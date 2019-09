Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c19a582-3731-4dbf-ba85-e0d018076fcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ingyenes kijelzőcsere-programot indított az Apple, bár állítja, a programba bevont repedések csak igen ritkán fordulhatnak elő.","shortLead":"Ingyenes kijelzőcsere-programot indított az Apple, bár állítja, a programba bevont repedések csak igen ritkán...","id":"20190903_apple_ingyenes_kijezocsere_program_apple_watch_series2_series3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c19a582-3731-4dbf-ba85-e0d018076fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0435a413-a150-4420-a19e-d015b6796425","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_apple_ingyenes_kijezocsere_program_apple_watch_series2_series3","timestamp":"2019. szeptember. 03. 18:03","title":"Ingyen kicseréli az Apple a megrepedt kijelzőt több Apple Watch modellnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Andy Vajna halála után a NER hivatalosan is kipucolta a padlás egy részét: a TV2, a csatorna műsoridejét értékesítő atmedia és a tévének műsorokat gyártó IKO egyaránt Mészáros Lőrinc bizalmasához került, a kaszinókról és a többi cégről viszont nem lehet tudni semmit, a Vajna-birodalom ezen része ugyanis egy offshore vállalkozásban végződik. És hogy mi lesz az özveggyel? Egyelőre annyi elmondható, hogy vannak Vajna Tímeánál sokkal rosszabb helyzetben lévő emberek is.","shortLead":"Andy Vajna halála után a NER hivatalosan is kipucolta a padlás egy részét: a TV2, a csatorna műsoridejét értékesítő...","id":"20190904_vajna_hagyatek_cegbirodalom_offshore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3032e3af-5072-4607-a358-09f88a81fb63","keywords":null,"link":"/kkv/20190904_vajna_hagyatek_cegbirodalom_offshore","timestamp":"2019. szeptember. 04. 06:30","title":"Andy Vajna öröksége: a megválaszolatlan tízmilliárdos kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafbe383-098a-4884-8d02-a203275f1997","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tolvajokat gyorsan elkapták.","shortLead":"A tolvajokat gyorsan elkapták.","id":"20190902_Lanya_keresztelojere_szervezte_meg_a_betorest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bafbe383-098a-4884-8d02-a203275f1997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896c334f-4075-4db3-bbea-e95a2a241054","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Lanya_keresztelojere_szervezte_meg_a_betorest","timestamp":"2019. szeptember. 02. 17:15","title":"Egy majdnem tökéletes terv: míg a rokon velük ünnepel, ketten kirámolják a házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8c83e1-7e2c-4ae0-82b7-2b0de224f601","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már tesztelik azoknak a német H145M harci helikoptereknek az első két darabját, amelyeket Magyarország rendelt az Airbus Helicopterstől.","shortLead":"Már tesztelik azoknak a német H145M harci helikoptereknek az első két darabját, amelyeket Magyarország rendelt...","id":"20190904_airbus_helicopters_magyar_honvedseg_megrendeles_berepules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac8c83e1-7e2c-4ae0-82b7-2b0de224f601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a3f425-4c26-4459-8771-1f3e77f56f30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190904_airbus_helicopters_magyar_honvedseg_megrendeles_berepules","timestamp":"2019. szeptember. 04. 11:49","title":"Négy Airbus harci helikoptert már idén megkap a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d741110a-35ec-478a-8337-1e10ae041e7b","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A legmélyebb magánügyünk, életünk egyik legintimebb szelete. Mégis szinte állandó a társadalmi nyomás, az elvárás: a nő arra született, hogy anyává váljon. A Nők gyermek nélkül című interjúkötetben 18 nő történetét olvashatjuk, de férfi szakemberek is megszólalnak benne. Ezúttal Buda László pszichiáter véleményének egy részletét közöljük. ","shortLead":"A legmélyebb magánügyünk, életünk egyik legintimebb szelete. Mégis szinte állandó a társadalmi nyomás, az elvárás: a nő...","id":"20190903_nok_gyermek_nelkul_tanacs_eszter_meddoseg_gyermektelenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d741110a-35ec-478a-8337-1e10ae041e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe640f4-4c9c-4601-9c5b-03ad3e75684a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190903_nok_gyermek_nelkul_tanacs_eszter_meddoseg_gyermektelenseg","timestamp":"2019. szeptember. 04. 09:25","title":"\"Ha kicsúsznak az időből, akkor valami meghal, ami meg se született\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"104b803b-3579-4106-a2ba-309b2913d217","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Bristol City magyar középpályása is ott van a válogatottal Telkiben.","shortLead":"A Bristol City magyar középpályása is ott van a válogatottal Telkiben.","id":"20190902_Jo_utemben_halad_Nagy_Adam_felepulese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=104b803b-3579-4106-a2ba-309b2913d217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed26386-9948-4413-905a-7ccac86a9f4a","keywords":null,"link":"/sport/20190902_Jo_utemben_halad_Nagy_Adam_felepulese","timestamp":"2019. szeptember. 02. 21:05","title":"Jó ütemben halad Nagy Ádám felépülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec03aa8-2bc3-44ee-bceb-74b60efddad8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A parlament még július 11-én fogadta el az indítványt, amely a szexuális bűnözőkre kiszabott büntetést egészítené ki a kasztrálással. ","shortLead":"A parlament még július 11-én fogadta el az indítványt, amely a szexuális bűnözőkre kiszabott büntetést egészítené ki...","id":"20190904_Az_ukran_elnok_visszadobta_a_kemiai_kasztralasrol_szolo_torvenymodositast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ec03aa8-2bc3-44ee-bceb-74b60efddad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312df630-fe94-4552-b75f-b83cf34c67db","keywords":null,"link":"/vilag/20190904_Az_ukran_elnok_visszadobta_a_kemiai_kasztralasrol_szolo_torvenymodositast","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:04","title":"Az ukrán elnök visszadobta a pedofilok kémiai kasztrálásáról szóló törvénymódosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e5d663-0792-443d-8343-ea49d030cf78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Bahamákat valósággal letarolta a vihar.","shortLead":"A Bahamákat valósággal letarolta a vihar.","id":"20190903_Ot_halalos_aldozata_van_mar_a_Dorian_hurrikannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4e5d663-0792-443d-8343-ea49d030cf78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b61a9d4-3268-4a85-ac2f-bde7692a6770","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Ot_halalos_aldozata_van_mar_a_Dorian_hurrikannak","timestamp":"2019. szeptember. 03. 05:55","title":"Öt halálos áldozata van már a Dorian hurrikánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]