257-35308fb3c715","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190829_Egy_fillert_sem_kaptak_meg_a_Facebookon_gyujtott_penzbol_az_Amazoniaert_kiaullo_szervezetek","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:34","title":"Egy fillért sem kaptak még a Facebookon gyűjtött pénzből az Amazóniáért kiálló szervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]