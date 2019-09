Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áthelyezték a Rajnára a Hableány májusi balesetében részes szállodahajót.","shortLead":"Áthelyezték a Rajnára a Hableány májusi balesetében részes szállodahajót.","id":"20190907_A_Viking_Sigyn_mar_nem_a_Dunan_hajozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9624afe0-c067-4b54-83ab-1c1ed31c504f","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_A_Viking_Sigyn_mar_nem_a_Dunan_hajozik","timestamp":"2019. szeptember. 07. 11:37","title":"A Viking Sigyn már nem a Dunán hajózik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc98696-65a6-473a-a347-bbe6c3ee08b0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megkezdődött szombaton az Oroszországban és Ukrajnában letartóztatott és elítélt állampolgárok cseréje - közölte a TASZSZ hírügynökséggel Nyikolaj Polozov, az ukrán tengerészek egyik ügyvédje. ","shortLead":"Megkezdődött szombaton az Oroszországban és Ukrajnában letartóztatott és elítélt állampolgárok cseréje - közölte...","id":"20190907_Megkezdodott_az_oroszukran_fogolycsere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bc98696-65a6-473a-a347-bbe6c3ee08b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef310f7-e091-47e5-8fcd-6d27b18b3e05","keywords":null,"link":"/vilag/20190907_Megkezdodott_az_oroszukran_fogolycsere","timestamp":"2019. szeptember. 07. 10:27","title":"Megkezdődött az orosz-ukrán fogolycsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Wittinghoff Tamásnak az egyik ismerőse elmondta, valószínűleg adatbázis és irányítószám alapján dolgoznak a vonal túlsó végén.","shortLead":"Wittinghoff Tamásnak az egyik ismerőse elmondta, valószínűleg adatbázis és irányítószám alapján dolgoznak a vonal túlsó...","id":"20190906_A_budaorsi_polgarmestert_is_megprobaljak_lejaratni_az_alkozvelemenykutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb11e5e6-1af5-4059-9991-192c6c8aadcd","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_A_budaorsi_polgarmestert_is_megprobaljak_lejaratni_az_alkozvelemenykutatok","timestamp":"2019. szeptember. 06. 11:37","title":"A budaörsi polgármestert is megpróbálták lejáratni hamis közvélemény-kutatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222098f2-9eac-4fe1-9dcf-7abdb38105de","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egyre több ország politikusai jönnek rá: mindenki jobban jár, ha az apáknak hosszabb ideig nem kell dolgozniuk a gyerekük születése utáni hetekben. A magyar apák öt nap extra szabadságot kapnak, ennél a legtöbb országban jobban járnak.","shortLead":"Egyre több ország politikusai jönnek rá: mindenki jobban jár, ha az apáknak hosszabb ideig nem kell dolgozniuk...","id":"20190906_apaszabadsag_apak_szuletes_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=222098f2-9eac-4fe1-9dcf-7abdb38105de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2454ec2a-8f1e-4285-a0f7-2e9b578eb7d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190906_apaszabadsag_apak_szuletes_munka","timestamp":"2019. szeptember. 06. 18:00","title":"Fényévekre a Papamonattól: a kormány a szavak szintjén is alig foglalkozik az apákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvárás, hogy a Fidesz-támogatta jelöltek használják a párt logóját, de lehetnek egyedi esetek. ","shortLead":"Elvárás, hogy a Fidesz-támogatta jelöltek használják a párt logóját, de lehetnek egyedi esetek. ","id":"20190906_fidesz_logo_kampany_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783bf2b8-fe33-4083-85f3-6c2c9eb99c34","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_fidesz_logo_kampany_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 06. 17:44","title":"Hová tűntek a Fidesz-logók a jelöltjeik kampányából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Levélben gratulált Orbán Viktor miniszterelnök Giuseppe Conte olasz kormányfő ismételt miniszterelnöki megbízatásához - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár szombat délelőtt.","shortLead":"Levélben gratulált Orbán Viktor miniszterelnök Giuseppe Conte olasz kormányfő ismételt miniszterelnöki megbízatásához...","id":"20190907_Salvini_utan_Contenak_is_uzent_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee69459-806d-4a1f-acf5-a41910501553","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Salvini_utan_Contenak_is_uzent_Orban","timestamp":"2019. szeptember. 07. 09:22","title":"Salvini után Conténak is üzent Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még Németországot is megelőzzük a mutatóinkkal, mondta a miniszter a Magyar Nemzetnek adott interjújában.","shortLead":"Még Németországot is megelőzzük a mutatóinkkal, mondta a miniszter a Magyar Nemzetnek adott interjújában.","id":"20190906_Palkovics_Magyarorszagon_nincs_diplomasmunkanelkuliseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96225f64-f098-419e-bd18-4510e9b83bc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Palkovics_Magyarorszagon_nincs_diplomasmunkanelkuliseg","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:55","title":"Palkovics: Magyarországon nincs diplomás-munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy ember beszorult az autóba, a tűzoltók vágták ki.","shortLead":"Egy ember beszorult az autóba, a tűzoltók vágták ki.","id":"20190906_Busz_es_auto_utkozott_Csengersimanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74bd1a0-735b-488a-b04a-d54ecd386f30","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Busz_es_auto_utkozott_Csengersimanal","timestamp":"2019. szeptember. 06. 07:45","title":"Busz és autó ütközött Csengersimánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]