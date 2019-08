Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4812bc08-9cbd-4281-b7bb-14c79ca79c21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő lát némi hasonlóságot a magyar foci és a magyar egészségügy között.","shortLead":"Az egészségügyi szakértő lát némi hasonlóságot a magyar foci és a magyar egészségügy között.","id":"20190802_Kunetz_Zsombor_Az_egeszsegugyet_es_a_focit_is_dilettans_mukedvelok_vezetik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4812bc08-9cbd-4281-b7bb-14c79ca79c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0e4219-494c-4d0b-88d3-06ec9045230e","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Kunetz_Zsombor_Az_egeszsegugyet_es_a_focit_is_dilettans_mukedvelok_vezetik","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:45","title":"Kunetz Zsombor: Az egészségügyet és a focit is „dilettáns műkedvelők vezetik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3a4ab6-33ed-43e2-b19d-3fe999750f34","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bemutatót következő év nyarára tervezik. ","shortLead":"A bemutatót következő év nyarára tervezik. ","id":"20190802_Christopher_Nolan_film_Tenet_elozetes_trailer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b3a4ab6-33ed-43e2-b19d-3fe999750f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2559c0-7e3b-41be-8367-5512a92653c8","keywords":null,"link":"/kultura/20190802_Christopher_Nolan_film_Tenet_elozetes_trailer","timestamp":"2019. augusztus. 02. 11:40","title":"Néhány moziban meglepetésszerűen lement Christopher Nolan új filmjének előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e03394-b4d6-44c7-af49-0d40cfe6cbc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az utolsó dolog, amire számíthat valaki.","shortLead":"Ez az utolsó dolog, amire számíthat valaki.","id":"20190801_Video_a_bokorbol_ugrott_ki_a_bringas_egyenest_a_motohaztetore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8e03394-b4d6-44c7-af49-0d40cfe6cbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d3df4e-f56c-44e3-be38-5369839a0ed7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Video_a_bokorbol_ugrott_ki_a_bringas_egyenest_a_motohaztetore","timestamp":"2019. augusztus. 02. 13:13","title":"Videó: a bokorból ugrott ki a bringás, egyenest a motoháztetőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2228b00f-9989-4da0-955a-0ff85992a93a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Androidos készülékeket érint egy nemrég feltárt sebezhetőség, amelynek kihasználásához elég, ha a felhasználó lejátszik egy átalakított videót.","shortLead":"Androidos készülékeket érint egy nemrég feltárt sebezhetőség, amelynek kihasználásához elég, ha a felhasználó lejátszik...","id":"20190801_android_sebezhetoseg_rce_videolejatszas_tavoli_kodfuttatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2228b00f-9989-4da0-955a-0ff85992a93a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0254f751-5b4e-441a-8aba-db7673411544","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_android_sebezhetoseg_rce_videolejatszas_tavoli_kodfuttatas","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:03","title":"Legyen óvatos, egyetlen videó lejátszásával nagy veszélybe sodorhatja androidos telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14da0855-2518-4c68-ad7e-6d2870c50e4e","c_author":"Vándor Éva","category":"sport","description":"Pierre Gasly hatalmasat ugrott előre a Forma–1-es ranglétrán azzal, hogy alig egy évnyi tapasztalattal beülhetett egy Red Bullba. Joggal gondolhatnánk, hogy frusztráló lehet a sportág egyik legfényesebb csillagának kikiáltott Max Verstappen csapattársának lenni, de a fiatal francia versenyző másként gondolja.","shortLead":"Pierre Gasly hatalmasat ugrott előre a Forma–1-es ranglétrán azzal, hogy alig egy évnyi tapasztalattal beülhetett...","id":"20190802_Mekkora_buli_Max_Verstappen_csapattarsanak_lenni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14da0855-2518-4c68-ad7e-6d2870c50e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb6f870-bfb3-4b74-b6b9-f1e09ab0ac89","keywords":null,"link":"/sport/20190802_Mekkora_buli_Max_Verstappen_csapattarsanak_lenni","timestamp":"2019. augusztus. 02. 13:45","title":"Mekkora buli Max Verstappen csapattársának lenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3637c6b9-e760-4642-8339-b4bc0ed39890","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem engedélyezi semmiféle, az arcot eltakaró fátyol vagy kendő viselését az iskolákban, a közösségi közlekedési eszközökön, a kórházakban és a közhivatalokban.","shortLead":"Nem engedélyezi semmiféle, az arcot eltakaró fátyol vagy kendő viselését az iskolákban, a közösségi közlekedési...","id":"20190801_Burkatilalom_lepett_ervenybe_Hollandiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3637c6b9-e760-4642-8339-b4bc0ed39890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87746608-bcdd-4c97-8407-a0984c819404","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Burkatilalom_lepett_ervenybe_Hollandiaban","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:02","title":"Burkatilalom lépett érvénybe Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legtöbbször letöltött mobil alkalmazásai között található a WhatsApp, és úgy tűnik, hamarosan újabb platformokon bizonyíthat.","shortLead":"A világ legtöbbször letöltött mobil alkalmazásai között található a WhatsApp, és úgy tűnik, hamarosan újabb...","id":"20190802_multiplatform_whatsapp_macos_ipad_app","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed76c504-cd34-4635-8a01-db2a845f2a79","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_multiplatform_whatsapp_macos_ipad_app","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:03","title":"Újabb gépekre jöhet ki a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c499fc-79a4-40ec-b693-df55ee130cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ha ugyanazt mondjuk, amit mindig is mondtunk, tíz vagy húsz évvel ezelőtt, arra ma mindenhol azt sütik rá, hogy fideszes vagy” – panaszkodott az egykori Pax Hungarica vezére.","shortLead":"„Ha ugyanazt mondjuk, amit mindig is mondtunk, tíz vagy húsz évvel ezelőtt, arra ma mindenhol azt sütik rá...","id":"20190802_A_hungarista_vezer_azt_mondja_ma_a_Fidesztol_lehet_megkapni_a_hungarista_light_verziot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c499fc-79a4-40ec-b693-df55ee130cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5aa5181-0082-436a-b89d-fd6164d5b7a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_A_hungarista_vezer_azt_mondja_ma_a_Fidesztol_lehet_megkapni_a_hungarista_light_verziot","timestamp":"2019. augusztus. 02. 16:21","title":"A hungarista vezér azt mondja, ma a Fidesztől lehet megkapni a hungarista „light” verziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]