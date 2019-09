Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Fotó: Ki gondolta volna, hogy ennyi Vissza a jövőbe autója egyáltalán létezik? Pedig igen és most egy helyre menekültek a Dorian hurrikán miatt. Hová tűntek a Fidesz-logók a jelöltjeik kampányából? Elvárás, hogy a Fidesz-támogatta jelöltek használják a párt logóját, de lehetnek egyedi esetek. Eladta három ingatlanát a Metro Magyarországon Egy osztrák ingatlanfejlesztő cég vásárolta meg az ingatlanokat. Az ígéretek szerint a vásárlók semmit sem fognak ebből érezni, mivel a Metro egyből vissza is bérelte az épületeket. Ha használ USB-t, tudjon róla: ez az új verzió már 2x gyorsabb Véglegesítették az új generációs USB, az USB4 specifikációját, ami azt jelenti, hogy immár a cégeken a sor, hogy az eszközeikben kamatoztassák az új csatolószabványt. Milliós nézettség, tömött sorok: feltámadt az ikonikus World of Warcraft Hosszú évek után újra elérhetővé tette World of Warcraft nevű online játékának első, műfajteremtő változatát a Blizzard Entertainment. Nincs könnyítés és grafikai tuning, minden pontosan olyan, ahogy a világ annak idején megismerte: lassú és rengeteg aranyat igénylő. Óriásit nőtt a magyar ipar, de csak első ránézésre lehet felhőtlen az öröm Az egy hónappal korábbi visszaesés után nagyot nőtt a magyar ipar. Magyar hajléktalant vertek meg egy londoni luxusszálloda előtt Egy ipari kamera felvette, ahogy a Savoy biztonsági őre többször fejbe rúgja a férfit. Az biztos, hogy látványos a most átadott győri gyalogoshíd Átadták a Kálmán Imre gyalogos- és kerékpáros-felüljárót Győrben.