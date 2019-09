Nem csupán a baba mozgását és hangját észlelné, hanem például a szemét, szemmozgását is figyelné a Google mesterséges intelligenciával kiegészített bébifigyelője, amelynek szabadalmi leírását a napokban hozta nyilvánosságra az amerikai szabadalmi hivatal, az USPTO.

A CNBC által felfedezett és még a múlt évben benyújtott szabadalom azt is említi, hogy a készülék wifi-hálózatra csatlakozna, és nagyfelbontású képernyőt is tartalmaz. A rendszer nem csak a sírással kapcsolatos történésekre van kiélezve, ugyanis sok más olyan mozzanat is van, ami arra utal, hogy a pici bajban lehet. A szabadalom egyik példája azt mutatja, hogy a készülék akkor is jelez, ha ismételt mozgásokat, mondjuk ide-oda gördülést észlel, miután ez utalhat arra, hogy valamilyen kényelmetlenséget él át a csecsemő, mondjuk fázik vagy melege van. Mindenesetre ha a baba viselkedése rendellenesnek tűnik, a felhőalapú rendszer azonnal értesíti a szülőket.

© USPTO

A készülék helymeghatározása a bébi helyzetét is észleli, illetve jelezheti, ha a pici mászik, térdel vagy valamilyen mozgó testhelyzetben van. A bébimonitor valószínűleg támogatná a Google Assistant alkalmazást, de ennek mikéntjét nem részletezi a szabadalom.

Az ötletgazdák ott van William Greene, aki a csatlakoztatott eszközökhöz kapcsolódó számos Google-szabadalom társszerzője és Michael Dixon, a Nest algoritmusszoftver-tervezője.

