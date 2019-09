Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1db24f87-1b77-48c2-a0cc-6877d0bc3aec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-KDNP támogatásával is induló Grezsa István szerint közterületen hirdette magát.","shortLead":"A Fidesz-KDNP támogatásával is induló Grezsa István szerint közterületen hirdette magát.","id":"20190902_Tanevnyiton_kampanyolt_hodmezovasarhelyi_polgarmesterjelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1db24f87-1b77-48c2-a0cc-6877d0bc3aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4d000d-09a8-4d74-9402-ec158b181226","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Tanevnyiton_kampanyolt_hodmezovasarhelyi_polgarmesterjelolt","timestamp":"2019. szeptember. 02. 20:39","title":"Tanévnyitón kampányolt hódmezővásárhelyi polgármester-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4e3922-48b9-4601-92cd-4ac1409617f0","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Az iskolakezdéssel járó feszültség nem egyszer komolyan megviseli a gyerekeket, és persze bennünket, szülőket is. A stresszhatás ilyenkor akár kínzó, kellemetlen testi tünetekben is megnyilvánulhat, legyünk akár kis-, vagy nagyobb iskolások, egyetemisták, szülők vagy pedagógusok. Ám néhány egyszerű tanácsot megfogadva könnyen átlendülhetünk a becsengetéssel járó krízisen. ","shortLead":"Az iskolakezdéssel járó feszültség nem egyszer komolyan megviseli a gyerekeket, és persze bennünket, szülőket is...","id":"sedacurforte_20190902_tanevkezdes_iskolakezdes_gyerekek_szulok_tippek_stressz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c4e3922-48b9-4601-92cd-4ac1409617f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa48056b-5afc-4a74-8836-2dd341034ae5","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20190902_tanevkezdes_iskolakezdes_gyerekek_szulok_tippek_stressz","timestamp":"2019. szeptember. 02. 07:30","title":"Becsöngettek: 5 egyszerű tipp a stresszmentes a tanévkezdéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"2f420051-1fe6-449a-b72c-7a1149986a44","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"c7b51eca-b485-4f25-9552-6e620896955d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A hétvégén Lada Nivák, Jeep Wranglerek és Toyota Land Cruiserek randevúztak egymással a fővárostól nem messze.","shortLead":"A hétvégén Lada Nivák, Jeep Wranglerek és Toyota Land Cruiserek randevúztak egymással a fővárostól nem messze.","id":"20190903_terepjarok_arasztottak_el_a_pilisi_dombokat__fotogaleria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7b51eca-b485-4f25-9552-6e620896955d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e3f068-407c-432a-8c8a-c80f990393dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_terepjarok_arasztottak_el_a_pilisi_dombokat__fotogaleria","timestamp":"2019. szeptember. 03. 06:41","title":"Terepjárók árasztották el a pilisi dombokat – fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe91fb2b-99cf-483b-9864-690ba5f542a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A visszajelzések alapján elindul a hétfőtől tervezett tiltakozó akció.","shortLead":"A visszajelzések alapján elindul a hétfőtől tervezett tiltakozó akció.","id":"20190901_A_sztrajkra_keszulo_fogorvosok_tobbsege_lesoporte_a_kormany_ajanlatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe91fb2b-99cf-483b-9864-690ba5f542a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafced62-e5fb-48dc-9c2b-7d734afbdb02","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_A_sztrajkra_keszulo_fogorvosok_tobbsege_lesoporte_a_kormany_ajanlatat","timestamp":"2019. szeptember. 01. 18:55","title":"A sztrájkra készülő fogorvosok többsége lesöpörte a kormány ajánlatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták a 71-es főút érintett szakaszát. \r

