Időnként már fel-feltűnik a figyelmeztető ablak a Windows 7-et futtató rendszereken, hogy tudatosítsa, 2020. január 14-től a Microsoft már nem fogja támogatni a Windows 7-et, azaz nem lesznek hozzá biztonsági frissítések (legfeljebb ha valaki hajlandó anyagi áldozatot hozni ezért). Az említett dátum után már csak a Windows 8.1 és a Windows 10 kap támogatást Redmondban.

Úgy tűnik viszont, a felhasználókat nem izgatja különösebben a közelgő határidő. A Kaspersky Security Networkből nyert adatok szerint a Windows 7 továbbra is igen népszerű, és nemcsak az egyedi felhasználók, hanem a kisebb, sőt nagyobb vállalkozások körében is.

© YouTube/Integral IT

A felhasználók beleegyezésével gyűjtött anonim adatok szerint összesen 41 százalékuk még mindig Windows 7-et (illetve elenyésző számban Windows Vistát) futtat a gépén. 40 százalékos arány figyelhető meg az 1-2 személyes vállalkozásoknál, viszont a kis- és közepes vállalkozásoknál még nagyobb, 48 százalékos ez az arány.

A Gemius magyarországi adatai szerint a hazai felhasználók 34 százaléka futtat Windows 7-et.

Ezek a számok egyúttal azt is mutatják, hogy a többség már átállt a Windows 10-re, azonban – jegyezte meg Alekszej Pankratov, aki a vállalati megoldások menedzsere a Kasperskynél – a Windows 7 ennyire széles körű használata aggodalomra ad okot, épp a közelgő határidő miatt. A szakember arra is figyelmeztet, hogy egy, már nem támogatott operációs rendszer futtatása kiberbiztonsági kockázatot is jelent, és a vállalatot érintő esetleges támadás utólagos költsége jóval nagyobb lehet, mint a frissítésé. Ezért is javasolja, hogy a felhasználók térjenek át más támogatott verziókra, és az átmeneti időszakban gondoskodjanak a megfelelő védelemről.