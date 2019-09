Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9891a18-43ba-4d7b-997f-5b096a75d227","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú ráadásul a diákönkormányzat elnöke volt.","shortLead":"A fiú ráadásul a diákönkormányzat elnöke volt.","id":"20190911_Ellenzeki_posztot_likeolt_a_szekszardi_diak_tavoznia_kellett_az_iskolabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9891a18-43ba-4d7b-997f-5b096a75d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d755945-3686-4f50-b1d6-1aaaae4f7330","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Ellenzeki_posztot_likeolt_a_szekszardi_diak_tavoznia_kellett_az_iskolabol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 18:52","title":"Ellenzéki posztot lájkolt a szekszárdi diák, távoznia kellett az iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e92c9cd2-7327-4622-be33-6efb89c43135","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre még Stadler József is csettintett volna, aki egyszer az áfabevallásában szerepeltette Leonardo da Vinci festményét, amit persze előtte papíron megvett.","shortLead":"Erre még Stadler József is csettintett volna, aki egyszer az áfabevallásában szerepeltette Leonardo da Vinci...","id":"20190912_Koszos_hatso_ablakon_tunt_fel_az_Utolso_vacsora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e92c9cd2-7327-4622-be33-6efb89c43135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499729ca-e147-43c9-8885-d42781f5a8b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_Koszos_hatso_ablakon_tunt_fel_az_Utolso_vacsora","timestamp":"2019. szeptember. 12. 12:21","title":"Van, aki csak szmájlit rajzol a koszos autójára, ő az Utolsó vacsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b69ea3-fd84-47b0-9e77-cd3cc486594a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kérdést lehetett feltenni Áder János köztársasági elnöknek, miután megtekintette Szentendrén a Solar Decathlon Europe 2019 elnevezésű nemzetközi egyetemi építőverseny mintaházait, és egy rövid sajtótájékoztatón elmondta azokról a véleményét.","shortLead":"Egy kérdést lehetett feltenni Áder János köztársasági elnöknek, miután megtekintette Szentendrén a Solar Decathlon...","id":"20190911_Ader_Nem_artana_ha_nehany_tanulmanyt_elolvasna_az_aki_nyilatkozik_a_klimakatasztrofarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6b69ea3-fd84-47b0-9e77-cd3cc486594a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed710cb-84b2-4a69-8d0e-2c5c42dbeb57","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Ader_Nem_artana_ha_nehany_tanulmanyt_elolvasna_az_aki_nyilatkozik_a_klimakatasztrofarol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 19:10","title":"Áder: \"Nem ártana, ha néhány tanulmányt elolvasna az, aki nyilatkozik a klímakatasztrófáról\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a0c47b-96d7-4686-9e51-8c479429b065","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fedor lábai sajnos nem alkalmasak űrsétákra.","shortLead":"Fedor lábai sajnos nem alkalmasak űrsétákra.","id":"20190912_Nem_valt_be_az_urben_Fedor_az_orosz_humanoid_robot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18a0c47b-96d7-4686-9e51-8c479429b065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0badda0-209f-4aa9-a98e-887b8c991fbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_Nem_valt_be_az_urben_Fedor_az_orosz_humanoid_robot","timestamp":"2019. szeptember. 12. 12:51","title":"Nem vált be az űrben Fedor, az orosz humanoid robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf86a44a-3107-40e2-b1d2-c59b7f5a80ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"28 évvel az ikonikus címlapfotó után, amelyen a terhes Demi Moore anyaszült meztelenül pózolt, a színész ismét levetkőzött. Ezúttal a Harper's Bazaar októberi számának.","shortLead":"28 évvel az ikonikus címlapfotó után, amelyen a terhes Demi Moore anyaszült meztelenül pózolt, a színész ismét...","id":"20190912_Az_56_eves_Demi_Moore_ismet_levetkozott_egy_cimlap_kedveert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf86a44a-3107-40e2-b1d2-c59b7f5a80ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64006d70-a4de-490d-8e55-c744263c8736","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Az_56_eves_Demi_Moore_ismet_levetkozott_egy_cimlap_kedveert","timestamp":"2019. szeptember. 12. 16:20","title":"Az 56 éves Demi Moore ismét levetkőzött egy címlap kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043475f8-0303-4b6d-88ee-18a8ea2134e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már nincsenek forgalomban. ","shortLead":"Már nincsenek forgalomban. ","id":"20190912_Visszahivas_zsemle_kifli_muanyag_Lidl_Nebih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=043475f8-0303-4b6d-88ee-18a8ea2134e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfbb9191-79be-49e7-9f7d-2525646ec8bd","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Visszahivas_zsemle_kifli_muanyag_Lidl_Nebih","timestamp":"2019. szeptember. 12. 14:59","title":"Zsemléket és kifliket hív vissza a Lidl, mert műanyagdarabok lehetnek bennük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A MÁV az új emeletes motorvonatokat is bemutatja az Európai Mobilitási Héten.","shortLead":"A MÁV az új emeletes motorvonatokat is bemutatja az Európai Mobilitási Héten.","id":"20190913_forgalmi_engedely_automentes_nap_mav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd81e6f6-e67e-42bf-a2d9-3691ffe22d11","keywords":null,"link":"/elet/20190913_forgalmi_engedely_automentes_nap_mav","timestamp":"2019. szeptember. 13. 16:12","title":"Jövő vasárnap ingyen vonatozhat, ha van forgalmija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Finomított az App Store keresési-találati algoritmusán az Apple, miután az a vád érte, elfogult a saját alkalmazásaival szemben.","shortLead":"Finomított az App Store keresési-találati algoritmusán az Apple, miután az a vád érte, elfogult a saját alkalmazásaival...","id":"20190913_apple_az_app_store_algoritmusa_sajat_alkalmazasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68b445c-c018-4ff2-b8c0-cdf19eb0ae51","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_apple_az_app_store_algoritmusa_sajat_alkalmazasok","timestamp":"2019. szeptember. 13. 16:03","title":"Felér egy beismeréssel: változtatott az Apple az App Store algoritmusán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]