[{"available":true,"c_guid":"ed997f04-4207-4af7-a057-2226ac8c2554","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes a hatodik stúdióalbumával turnézik, április elsején lép fel Magyarországon, a Budapest Arénában. ","shortLead":"Az énekes a hatodik stúdióalbumával turnézik, április elsején lép fel Magyarországon, a Budapest Arénában. ","id":"20190830_Jovore_Budapesten_koncertezik_James_Blunt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed997f04-4207-4af7-a057-2226ac8c2554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472d5c37-7166-42d9-af30-b70c788c0e72","keywords":null,"link":"/kultura/20190830_Jovore_Budapesten_koncertezik_James_Blunt","timestamp":"2019. augusztus. 30. 10:01","title":"Jövőre Budapesten koncertezik James Blunt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d96fdf-4ba8-4ceb-8a50-e6c457fe4ed3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindez Franciaországban történt, az identitárius fiatalok emellett pénzbüntetést is fizetnek. A nagy jelképes határzár akcióban magyarok is részt vettek, de csak három franciát ítéltek el.\r

\r

","shortLead":"Mindez Franciaországban történt, az identitárius fiatalok emellett pénzbüntetést is fizetnek. A nagy jelképes határzár...","id":"20190829_Eltorlaszoltak_a_hatart_hogy_ne_johessenek_migransok_fel_evre_bortonbe_mennek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7d96fdf-4ba8-4ceb-8a50-e6c457fe4ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172f34d9-a13c-4095-849e-11ae6bf43096","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Eltorlaszoltak_a_hatart_hogy_ne_johessenek_migransok_fel_evre_bortonbe_mennek","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:29","title":"Eltorlaszolták a határt, hogy ne jöhessenek migránsok, fél évre börtönbe mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f12243f-91ed-4b7d-9adf-3bddfc16689e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavalyi országgyűlési választásokhoz képest most 750-nel szerepelnek többen a névjegyzékben. ","shortLead":"A tavalyi országgyűlési választásokhoz képest most 750-nel szerepelnek többen a névjegyzékben. ","id":"20190830_Gyanusan_megnott_a_valasztok_szama_Harkanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f12243f-91ed-4b7d-9adf-3bddfc16689e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4de963-66b2-4c92-b125-1856eb14d2c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Gyanusan_megnott_a_valasztok_szama_Harkanyban","timestamp":"2019. augusztus. 30. 20:10","title":"Gyanúsan megnőtt a választók száma Harkányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4cd7ae-18bd-4be0-b527-99bae0bbfc32","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A lakóház lépcsőházát liszttel is felszórták , hogy észlelhessék a halálos mérgű hüllő haladását.","shortLead":"A lakóház lépcsőházát liszttel is felszórták , hogy észlelhessék a halálos mérgű hüllő haladását.","id":"20190830_Befogtak_az_ot_napja_bujkalo_kobrat_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c4cd7ae-18bd-4be0-b527-99bae0bbfc32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfaa7f5-3dc2-44ca-8f3b-315cd12dfda9","keywords":null,"link":"/elet/20190830_Befogtak_az_ot_napja_bujkalo_kobrat_Nemetorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 30. 21:44","title":"Befogták az öt napja bujkáló kobrát Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf946bcd-96d2-42e3-b630-8dc611d80642","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ápolók csak egy nedvszívó matracot csúsztattak be az ajtó alatt, miközben vajúdott. ","shortLead":"Az ápolók csak egy nedvszívó matracot csúsztattak be az ajtó alatt, miközben vajúdott. ","id":"20190830_Hiaba_kiabalt_segitsegert_egyedul_szult_a_bortoncellaban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf946bcd-96d2-42e3-b630-8dc611d80642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98361981-292c-43d5-9b67-49ad9231c857","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_Hiaba_kiabalt_segitsegert_egyedul_szult_a_bortoncellaban__video","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:03","title":"Hiába kiabált segítségért, egyedül szült a börtöncellában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8098e61-787f-45b8-9300-09c0dd5e475a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb kampányban hirdetné a Fidesz, hogy a DK elnöke lebontaná a kerítést, a volt miniszterelnök a Facebookon reagált.","shortLead":"Újabb kampányban hirdetné a Fidesz, hogy a DK elnöke lebontaná a kerítést, a volt miniszterelnök a Facebookon reagált.","id":"20190830_Hu_de_hulyek_vagytok__uzente_Gyurcsany_Ferenc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8098e61-787f-45b8-9300-09c0dd5e475a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb46d05f-7f4b-4594-b495-7da5441d68b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Hu_de_hulyek_vagytok__uzente_Gyurcsany_Ferenc","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:16","title":"„Hű, de hülyék vagytok!” – üzente Gyurcsány Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még ennyire gyenge a forint.","shortLead":"Soha nem volt még ennyire gyenge a forint.","id":"20190829_Tortenelmi_melyponton_a_forint_331_forint_egy_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91f34a3-5919-494b-ab9b-6c2727fe3e4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190829_Tortenelmi_melyponton_a_forint_331_forint_egy_euro","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:36","title":"331,8: történelmi mélyponton a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fbbac0d-9432-4b7d-98db-1836054f139e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nem csak a rendőrség, az ügyészség is érintett a Microsoft-botrányban, 2013-2014-ben 237 millióért vásároltak szoftverlicenceket. Sőt az Igazságügyi Minisztérium is, bár sokkal kisebb összegben. E két év öt legnagyobb beszerzése közül háromról jelentettek szabálytalanságokat az amerikai hatóságok a beszerzések teljes listája alapján, amelyet a KEF adott ki a hvg.hu-nak.","shortLead":"Nem csak a rendőrség, az ügyészség is érintett a Microsoft-botrányban, 2013-2014-ben 237 millióért vásároltak...","id":"20190830_ugyeszseg_microsoft_botrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fbbac0d-9432-4b7d-98db-1836054f139e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1711e0cc-1633-482e-b2d4-c4b12e20b621","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_ugyeszseg_microsoft_botrany","timestamp":"2019. augusztus. 30. 06:30","title":"Az ügyészség is vett Microsoft-szoftvert a botrány éveiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]