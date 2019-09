Már csak egyet kell aludni, és az Apple végre lerántja a leplet az idei évre szánt új okostelefonjairól: az iPhone 11-ről, az iPhone 11 Próról és az iPhone 11 Pro Maxról. Ha valaki esetleg hiányolná az utóbbi évekből ismerős római számozást: sajtóinformációk szerint az Apple elhagyja ezt a megoldást.

A készülékekről eddig már számos pletykát lehetett hallani: az iPhone 11 Pro és a Pro Max hátuljára négyzet alakú kamerasziget kerülhet, jöhet az eddig megszokottnál jóval gyorsabb töltő, 64 helyett pedig már 128 GB tárhellyel számolhat az, aki a legolcsóbb változatra pályázik.

Az Apple azonban még egy újdonsággal szolgál majd a keddi bemutatóra. Amellett, hogy az apple.com oldalon Safari, Chrome és Firefox böngészőkből, valamint az Apple TV-n is nézhető majd az esemény élő közvetítése, most először a YouTube-on is látni lehet majd a bemutatót. A cég hivatalos YouTube-csatornáján már el is érhető a stream, aminél beállíthatjuk, hogy emlékeztessen bennünket a rendszer, ha elindul az adás. A bemutató magyar idő szerint

kedden este 19 órakor kezdődik.

A cupertinói cég eddig nem akart a rivális Google platformján megjelenni, most azonban nyitottak feléjük, vélhetően a fiatalabb generáció elérése/megszólítása végett. Erre utal az is, hogy influenszereket is meghívtak a bemutatóra.

