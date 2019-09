Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Vállalati kötvényeket bocsáthat ki és tőkét emelhet a 4iG Nyrt. a cég közgyűlésének döntése szerint. Azt már korábban bejelentették, hogy részt kívánnak venni a jegybank vállalatikötvény-programjában, ezekre a lépésekre minden bizonnyal a T-Systems felvásárlásához van szükség. Személyi változásokról döntöttek, Tiborcz Istvánnal is jó kapcsolatban álló ember került a felügyelőbizottságba.","shortLead":"Vállalati kötvényeket bocsáthat ki és tőkét emelhet a 4iG Nyrt. a cég közgyűlésének döntése szerint. Azt már korábban...","id":"20190906_A_Meszaroskozeli_4iG_rastartolt_a_jegybank_milliardos_kotvenyprogramjara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67d4312-8ad3-4e3a-bf03-636a8b00d9ad","keywords":null,"link":"/kkv/20190906_A_Meszaroskozeli_4iG_rastartolt_a_jegybank_milliardos_kotvenyprogramjara","timestamp":"2019. szeptember. 06. 13:02","title":"A 4iG rástartolt a jegybanki milliárdokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3406f9d2-3a7a-4e59-b2e3-9b54ae5832ee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindketten az Oroszországba menekült Viktor Janukovics Moszkva-barát exelnök idején töltöttek be tisztséget.","shortLead":"Mindketten az Oroszországba menekült Viktor Janukovics Moszkva-barát exelnök idején töltöttek be tisztséget.","id":"20190906_Korozik_a_volt_ukran_miniszterelnokhelyettest_es_egy_volt_minisztert_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3406f9d2-3a7a-4e59-b2e3-9b54ae5832ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0697b702-9cf1-4d76-a3c5-5beac960d263","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Korozik_a_volt_ukran_miniszterelnokhelyettest_es_egy_volt_minisztert_is","timestamp":"2019. szeptember. 06. 15:55","title":"Körözik a volt ukrán miniszterelnök-helyettest és egy volt minisztert is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig több olyan település van Magyarországon, ahol arzénnal szennyezett a csapvíz, ez derül ki a KSH ivóvíz-minőségről szóló friss jelentéséből. ","shortLead":"Még mindig több olyan település van Magyarországon, ahol arzénnal szennyezett a csapvíz, ez derül ki a KSH...","id":"20190907_Tobb_mint_szazezer_magyart_erint_meg_mindig_az_arzennal_szennyezett_a_csapviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4393cb05-307d-419d-a646-f433166f5e85","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Tobb_mint_szazezer_magyart_erint_meg_mindig_az_arzennal_szennyezett_a_csapviz","timestamp":"2019. szeptember. 07. 19:25","title":"Több mint százezer magyart érint még mindig az arzénnal szennyezett a csapvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a5e042-7dfc-484f-b3f0-cadbc231ac42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Stílszerűen egy Porsche 918 Spyderrel és egy Ferrari 488-cal versenyeztek egymás ellen a német Autobahnon.","shortLead":"Stílszerűen egy Porsche 918 Spyderrel és egy Ferrari 488-cal versenyeztek egymás ellen a német Autobahnon.","id":"20190906_Ket_nappal_halala_elott_illegalis_versenyzesen_kaptak_az_elhunyt_Porsche_vezer_fiat_es_unokajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62a5e042-7dfc-484f-b3f0-cadbc231ac42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c96d6f9-0bc3-4cf7-8e97-1241a49fe44e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Ket_nappal_halala_elott_illegalis_versenyzesen_kaptak_az_elhunyt_Porsche_vezer_fiat_es_unokajat","timestamp":"2019. szeptember. 06. 11:23","title":"Illegális versenyzésen kapták az elhunyt Porsche vezér fiát és unokáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89b908e0-f85a-4806-a113-e6b9e270cc03","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Száz éve, 1919. szeptember 6-án született Wilson Greatbatch amerikai mérnök, aki a beültethető szívritmus-szabályozó kifejlesztésével emberek millióinak életét mentette meg.","shortLead":"Száz éve, 1919. szeptember 6-án született Wilson Greatbatch amerikai mérnök, aki a beültethető szívritmus-szabályozó...","id":"20190906_wilson_greatbatch_a_beultetheto_pacemaker_feltalaloja_100_eve_szuletett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89b908e0-f85a-4806-a113-e6b9e270cc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ff6f86-34dd-4f6c-bbdc-bb6a7e574855","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_wilson_greatbatch_a_beultetheto_pacemaker_feltalaloja_100_eve_szuletett","timestamp":"2019. szeptember. 06. 07:03","title":"100 éve született az ember, akinek sokan éveket köszönhetnek az életükből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b83cbda-f048-41b0-8966-daaf56d12c7c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A politikusnőt köztisztviselő megsértésével, gyűlöletkeltéssel és ellenségeskedésre szítással is megvádoltak.","shortLead":"A politikusnőt köztisztviselő megsértésével, gyűlöletkeltéssel és ellenségeskedésre szítással is megvádoltak.","id":"20190906_Majd_tiz_ev_bortonre_iteltek_Torokorszagban_az_ellenzeki_Koztarsasagi_Neppart_egyik_vezetojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b83cbda-f048-41b0-8966-daaf56d12c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312934c1-e633-43eb-b4d8-11278b5bd559","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Majd_tiz_ev_bortonre_iteltek_Torokorszagban_az_ellenzeki_Koztarsasagi_Neppart_egyik_vezetojet","timestamp":"2019. szeptember. 06. 19:20","title":"Majd tíz év börtönre ítélték Törökországban az ellenzéki Köztársasági Néppárt egyik vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d73311-b48f-46a7-b58c-3e06a22e2f53","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az atomprogramról szóló megállapodás újabb fejezetét mondta fel Teherán. ","shortLead":"Az atomprogramról szóló megállapodás újabb fejezetét mondta fel Teherán. ","id":"20190906_Iran_tobbe_nem_korlatozza_az_urandusitas_kutatasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39d73311-b48f-46a7-b58c-3e06a22e2f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d656ab-5608-4849-9295-706eceb16513","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Iran_tobbe_nem_korlatozza_az_urandusitas_kutatasat","timestamp":"2019. szeptember. 06. 05:20","title":"Irán többé nem korlátozza az urándúsítás kutatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c1f29ee-62e4-46c8-bdce-3e4fccb5e4c1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először azonosították a balkezesség genetikai utasításait, amelyek jelentősen befolyásolják az agy egyes területeinek szerkezetét és működését.","shortLead":"Először azonosították a balkezesség genetikai utasításait, amelyek jelentősen befolyásolják az agy egyes területeinek...","id":"20190907_balkezesseg_genetika_agyterulet_dns","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c1f29ee-62e4-46c8-bdce-3e4fccb5e4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60696c48-6ff7-49e2-83d4-f84a394ad786","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_balkezesseg_genetika_agyterulet_dns","timestamp":"2019. szeptember. 07. 09:03","title":"Rájöttek a balkezesség genetikai titkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]