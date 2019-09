Nehogy már Elon Musk azt higgye, hogy csak ő képes robot űrhajókkal kábítani a népeket - gondolhatták az orosz Roszkoszmosznál az amerikai vagabund milliárdos egyébként valóban látványos pr-akciói láttán. A világ egyik legnagyobb űrhatalma persze mindig is igyekezett lépést tartani az USÁ-val az űrversenyben, és ez most is sikerült nekik.

Írtunk már legutóbbi akciójukról, amikor egy humanoid robotot küldtek a Föld körül keringő Nemzetközi Űrállomásra (ISS). Fedor (Fjodor) robot - amelyet űrállomások építésére és hosszú távú űrrepülésekre fejlesztettek - távirányítással utánozza az őt navigáló ember mozdulatait, de korlátozottan önálló cselekvésre is képes. Például tud lőni, meg fúrni. Fjodor útja ugyan kalandosra sikerült, de végül csak megérkezett, és napokig szórakoztatta az űrállomás legénységét.

A küldetés nem csak ezért volt izgalmas, hanem a visszaérkezés miatt us: a Fedort szállító robotűrhajó ugyanis a hétvégén sikeresen landolt Kazahsztánban, ráadásul épp úgy, mint a SpaceX teherűrhajói: vízszintesen, pontosan a kijelölt leszállóhelyre, többször használható űrhajóval.

Ezzel a küldetéssel Oroszország ismét bizonyította, hogy az űrverseny minden területén megállja a helyét, mivel ez volt az első olyan küldetésük, amikor űrhajós nélkül teljesítettek egy oda-vissza utat a Szojuzzal, teljesen automatizáltan. Persze az űrállomás legénységét eleve ők fuvarozzák, csak ilyenkor a Szojuz kapszula a tengerben száll le - pontosabban csobban -, ami az űrhajót és legénységét egyaránt megviseli. Ennél azért egy repülőtérre érkezni mégis csak kényelmesebb - még ha ezt Fjodoron kívül más nem is érezhette át.