[{"available":true,"c_guid":"b194ba1c-7ab8-4b49-a5e7-8a07941a955c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Vajon az irányváltás egy újabb színjáték, vagy stratégiát váltott a brit miniszterelnök?","shortLead":"Vajon az irányváltás egy újabb színjáték, vagy stratégiát váltott a brit miniszterelnök?","id":"20190909_Boris_Johnson_leo_varadkar_brexit_backstop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b194ba1c-7ab8-4b49-a5e7-8a07941a955c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2406944-bb42-427c-9202-470df9c8f775","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Boris_Johnson_leo_varadkar_brexit_backstop","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:23","title":"Boris Johnson: Mi leszünk a felelősök, ha nem lesz Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden nyugdíjas kap rezsiutalványt, akkor is, ha semmit nem tud kezdeni vele, legfeljebb átadni másnak.","shortLead":"Minden nyugdíjas kap rezsiutalványt, akkor is, ha semmit nem tud kezdeni vele, legfeljebb átadni másnak.","id":"20190909_Kulfoldon_elo_es_bortonben_ulo_nyugdijasoknak_is_jar_a_rezsiutalvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4afad1cd-ccec-4b40-99d4-336d587bfafd","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Kulfoldon_elo_es_bortonben_ulo_nyugdijasoknak_is_jar_a_rezsiutalvany","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:12","title":"Külföldön élő és börtönben ülő nyugdíjasoknak is jár a rezsiutalvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d5cc27-ea3d-4174-9bba-62887acf62d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nemi erőszakot apja nyaralójában követhette el egy olasz–svéd lányon Ciro Grillo és három barátja.","shortLead":"A nemi erőszakot apja nyaralójában követhette el egy olasz–svéd lányon Ciro Grillo és három barátja.","id":"20190909_Csoportos_nemi_eroszakkal_gyanusitjak_az_Ot_Csillag_Mozgalmat_alapito_Beppe_Grillo_fiat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61d5cc27-ea3d-4174-9bba-62887acf62d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d2a019-9e1e-439c-a037-61b7db1f52c1","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Csoportos_nemi_eroszakkal_gyanusitjak_az_Ot_Csillag_Mozgalmat_alapito_Beppe_Grillo_fiat","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:28","title":"Csoportos nemi erőszakkal gyanúsítják az Öt Csillag Mozgalmat alapító Beppe Grillo fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2739ec-143f-4217-8d68-a0df9ecea61d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi beismerte a gyújtogatást, de nem tudott magyarázatot adni tettére. ","shortLead":"A férfi beismerte a gyújtogatást, de nem tudott magyarázatot adni tettére. ","id":"20190909_Parkolo_autokat_gyujtott_fel_egy_ferfi_Nyiregyhazan__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f2739ec-143f-4217-8d68-a0df9ecea61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17e233e-8251-4ea7-87dd-9266891f5d94","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Parkolo_autokat_gyujtott_fel_egy_ferfi_Nyiregyhazan__fotok","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:17","title":"Parkoló autókat gyújtott fel egy férfi Nyíregyházán – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e0049-0159-4272-a0fc-b06386f10cf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanulók az udvarra sem mehetnek ki játszani, csak áthaladni lehet rajta, azt is csak tanári felügyelettel.","shortLead":"A tanulók az udvarra sem mehetnek ki játszani, csak áthaladni lehet rajta, azt is csak tanári felügyelettel.","id":"20190909_Specialis_udvari_rendet_vezettek_be_a_pecsi_altalanos_iskolaban_ovakodniuk_kell_a_flextol_es_az_utvefurotol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=952e0049-0159-4272-a0fc-b06386f10cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f17fa8-4c64-4859-9767-bbeb3a7421b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Specialis_udvari_rendet_vezettek_be_a_pecsi_altalanos_iskolaban_ovakodniuk_kell_a_flextol_es_az_utvefurotol","timestamp":"2019. szeptember. 09. 13:24","title":"Speciális udvari rendet vezettek be a pécsi iskolában: óvakodniuk kell a diákoknak a flextől és a fúrótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"561632b3-4e60-4a3c-bffa-cd1c1e01f01f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú ítélet megváltoztatását, minősítő körülmény megállapítását és a vádlott büntetésének súlyosítását indítványozza a Győri Fellebbviteli Főügyészség.","shortLead":"Az elsőfokú ítélet megváltoztatását, minősítő körülmény megállapítását és a vádlott büntetésének súlyosítását...","id":"20190909_bonyi_rendorgyilkossag_ugyeszseg_sulyositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=561632b3-4e60-4a3c-bffa-cd1c1e01f01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c001e6-566a-4d9f-aba6-94dd81adc3ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_bonyi_rendorgyilkossag_ugyeszseg_sulyositas","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:09","title":"Még szigorúbb büntetést kérnek a bőnyi rendőrgyilkosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2e2541-2afc-4f00-8d17-9af041d255c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"F. József és társai elhitették egy vállalkozóval, hogy épp egy jól jövedelmező drogbizniszt finanszíroz, de csak kilós lisztcsomagokat adtak-vettek a csalók.","shortLead":"F. József és társai elhitették egy vállalkozóval, hogy épp egy jól jövedelmező drogbizniszt finanszíroz, de csak kilós...","id":"20190909_Drogbaronak_hihette_magat_egy_tokaji_vallalkozo_kozben_csak_lehuztak_100_millioval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b2e2541-2afc-4f00-8d17-9af041d255c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace55a2d-46c4-41b1-8b1a-868a5e930084","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Drogbaronak_hihette_magat_egy_tokaji_vallalkozo_kozben_csak_lehuztak_100_millioval","timestamp":"2019. szeptember. 09. 06:17","title":"Drogbárónak hihette magát egy tokaji vállalkozó, közben csak lehúzták 100 millióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kedden a felsőházban szavaznak.","shortLead":"Kedden a felsőházban szavaznak.","id":"20190909_Bizalmat_szavazott_az_olasz_parlament_alsohaza_az_uj_olasz_kormanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbe4856-b5d6-42a8-ba0f-b74c2687ceb5","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Bizalmat_szavazott_az_olasz_parlament_alsohaza_az_uj_olasz_kormanynak","timestamp":"2019. szeptember. 09. 22:38","title":"Bizalmat szavazott az olasz parlament alsóháza az új olasz kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]